Η σειρά των διαδικτυακών διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» εμπλουτίζεται με το νέο επεισόδιο- διάλεξη της Δρος Αντιγόνης Ηρακλείδου «Εκπαίδευση και πολιτική στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, 1878-1945», το οποίο παρουσιάζεται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Θεματική 5ης Διάλεξης:

Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας και στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, τα σχολεία, υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της εκκλησίας θεωρούνταν ως οι θεματοφύλακες της Ελληνικής γλώσσας και παράδοσης και ο σκοπός τους ήταν να αποδείξουν, να ενδυναμώσουν και να διαιωνίσουν την ελληνική ταυτότητα των Ελλήνων της Κύπρου. Το πιο σημαντικό δε ήταν ότι μέσω των σχολείων το ιδανικό της Ένωσης καλλιεργείτο και προωθείτο σε τέτοιο βαθμό που ερχόταν σε αντίθεση με την αντίληψη που είχε η Βρετανία για το καθεστώς της Κύπρου ως βρετανική αποικία. Συνεπώς, οι επανειλημμένες προσπάθειες των Βρετανών να σπάσουν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα σχολεία και τους υποστηρικτές της Ένωσης κατέστησε την εκπαίδευση στην Κύπρο μείζων πολιτικό θέμα. Η συγκεκριμένη παρουσίαση εξετάζει τις εκπαιδευτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στο νησί, κυρίως σχετικά με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, από την έναρξη της Αγγλοκρατίας μέχρι και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου έναντι και λόγω του τρέχοντος πολιτικού σκηνικού.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

Η Αντιγόνη Ηρακλείδου είναι ιστορικός (Πανεπιστήμιο Κύπρου, LSE (MSc), IComS, University of London (PhD). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Imperial Control in Cyprus: Education and Political Manipulation in the British Empire, (London: I.B. Tauris, 2017) και συν-επιμελήτρια (μαζί με την Αναστασία Γιάγκου) του βιβλίου Cyprus from Colonialism to the Present: Visions and Realities. Essays in honour of Professor Robert Holland, (London: Routledge, 2017). Από το 2019 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Αριστείας RISE.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

