Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής: Πρόσκληση για την κυπριακή συμμετοχή

Ικανοποιητικό χρόνο στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου να οργανώσει τη συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής δίνει η αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της μεγάλης διεθνούς έκθεσης. Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής, που πραγματοποιείται ανά διετία στη Βενετία, θα διεξαγόταν τον ερχόμενο Μάιο (ως είθισται), ωστόσο λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ιταλία, μεταφέρθηκε για τον μήνα Αύγουστο.

Ευχής έργο για τη χώρα μας, η 8η συμμετοχή της οποίας στην διεθνή διοργάνωση ήταν αμφίβολη. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την κυπριακή συμμετοχή έγινε μόλις την Παρασκευή, 6 Μαρτίου.

Η 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής θα διεξαχθεί (κορωνοϊού επιτρέποντος) από τις 29 Αυγούστου έως τις 29 Νοεμβρίου 2020 με θέμα How will we live together? (Πώς θα ζήσουμε μαζί;) σε επιμέλεια του Λιβανέζου αρχιτέκτονα Hashim Sarkis.

Κυπριακό περίπτερο

Με κύριο χορηγό της κυπριακής συμμετοχής τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ (ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 110 χιλιάδες ευρώ), την ευθύνη της διοργάνωσης αναλαμβάνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Την περασμένη Παρασκευή, ο ΣΑΚ απηύθυνε πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της θέσης του/της επιμελητή/τριας για τη συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής. Ο ΣΑΚ θα επιλέξει κατόπιν αξιολόγησης από ειδική επιτροπή τον/την επιμελητή/τρια (και την ομάδα που θα τον/την πλαισιώνει) του κυπριακού περιπτέρου. Στην ανακοίνωση των αρχιτεκτόνων διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη πως θα κληθούν να ακολουθήσουν ένα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, τόσο κατά την υποβολή της πρότασής τους (μέχρι τις 31 Μαρτίου) αλλά και -σε περίπτωση επιλογής- κατά την υλοποίησή της.

+ Υποβολή προτάσεων την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 μεταξύ των ωρών 08:30 έως 15:30. Πληροφορίες architecture.org.cy και τηλ. 22672887.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ©Andrea Avezzu | Courtesy of La Biennale di Venezia