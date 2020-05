Παντελής Διαμαντίδης: Η οθόνη ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας

Quickly Photographed and Released Unharmed είναι ο τίτλος μιας σειράς οπτικοακουστικών έργων τέχνης του Παντελή Διαμαντίδη που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Τη συλλογή επιμελείται και φιλοξενεί η πρωτοποριακή πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης Sedition Art και αποτελεί ένα κριτικό σχόλιο «στο οπτικά υπερφορτωμένο περιβάλλον μας» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, η συλλογή είναι μέρος μιας συνεχούς έρευνας για τη μη παραστατική χρήση της οθόνης. Όπως σημειώνεται για τα οπτικοακουστικά έργα του καλλιτέχνη που έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ ψηφιακής τέχνης και πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής σε Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ, Νότιο Αμερική και ΗΑΕ, η οθόνη -αντί για τη συνηθισμένη αναπαράσταση μιας πραγματικότητας που συμβαίνει έξω από αυτή- χρησιμοποιείται ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπου ταχύτατες εναλλαγές φωτός και χρώματος δημιουργούν μετεικάσματα (after-image, μετα-εικόνα, η εικόνα που παραμένει στο αισθητήριο της όρασης μετά τον εξωτερικό ερεθισμό) με σκοπό τον άμεσο χειρισμό της οπτικής αντίληψης του θεατή: «Επιδιώκω να δημιουργήσω μια άμεση εμπειρία με φως, χρώμα και ήχο, χρησιμοποιώντας την οθόνη ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι ως καμβά αναπαράστασης της πραγματικότητας» εξηγεί ο Παντελής Διαμαντίδης.

Αξιοποιώντας τους νευρικούς μηχανισμούς που διέπουν την οπτική αντίληψη, ο θεατής γίνεται αναπόσπαστο μέρος του έργου τέχνης, ταυτόχρονα ο παρατηρητής και ο δημιουργός»

Τα τρία έργα τέχνης που αποτελούν τη συλλογή, Fragments of Here, With Every Tear a Dream και το ομότιτλο Quickly Photographed and Released Unharmed, χρησιμοποιούν το φως ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι ταχύτατες εναλλαγές φωτός και χρώματος στην οθόνη, επηρεάζουν την πρόσληψη νεότερων εισερχόμενων πληροφοριών λόγω οπτικής υπερδιέγερσης. Οι εικόνες από προηγούμενα καρέ τοποθετούνται πάνω από νεότερα καρέ ως μετεικάσματα στην οπτική αντίληψη του θεατή: «Τα φωτεινά μοτίβα που αντιλαμβάνονται το μάτι και ο εγκέφαλος συμπληρώνουν το οπτικό υλικό που παρουσιάζεται στην οθόνη. Αξιοποιώντας τους νευρικούς μηχανισμούς που διέπουν την οπτική αντίληψη, ο θεατής γίνεται αναπόσπαστο μέρος του έργου τέχνης, ταυτόχρονα ο παρατηρητής και ο δημιουργός» σχολιάζει ακόμη ο καλλιτέχνης.

Μετά την κυκλοφορία της συλλογής των έργων, στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει η παρουσίαση της ομώνυμης διαδυκτιακής οπτικοακουστικής παράστασης. Ο θεατής, μέσω διαδικτύου, θα έχει την ευκαιρία να βιώσει το έργο στον προσωπικό του χώρο, επιτρέποντας στον καλλιτέχνη από απόσταση να χειριστεί την οθόνη που χρησιμοποιεί για να παρακολουθήσει, ή καλύτερα, να συμμετάσχει, στην παράσταση.

Ο Παντελής Διαμαντίδης (Αθήνα, 1978) εργάζεται μεταξύ Λευκωσίας, Άμστερνταμ, Αθήνας και Βερολίνου.