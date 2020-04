“One World:Together At Home” |Διαδικτυακή συναυλία αλληλεγγύης

Μια διαδικτυακή συναυλία, που διοργάνωσε ο ΠΟΥ και ο διεθνής οργανισμός υπεράσπισης Global Citizen, θα φέρει κοντά άτομα που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19 για να αναλάβουν ουσιαστικές δράσεις για την προστασία της υγείας και για την υποστήριξη της παγκόσμιας ανταπόκρισης στον ιό COVID-19. Θα γιορτάσει επίσης και θα υποστηρίξει γενναίους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που με την αφοσίωση του σώζουν ζωές στην πρώτη γραμμή.

Επιμελήθηκε σε συνεργασία με την Lady Gaga, με την συμμετοχή των Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong των Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris και Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan και Stevie Wonder.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δεσμευτεί να νικήσει την πανδημία του κορανοϊού με μέτρα για την επιστήμη και την δημόσια υγεία και να υποστηρίξει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Ίσως χρειαστεί να είμαστε μακρία σωματικά για ακόαμ λίγο καιρό ακόμα, αλλά μπορούμε να έρθουμε μαζί διαδικτυακά για να απολαύσουμε υπέροχη μουσική. Η συναυλία «One World: Together At Home» αντιπροσωπεύει μια ισχυρή παράσταση αλληλεγγύης ενάντια σε μια κοινή απειλή».

Η συναυλία One World: Together At Home θα μεταδοθεί σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως το Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 στις 17:00 (ώρα Λος Άντζελες) / 20:00 (ώρα Νέας Υόρκης) / 01:00 (ώρα Λονδίνου) στο ABC, NBC , Δίκτυα και πλατφόρμες ViacomCBS Networks, iHeartMedia και Bell Media στον Καναδά. Το BBC One θα μεταδώσει το πρόγραμμα την Κυριακή 19 Απριλίου 2020. Πρόσθετοι διεθνείς ραδιοτηλεοπτικοί φορείς περιλαμβάνουν το beIN Media Group, το MultiChoice Group και το RTE.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά σε πολλές παγκόσμιες πλατφόρμες, όπως: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo και YouTube. Αυτή η ειδική ψηφιακή συναυλία θα περιλαμβάνει επιπλέον καλλιτέχνες και παραστάσεις από όλο τον κόσμο, καθώς και μοναδικές ιστορίες από τους ήρωες υγειονομικής περίθαλψης ανα τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.globalcitizen.org/togetherathome