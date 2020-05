Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου online

Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου συνεχίζει τις διαδικτυακές μεταδόσεις μαγνητοσκοπημένων συναυλιών που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Ως γνωστό, η ΣΟΝΚ μεταδίδει κάθε Τετάρτη επιλεγμένες παραστάσεις από το αρχείο της και την Τετάρτη 6 Μαΐου παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο «Από τον Γούναρη στον Σινάτρα»: πρόκειται για ένα ζωντανό, μουσικό ντοκιμαντέρ με αφήγηση και προβολές, αφιερωμένο στο παγκόσμιο chanson, από τον Νίκο Γούναρη που υπηρέτησε με συνέπεια το ελαφρό τραγούδι τη δεκαετία του ’50 και έγινε γνωστός την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, μέχρι τον δημοφιλή Φρανκ Σινάτρα, μία συμβολική μορφή της αμερικανικής κουλτούρας. Η ΣΟΝΚ θα ταξιδέψει το κοινό με στάσεις σε τραγούδια όπως «Άσ’ τα τα μαλλάκια σου», La vie en rose και I did it my way.

Την Ορχήστρα της Συμφωνικής Νέων Κύπρου συνοδεύουν στο τραγούδι ο Κύρος Πατσαλίδης, η Ζωή Νικολαΐδου, η Βάκια Σταύρου και η χορωδία «Άρης» Λεμεσού σε διδασκαλία Σόλωνα Κλαδά. Τις ενορχηστρώσεις και το σενάριο υπογράφει η Βίκυ Στυλιανού, αφηγητής είναι ο Πέτρος Γιωρκάτζης ενώ στη διεύθυνση της ορχήστρας θα δούμε τον Γιώργο Κουντούρη.

+ Τετάρτη 6 Μαΐου στις 19:00 στη σελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων στο facebook