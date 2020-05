Διαδικτυακή περιήγηση στο σπίτι της Φρίντα Κάλο

Με ευκαιρία την σημερινή γιορτή της Cinco de Mayo (5η Μαΐου) στο Μεξικό κάνουμε μια διαδικτυακή περιήγηση στην Caza Azul, το σπίτι της Φρίντα Κάλο.

Αφορμή του εορτασμού της 5ης Μαΐου είναι η μνήμη της μάχης της Πουέμπλα (το 1862, όταν τα γαλλικά στρατεύματα εισβολής ηττήθηκαν από τον άτακτο στρατό της χώρας), που μένει ζωντανή για να τιμά τον πεντάχρονο αγώνα της απελευθέρωσης του Μεξικού από τον ξένο ζυγό.Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα η χώρα παραδίδεται στην πολυχρωμία των αρμάτων που παρελαύνουν στους δρόμους των πόλεων, προσκαλώντας τον κόσμο να αισθανθεί την περηφάνια τού να είσαι Μεξικανός.

Το σπίτι, γνωστό ως Casa Azul (Μπλε Σπίτι), είναι η οικία όπου η Κάλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, και περιέχει κάποιους από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των «Long Live Life», «Frida and the Caesarian Operation» και «Portrait of My Father».

Βρίσκεται σε μια από τις παλαιότερες και πιο όμορφες γειτονιές στην Πόλη του Μεξικού.Μετατράπηκε σε μουσείο το 1958, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο της ζωγράφου. Σήμερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στην πρωτεύουσα του Μεξικού.

Χτισμένο το 1904, το σπίτι δεν είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο. Έχει τώρα μια κατασκευασμένη επιφάνεια 800 τετραγωνικών μέτρων σε ένα οικόπεδο 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με την ιστορικό Μπεατρίς Σαρρέρ, ο Γκιλιέρμο Κάλο (που γεννήθηκε στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία) έχτισε το σπίτι στο στυλ της εποχής: ένα κεντρικό αίθριο που περιβάλλεται από δωμάτια. Το εξωτερικό σχεδιάστηκε εξολοκλήρου με βάση το Γαλλικό στιλ. Ήταν ο Ντιέγκο και η Φρίντα που αργότερα έδωσαν στο σπίτι το διακριτικό του αέρα και που αποτύπωσαν σε αυτό – με χρώματα και παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία – τον θαυμασμό τους για τους αυτόχθονες λαούς του Μεξικού.

*Μπορείτε να περιηγηθείτε στο σπίτι εδώ