O Fantastic Negrito στο Φεστιβάλ Φέγγαρος 2020

Ο σπουδαίος μουσικός Fantastic Negrito επιστρέφει στο Φεστιβάλ Φέγγαρος, τρία χρόνια και δύο Γκράμι μετά την εκρηκτική του εμφάνιση στην ίδια διοργάνωση, το 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του φεστιβάλ στα social media, ο διάσημος Αμερικανός θα βρεθεί ξανά στο χωριό Κάτω Δρυς και θα είναι ένας από τους headliners της φετινής διοργάνωσης, που κλείνει τα 10χρονα της και υπόσχεται ένα σπουδαίο line up.



Ξεχωριστή περίπτωση καλλιτέχνη, ο Fantastic Negrito ξεγέλασε (δις) τον θάνατο και κατάφερε να «αναστηθεί» για να ακολουθήσει μια μουσική πορεία που του χάρισε μέχρι σήμερα δύο βραβεία Γκράμι Σύγχρονης Μπλουζ.

Διαβάστε ακόμη: Το Φ του Φέγγαρου

Η ιστορία του 51χρονου μουσικού είναι μοναδική: Ο κατά κόσμον Xavier Amin Dphrepaulezz έζησε σχεδόν τα πάντα σε μικρή ηλικία. Μεγαλωμένος σε ένα αυστηρό θρησκευτικό περιβάλλον, «δουλεύοντας» στους κακόφημους δρόμους του Οκλαντ με βαποράκια, χρήστες και μαφιόζους, βρήκε την μουσική ως το στοιχείο εκείνο που θα τον έκανε να ξεφύγει. Έμαθε μόνος του να παίζει και το 1996 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, The X Factor, ως Xavier με την δισκογραφική Interscope.

Βίντεο από την εμφάνιση του Fantastic Negrito στο Φεστιβάλ Φέγγαρος 2017.

Το 1999, είχε ένα ατύχημα που τον άφησε σε κώμα για τρεις εβδομάδες. Η Interscope τον εγκατέλειψε και τότε έστησε ένα παράνομο κλαμπ στο Λος Άντζελες. Το 2007 σταμάτησε οριστικά να ασχολείται με τη μουσική. Επέστρεψε όμως το 2014 με «νέγρικη μουσική για όλους», όπως την χαρακτήριζε. Το 2016, το εξαιρετικό άλμπουμ του The Last Days of Oakland κυκλοφόρησε από την Blackball Universal και του χάρισε το πρώτο Γκράμι, το 2017, στην κατηγορία Best Contemporary Blues.

Με το επόμενο του άλμπουμ, Please Don’t Be Dead, απέσπασε το δεύτερο του Γκράμι στην ίδια κατηγορία, το 2019.

Το Φεστιβάλ Φέγγαρος 2020 θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου 2020 στο χωριό Κάτω Δρυς.

+ Για όλα τα νέα του Φεστιβάλ Φέγγαρος, κάντε like στην επίσημη σελίδα του εδώ και παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του.