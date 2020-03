To NeMe και ο ifa πραγματοποιούν τα εγκαίνια της έκθεσης The Event of a Thread. Global Narratives in Textiles στο NeMe Arts Centre στη Λεμεσό την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 7μμ ενώ το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 6μμ θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο, μια περφόρμανς και συζήτηση που θα εστιάσουν στα θέματα με τα οποία καταπιάνεται η έκθεση.

Τα υφάσματα βρίσκονται στο επίκεντρο της περιοδεύουσας έκθεσης του ifa, η οποία, ανάμεσα σε άλλα, στρέφεται προς τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια είναι τα εγγενή νοήματα και τα μηνύματα που ενυπάρχουν στα υφάσματα; Ποια είναι η πολιτιστική τους σημασία; Πως μπορούμε να «αναγνώσουμε» ένα ύφασμα; Τι μπορούν να μας πουν τα υφάσματα για τις καταβολές τους, τα νοήματά τους και του κοινωνικούς τους ρόλους; Τα υφάσματα αποτελούν ένα σημείο όπου η τέχνη συναντά τη χειροτεχνία, οι παραδόσεις βρίσκουν το παρόν και η τοπική γνώση διασταυρώνεται με τις διεθνείς σχέσεις. Η έκθεση φέρνει στο φως τους ποικίλους και περίπλοκους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες χειρίζονται τα υφάσματα. Συνδέουν προσωπικά και αισθητικά αφηγήματα με την κοινωνική και οικονομική σύνθεση ενός διεθνοποιημένου κόσμου.

Μέσα από τη συνεργασία με συνεπιμελητές από την Κύπρο, η έκθεση αναπτύσσεται ως ένα ανοιχτό μέσο που καθιστά δυνατή την θέσπιση ενός δικτύου τοπικών συνδέσμων, όπως και την εξερεύνηση των περίπλοκων διεθνών αλληλεξαρτήσεων που απαντώνται εδώ και γενιές. Κατά καιρούς, τα αλληλένδετα μοτίβα των υφασμάτων μπορεί να παρουσιάζουν αναλογίες, να διασταυρώνονται ή να αποσυντίθενται. Το ιστορικό και παροντικό πλαίσιο του χώρου όπου παρουσιάζονται οι εκθέσεις προσδίδει στην κάθε μια από αυτές έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Diaspora – I must have swallowed the dust είναι ο τίτλος της εγκατάστασης της Κύπριας καλλιτέχνιδας Κυριακής Κώστα που στρέφει το βλέμμα προς τις συνέπειες των κατεστραμμένων Συριακών τοπογραφιών αλλά και προς τη σκόνη που έχει ταξιδέψει από τη Συρία στην Κύπρο. Το ίδιο το έργο της Κώστα είναι φτιαγμένο από σκόνη που η καλλιτέχνιδα μάζεψε κατά την περίοδο ύπαρξης του νέφους-σκόνης στην Κύπρο. Έτσι, μέσα από χειρωνακτικούς χειρισμούς και την αναδιαμόρφωση της σκόνης, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί τεχνουργήματα φτιαγμένα από «ετεροποιημένα» πλαίσια. Με πρωτίστως μωσαϊκές μορφές στο σχήμα τοποθεσιών που έχουν πια χαθεί ή καταστραφεί –και τις οποίες η Κώστα εντόπισε με τη χρήση δορυφορικών χαρτών– η εγκατάσταση στο σύνολό της λειτουργεί ως μια ετεροτοπία. Περιέχει τοποθεσίες που η σύγχρονη πολιτική γλώσσα της Δύσης διαρκώς «ετεροποιεί», και διατυπώνει μια κριτική προς τις σημερινές πρακτικές «ετεροποίησης». Η Κώστα δεν είναι περιγραφική ως προς την τοποθεσία που χρησιμοποιεί· αντί αυτού αφήνει τον ίδιο τον χώρο να αποκαλύψει όσα μπορεί μέσα από την υλικότητα του.

Το 1965, η Μπαουχάους καλλιτέχνιδα Anni Albers περιέγραψε το «συμβάν μιας κλωστής» (the event of a thread) ως κάτι πολυγραμμικό, δίχως αρχή ή τέλος: ευρύτερα σηματοδοτεί ένα συνεχές πεδίο για την αναθεώρηση των σχέσεων και την αναδόμηση διασυνδέσεων και πλαισίων. Στην έκθεση, οι κλωστές χρησιμοποιούνται ως μεταφορές που διευκολύνουν την διεπίδραση των στυλ ύφανσης με ιστορίες και τεχνικές παραγωγής από διαφορετικούς πολιτισμούς, διευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη νέων συνδέσεων μεταξύ τους.

Με αφετηρία τη Δρέσδη, η έκθεση The Event of a Thread έχει ταξιδέψει στο Koυβέιτ κι’ αργότερα στην Κωνσταντινούπολη όπου παρουσιάστηκε μαζί με έργα δεκατριών ακόμη καλλιτεχνών στην Istanbul Modern (με συνεπιμελητή τον Öykü Oszoy). Έπειτα, η έκθεση ταξίδεψε στο Negev Museum of Art στην Μπιρ Σέβα (με συνεπιμελήτρια την Dalia Manor). Για την έκδοση της Λεμεσού στο NeΜe Arts Centre την έκθεση θα συνοδεύσει ένα σεμινάριο με τις Έυη Τσελίκα και Θέκλα Κυρίτση, όπως και μια διάλεξη-περφόρμανς από την Judith Raum, μια καλλιτέχνιδα που έχει ως έδρα της το Βερολίνο και της οποίας η καλλιτεχνική έρευνα πραγματεύεται τις συνέπειες που είχε ο Γερμανικός οικονομικός ιμπεριαλισμός στις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ού αιώνα. Τόσο η έκθεση όσο και η διάλεξη-περφόρμανς θα πραγματοποιηθούν την 21η Μαρτίου.

Καλλιτέχνες: Ulla von Brandenburg, Κυριακή Κώστα, Noa Eshkol, Andreas Exner, Uli Fischer, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, Judith Raum, Franz Erhard Walther και ο χώρος του Bauhaus Space.

Επιμελήτριες: Susanne Weiß και Inka Gressel (ifa). Για την έκθεση στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το NeMe.

Ο ifa αποτελεί τον παλαιότερο διεθνή πολιτιστικό και εκπαιδευτικό οργανισμό στη Γερμανία. Προωθεί τη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ifa θεωρεί τη σύγχρονη τέχνη ως ένα σημαντικό μέσο για διεθνή διάλογο και διοργανώνει εκθέσεις για τις σύγχρονες εικαστικές τέχνες, την αρχιτεκτονική, το σχέδιο και τη φωτογραφία οι οποίες θέτουν τις σύγχρονες συζητήσεις σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο και δημιουργεί τοπικές πλατφόρμες για συναντήσεις.

Εγκαίνια έκθεσης: 20 Μαρτίου 2020, 7μμ

Σεμινάριο: 21Μαρτίου 2020, 6-8μμ

Διάρκεια έκθεσης: 20 Μαρτίου – 8 Μαΐου 2020

Ωράριο Λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή, 17:30 – 20:30· Σάββατο: 10:00 – 13:00

Διεύθυνση: γωνία Ελλάδος και Ενώσεως 3041, Λεμεσός