Η Λεβέντειος Πινακοθήκη σε κίνηση για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Σε μια περίοδο όπου οι παραστάσεις και οι συναυλίες είναι ακόμα απαγορευμένες λόγω των μέτρων της πανδημίας, η τέχνη βρίσκει και πάλι τον τρόπο να αποτελέσει μέρος της ζωής μας και να εισβάλει στα σπίτια μας.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, η Λεβέντειος Πινακοθήκη γιορτάζει νωρίς φιλοξενώντας το Τμήμα Χορού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις 20 Ιουνίου 2020, 19.30, για ένα ζωντανό χορογραφικό δρώμενο αποτελούμενο από δυο χορογραφίες των Μαρία Καμπέρη και Dara Milovanovic καθηγήτριες στο τμήμα χορού.

Η χορογραφία της Μαρίας Καμπέρη είναι βασισμένη στον πίνακα του Hubert Robert (1733-1808)

“View of an Estuary, with Fisherfolk Drawing in a Net”, oil on canvas.” Βασισμένη στην ιδέα της δημιουργικής κίνησης, η χορογραφία προέκυψε από ένα καθοδηγούμενο αυτοσχεδιασμό ενσωματώνοντας στοιχεία από τον πίνακα. Ανακαλύπτοντας ποιότητες μέσα στο σώμα με τη βοήθεια εργαλείων όπως την παύση, την επιμήκυνση της κίνησης και το αντίθετο και την υποθετική σκέψη σε σχέση με την κίνηση. Με βάση τον πίνακα αυτό εστιάσαμε στο νερό αλλά και στο τοπίο και πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε κίνηση μέσα από την φαντασία.” είπε η Μαρία Καμπέρη

Η χορογραφία της Dara Milovanovic είναι βασισμένη σε κινησιολογικά μοτίβα που δόθηκε στις χορεύτριες στα διαδικτυακά μαθήματα κατα την περίοδο της καραντίνας. “Πρόκειται για ένα συνδυασμό που δουλέψαμε στην τάξη τον οποίο εξελίξαμε διαδικτυακά σε με βάση ιδέα της κοινωνικής απόστασης. Χρησιμοποιήσαμε την μουσική ενός σύγχρονου αμερικανού κλασσικού συνθέτη του Nico Muhly. Τα κορίτσια κατέγραψαν την χορογραφία σε ένα δημιουργικό βίντεο στην φύση το οποίο θα σταλεί σε φεστιβάλ στο εξωτερικό.” είπε η Dara Milovanovic

Η εκδήλωση θα κινηματογραφηθεί και θα παρουσιαστεί διαδικτυακά μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Χορεύτριες:

Άντρια Κωνσταντίνου

Σοφία Ηρακλέους

Αυγουστίνα Τρίαρου

Παναγιώτα Νικολάου

Μαρία Χρυσοστόμου

Μέσα προβολής:

Facebook A. G. Leventis Gallery

Instagram @agleventisgallery

Εικόνες από την πρόβα



Φωτογραφίες :Ελένη Παπαδοπούλου