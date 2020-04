ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ|Μέρα 25η

Της Βίκυς Περικλέους /Εικαστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick

Alex: ‘It’s funny how the colours of the real world only seem really real when you viddy them on screen’ (‘Είναι περίεργο πως τα χρώματα του πραγματικού κόσμου φαίνονται πραγματικά όταν τα δεις στην οθόνη’), σε ελεύθερη μετάφραση. Από την ταινία A Clockwork Orange του Stanley Kubrick (1971)

Μπαίνω συχνά στα αρχεία του κινητού μου. Αποτελούν μέρος της πρακτικής μου.

Οι πιο πρόσφατες – actual – φωτογραφίες εκτός σπιτιού και καραντίνας, είναι από τη Λεμεσό και το δρόμο προς την Πάφο, στις αρχές Μαρτίου κατά το τριήμερο του καρναβαλιού.

Οι τελευταίες, από τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις μου. Κατηγορία αρ. 5 και αρ. 6.

Μέσω της κίνησης του χεριού μου και των δυνατοτήτων της αφής στην (και με την) επιφάνεια της οθόνης, περιηγούμαι (navigate). Σε – άλλους – χώρους.

Τους καταγράφω, εδώ και χρόνια, σε εικόνες.

Πολλές φορές μου φαίνονται πιο οικείοι αυτοί οι χώροι, από τη θέα του δικού μου παράθυρου.

*Τίτλοι: 01,02,03, 04, 2020, φωτογραφία από screenshot.