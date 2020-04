Αγαπημένα βιβλία για παιδιά

Η μέθοδος των εναλλακτικών τελών που αξιοποιεί ο Rodari (ένας από τους πρώτους που την εφάρμοσε στο σύγχρονο «έντεχνο» παραμύθι) είναι ένα φανταστικό εργαλείο ανάπτυξης της φαντασίας μικρών και μεγάλων. Εκεί που ένα κλασικό, ας πούμε, παραμύθι ολοκληρώνεται με τη γνωστή επωδό «ζήσαμε εμείς καλά…», ο Rodari πετάγεται από το πουθενά και σου λέει «ωωωπ! Κανείς δεν έζησε καλά έτσι γενικώς. Αποφάσισε εσύ αν και ποιος/α έζησε καλά. Δεν θα ξεμπερδέψεις έτσι εύκολα με τα παραμύθια, φίλε μου! ~ Μαρίνα Κατσαρή, αφηγήτρια

Where the wild things are, του Maurice Sendak