Μια κυπριακή ταινία πάει στη διαδικτυακή Αγορά των Καννών

Η ταινία Dog, της Γιάννας Αμερικάνου, είναι ανάμεσα στις ταινίες που θα συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκδοχή της Αγοράς των Καννών που λανσάρεται φέτος για πρώτη φορά και ξεκινά στις 22 Ιουνίου.

Σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν όλες οι δράσεις της Αγοράς στην online εκδοχή της, θα πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση πρότζεκτ από όλο τον κόσμο που χρειάζονται χρηματοδότηση για τη συμπληρώσή τους και αναζητούν παγκόσμιες πωλήσεις και επαφές με φεστιβάλ για τις πρεμιέρες τους.

Ανάμεσά τους, η ταινία Dog, της Γιάννας Αμερικάνου, για την οποία είχαμε μιλήσει με την σκηνοθέτιδα τον Σεπτέμβρη ’19, όταν ο τίτλος εργασίας της ταινίας ήταν ακόμη Brothers.

H ταινία θα βρεθεί στις Κάννες μέσω του προγράμματος Thessaloniki Goes to Cannes του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που «στέλνει» στην Αγορά πέντε ελληνικές παραγωγές και συμπαραγωγές, εκ των οποίων η μία η ταινία της Αμερικάνου.

Τις ταινίες παρουσίασε το Flix.gr:

Green Sea, της Αγγελικής Αντωνίου, μια συμπαραγωγή Ελλάδας – Γερμανίας

Η ταινία είναι μια ελεύθερη διασκευή του βιβλίου της Ευγενίας Φακίνου «Για Να Δει Τη Θάλασσα». Κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Ρούλα, ένας παραιτημένος ταβερνιάρη που βλέπει τη μίζερη ζωή του να αποκτά νόημα μετά την εμφάνιση μιας αμνησιακής μαγείρισσας στο κατώφλι του μαγαζιού του.

Dog, της Γιάννας Αμερικάνου, μια συμπαραγωγή Κύπρου – Ελλάδας

Ενας έφηβος, ο Δημήτρης ζει σε ένα Ξενώνα για εφήβους των υπηρεσιών πρόνοιας της Κύπρου εδώ και δέκα χρόνια. Οταν ο πατέρας του, Φώτης, βγαίνει από τη φυλακή [λαθρεμπόριο ναρκωτικών], ο Δημήτρης αρπάζει την ευκαιρία να ζήσει με τον πατέρα του, αγνοώντας τις επιπλοκές και τη βία που θα αντιμετωπίσει από έναν άνθρωπο τον οποίο ποτέ δεν γνώρισε και που παραμένει εγκληματίας.

Στην Αγορά των Καννών συμμετέχουν από την Ελλάδα και τρία ντοκιμαντέρ:

Esperanto του Στρατή Χατζηελενούδα, παραγωγή Ιωάννα Πετειναράκη (συμμετοχή στην Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης)

If It’s Not OK It’s Not The End του Σαλβαδόρ Μουνιόζ Σάιζ, συμπαραγωγή Ελλάδας – Ισπανίας, παραγωγή Σαλβαδόρ Μουνιόζ Σάιζ (συμμετοχή στην Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης)

Made in Vain του Μιχάλη Κλιούμη, παραγωγή Λουίζος Ασλανίδης | Η καθημερινότητα και η ζωή γενικότερα γνωστών body builders