Οι δράσεις Μαΐου μελών του Φυτώριου Εικαστικής Καλλιέργειας

Τα μέλη του Φυτώριου Εικαστικής Καλλιέργειας συνεχίζουν τις δράσεις τους αυτό το μήνα, εν μέσω πανδημίας, με διαδικτυακά πρότζεκτ

*And oh those eyes that were data-saturated (D-S)

www.data-saturated.com

Cyprus in UK – Culture, London

Διαδικτυακό πρότζεκτ, Έναρξη: 4 Μαΐου 2020

Συμμετέχουν 24 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι:

Έβελυν Αναστασίου, Μαρία Τουμάζου, Λεόντιος Τουμπουρής

Συγγραφείς: Μαρίνα Κασσιανίδου, Αργυρώ Νικολάου

Σκεπτικό και συντονισμός: Λεόντιος Τουμπουρής

*Together/Apart: Going New Places

www.culturalchc.co.uk/togetherapart

Cyprus in UK – Culture, London

Διαδικτυακή έκθεση, 8 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2020

Συμμετέχουν 7 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι:

Ναταλί Γιαξή, Δήμητρα Καλλίτση, Μιχάλης Χαραλάμπους

Επιμέλεια: Μαρίνα Χατζηλουκά

*Platforms Project 20

www.platformsproject.com

Binary Art Group

Διαδικτυακό πρότζεκτ, 14 – 31 Μαΐου 2020

Συμμετέχουν: Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αχιλλέας Κεντώνης

*NEON 2013–19

www.vimeo.com/408948088?quality=1080p

Χώρος μας η πόλη

Μεταβίβαση, Μαρία Λοϊζίδου, Κεραμεικός, Αθήνα, 2015

Our space is the city

A Transfer, Maria Loizidou, Kerameikos, Athens, 2015

*Athens Culture Net

www.athensculturenet.com

40 Αθηναϊκές Γκαλερί – 40 Καλλιτέχνες

Ένα εναλλακτικό Gallery Walk

Μαρία Λοϊζίδου, Kalfayan Galleries Athens, από τις 15 Μαΐου

Εργαστήριο, Λευκωσία, Απρίλιος 2019

*Prophecy

ΑΜ Zine

Delfina Foundation, London

Ανοικτό Στούντιο Διαδικτυακά, Άνοιξη 2020

Παρουσιάζεται το 3ο τεύχος του AM zine

Πέτρος Μώρης (μαζί με τη Λητώ Κάττου)

* COOKING LOVE -in corona era-

Instagram / Facebook

RUNONART

Συλλογικό πρότζεκτ, ισχύει μέχρι το τέλος της περιόδου των περιοριστικών μέτρων

Συμμετέχουν περισσότεροι από 17 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι:

Μαρία Τριλλίδου, Ελένη Φύλα

Επιμέλεια σκεπτικού: Έφη Σπύρου