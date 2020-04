Κομίστες διοργανώνουν δημοπρασίες στο Twitter για στήριξη ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων

Η συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τη βιομηχανία των κόμικς στις ΗΠΑ την περίοδο της πανδημίας COVID-19 είναι ο στόχος των δημοπρασιών #Creators4Comics στο Twitter με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 δημιουργών.

Την πρωτοβουλία συντονίζουν οι συγγραφείς νεανικής λογοτεχνίας Γκουέντα Μποντ, Κάμι Γκαρσία, ο συγγραφέας κόμικς και καλλιτέχνης, Μπράιαν Μάικλ Μπέντις, ο δημιουργός κόμικς και video games, Σαμ Χάμφρις και ο καλλιτέχνης Φιλ Χιμένες.

Hey, #Creators4Comics. I am auctioning ONE issue of our The Ludocrats. The comic isn’t available, and won’t be until Diamond restarts. This is the first issue sold in the world. Start bid $20.

Tweet your bid here. Winner pays @BincFoundation direct. Auction ends April 20th 12PM pic.twitter.com/mO1BziSZH8

— Kieron Gillen (@kierongillen) April 15, 2020