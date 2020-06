Αντίο στον Τζόελ Σούμαχερ

Ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια ο Τζόελ Σούμαχερ, διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης που βρέθηκε πίσω από τις κάμερες και υπέγραψε εξαιρετικές ταινίες.

Ανάμεσά τους οι «Batman Forever», «Batman and Robin», αλλά και η καλτ «The Lost Boys», το κωμικό δράμα Flawless που έφερε μαζί στη σκηνή τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και η πρώτη μεγάλη του επιτυχία, το St Elmos’ Fire το 1985, που σηματοδότησε την έναρξη μιας σπουδαίας πορείας τη δεκαετία του ’90.

Το θάνατο του Τζόελ Σουμάχερ ανακοίνωσε ο ατζέντης του, λέγοντας ότι «έφυγε ήσυχα» έπειτα από μάχη με τον καρκίνο και πως «θα παραμείνει ζωντανός στη μνήμη των φίλων και συνεργατών του».

«Είμαι παιδί που έμεινε μόνος και μεγάλωσε πίσω από ένα σινεμά πριν την τηλεόραση. Ήθελα να πω αυτές τις ιστορίες και δείτε τι έγινε»

Ταινίες και ημέρες

Γεννημένος το 1939 στη Νέα Υόρκη, ο Τζόελ Σούμαχερ εργαζόταν στη βιομηχανία της μόδας, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι η αληθινή του αγάπη ήταν η δημιουργία ταινιών. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες και ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ ως σχεδιαστής κοστουμιών για σκηνοθέτες, όπως ο Γούντι Άλεν και ο Χέρμπερτ Ρος.

Έγραφε όμως και σενάρια, με πρώτο το μουσικό δράμα Sparkle το 1976. Υπέγραψε επίσης τα σενάρια για τις ταινίες Car Wash (1976), The Wiz (1978) και μια σειρά από άλλες μικρές επιτυχίες. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ήταν «Η γυναίκα που ζαρώνει» (The Incredible Shrinking Woman) το 1981 με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Τομλίν.

Η σκηνοθετική επιτυχία ήρθε το 1985 με την ταινία St Elmos’ Fire, με τους Ρομπ Λόου και Ντέμι Μουρ. Ακολούθησε η κωμική ταινία τρόμου The Lost Boys και οι Flatliners, Falling Down και οι κινηματογραφικές διασκευές των μυθιστορημάτων του Τζον Γκρίσαμ The Client και A Time to Kill.

Οι πιο διάσημες ταινίες του είναι η τρίτη και τέταρτη κινηματογραφική συνέχεια του Batman, οι «Batman Forever» και «Batman & Robin», οι οποίες είχαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αν και δεν τις ευνόησε η κριτική όσο τις δύο πρώτες ταινίες, που έφεραν τη σκηνοθετική υπογραφή του Τιμ Μπάρτον.

«Η επιτυχία μου πάντα ενοχλούσε πολλούς ανθρώπους. Ίσως πίστευαν ότι δεν την άξιζα. Νομίζω όμως ότι είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο. Πραγματοποίησα το όνειρό μου και η επιτυχία μου ήταν αρκετά μεγαλύτερη από εκείνη που θα περίμενα», είχε δηλώσει κάποια στιγμή ο ίδιος.