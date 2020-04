Ένας Κύπριος στα βραβεία Emmy της Νέας Υόρκης

Ο Μίνως Παπάς, σκηνοθέτης και παραγωγός, βρέθηκε ανάμεσα στους νικητές των βραβείων New York Emmy της Εθνικής Ακαδημίας των Τεχνών και Επιστημών της Τηλεόρασης, που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 25 Απριλίου.

Η ταινία Slow Down: River to River είναι μια συμπαργωγή της εταιρείας All Arts και της εταιρείας του Κύπριου σκηνοθέτη Μίνου Παπά, Cyprian Films NY. Την ταινία σκηνοθέτησε η Liz Sargent ενώ ο Μίνως Παπάς υπογράφει και την διεύθυνση φωτογραφίας.

Η ταινία Slow Down: River to River είναι ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που αντανακλά τα θέματα του φεστιβάλ River to River 2019, μιας καλοκαιρινής διοργάνωσης των τεχνών στην πόλη της Νέας Υόρκης, που προσφέρει μουσική, χορό, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφο, ποίηση και άλλα είδη τέχνης δωρεάν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Η θεματική της περσινής διοργάνωσης ήταν η επιβράδυνση, η αντανάκλαση και η ακινησία ως αντίδοτο στους βιαστικούς ρυθμούς της σύγχρονης πραγματικότητάς μας.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη διάκριση» δήλωσε ο Μίνως Παπάς μετά την βράβευση της ταινίας, στην κατηγορία Arts Program / Special. «Πρόκειται για την πρώτη του είδους τόσο για μένα και τη σύζυγό μου (σ.σ. τη σκηνοθέτιδα Liz Sargent) όσο και για το κανάλι ALLARTS που επιχορήγησε την παραγωγή.»

Η 63η απονομή των ετήσιων ΒραβείωνNew York Emmy της Εθνικής Ακαδημίας των Τεχνών και Επιστημών της Τηλεόρασης έλαβε χώρα σε μια livestream virtual γιορτή στην ιστοσελίδα nyemmys.org.