Νέο άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια από τον Μπομπ Ντίλαν

Το Rough and Rowdy Ways θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου. Ακολουθούν τρία άλμπουμ με κάβερς – Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) και το Triplicate (2017) – με το προηγούμενο άλμπουμ των δικών του τραγουδιών, το Tempest, που κυκλοφόρησε το 2012.

Δύο τραγούδια από το νέο άλμπουμ κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Το Murder Most Foul είναι το μεγαλύτερο τραγούδι του στα 17 λεπτά, ένας μυστικιστικός προβληματισμός σχετικά με τη δολοφονία του JFK . Στο μικρότερο σε διάρκεια I Contain Multitudes ο Dylan να τραγουδά: «I’m just like Anne Frank, like Indiana Jones / And them British bad boys, the Rolling Stones … I sing the songs of experience like William Blake / I have no apologies to make.»

Κυκλοφόρησε τώρα ένα τρίτο τραγούδι, έναν ελαφρώς πιο αισιόδοξο σε μπλουζ-ροκ ρυθμό που ονομάζεται False Prophet, όπου ο Dylan τραγουδά ως ο χαρακτήρας του τίτλου: «I ain’t no false prophet / I just said what I said / I’m just here to bring vengeance on somebody’s head.”

Μια προγραμματισμένη περιοδεία στην Ιαπωνία τον Απρίλιο, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Η Sotheby’s στο Λονδίνο δημοπρατεί αυτήν τη στιγμή μια σελίδα χειρόγραφου με στίχους γραμμένους για το Blonde on Blonde, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν ηχογραφηθεί ποτέ από τον Dylan. Εκτιμάται στις πέραν των £ 12.000- £ 15.000 με τέσσερις μέρες να απομείνουν, με την υψηλότερη προσφορά προς το παρόν να είναι £ 26.000.