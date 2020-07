Αυτές είναι οι ταινίες του φετινού Μαραθώνιου Θερινών Προβολών

Από την εμπορική επιτυχία της «Ευτυχίας» μέχρι την οσκαρική «Τζούντι», τον Σουηδό «Κύριο Όβε» και τον «Ξεχωριστό άνθρωπο» Μενάσε που ζει στο Μπρούκλιν ανήκοντας στην αυστηρών κανόνων εβραϊκή κοινότητα, ο φετινός Μαραθώνιος Θερινών Προβολών ξεκινά στις 22 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου προσφέροντας αφηγήσεις από όλο τον κόσμο με τη δύναμη της 7ης Τέχνης.

Ο φετινός Μαραθώνιος Θερινών Προβολών στο θερινό σινεμά Κωνστάντια, στην Παλλουριώτισσα, είναι αφιερωμένος στον Ουράνιο Ιωαννίδη, που απεβίωσε φέτος και ο οποίος ήταν ο εμπνευστής του Μαραθωνίου στη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

Την έναρξη του Μαραθωνίου θα σημάνει η κυπριακή ταινία Smuggling Hendrix που θα προβληθεί και τον Δεκαπενταύγουστο σε μια μάλλον απολαυστική, ήσυχη Λευκωσία.

Θα ακολουθήσει το ιαπωνικό δράμα Sweet Bean και η ευαίσθητη, συγκινητική ταινία Our Struggles. Θα δούμε επίσης τον Ντένις Χόπερ να αποτίει φόρο τιμής στα γουέστερν στην ταινία The Last Movie. Από την Αμερική θα βρεθούμε σε ένα ελληνικό νησί μέσα από την ταινία «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» του Γιώργου Πανουσόπουλου. Θα δούμε επίσης το πολυσυζητημένο Yesterday, φόρο τιμής στους Beatles και τον «Κύριο Όβε», την καλύτερη κωμωδία της χρονιάς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, που διεκδίκησε και Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Από την Γεωργία έρχεται η πολύ ενδιαφέρουσα -και δη προκλητική για τη χώρα σε σημείο που υπήρχαν διαμαρτυρίες έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες- And then we danced για τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο χορευτές. Στην ταινία «Menashe, ένας ξεχωριστός άνθρωπος» θα μάθουμε για τον Μενάσε, που ανήκει μεν στην εβραϊκή κοινότητα του Μπρούκλιν, είναι όμως το «μαύρο πρόβατό» της. Η βρετανική ταινία Blinded by the light είναι μια κωμωδία βασισμένη σε στίχους [όπως και ο τίτλος] και μουσική του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος αποδεικνύεται σωτήριος για ένα νεαρό πακιστανικής καταγωγής που βρίσκεται σε αναζήτηση της ταυτότητάς του.

Από τον φετινό Μαραθώνιο δεν λείπει ο παλιός καλός κινηματογράφος και δη η διαχρονική Dolce Vita του Φελίνι που έχει συχνά την τιμητική της στο Κωνστάντια.

Από τη Γαλλία θα δούμε την κωμωδία With open arms αλλά και την ταινία The Truth, του Χιροκάζου Κόρε Έντα με τους Κατρίν Ντενέβ, Ζιλιέτ Μπινός και Ιθαν Χοκ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η ταινία Yuli μεταφέρει στην οθόνη την αληθινή ιστορία του χορευτή Κάρλος Ακόστα, που από τους δρόμους της Αβάνας βρέθηκε να χορεύει στο Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου. Ήταν, δε, ο πρώτος μαύρος χορευτής που ερμήνευσε τον Ρωμαίο του Σαίξπηρ. Στο πλαίσιο του φετινού Μαραθωνίου θα δούμε και την ταινία του Ταρίκ Σαλέχ «Κάιρο Εμπιστευτικό» που τοποθετείται λίγες εβδομάδες πριν την Αιγυπτιακή Επανάσταση του 2011 στον τόπο ενός εγκλήματος.

Από την Τουρκία θα δούμε την επίσης αστυνομική ταινία «Ποιος σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλεϊ», ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο Επιθεωρητής Φεργκιούν ενώ από την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία God Exists, Her Name is Petrunya.

Δύο ταινίες από πολύ ξεχωριστά υπόβαθρα αλλά που αφορούν δύο εξίσου ξεχωριστές γυναίκες θα ακολουθήσουν: από την Ελλάδα η «Ευτυχία» που αφηγείται την ιστορία της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και από την Αμερική η Judy, που εστιάζει στα τελευταία χρόνια ζωής της Τζούντι Γκάρλαντ. Στον ομότιτλο ρόλο η Ρενέ Ζελβέγκερ που για την ερμηνεία της σε αυτή την ταινία απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Τον φετινό Μαραθώνιο θα «κλείσει» η κυπριακή ταινία «Μικρά λευκά φακελάκια» του Σωτήρη Χρίστου, με πρωταγωνιστή εναν μικροαπατεώνα που υποδύεται τον διοργανωτή γάμων, οργανώνοντας παράλληλα και την κλοπή των πολυπόθητων φακέλων με τα λεφτά του γάμου.

Το πρόγραμμα και οι μέρες προβολών [όλες οι ταινίες προβάλλονται δύο φορές]:

Ανοίξτε το πρόγραμμα εδώ > Μαραθώνιος Θερινών Προβολών Πρόγραμμα2020

Smuggling Hendrix / Αναζητώντας τον Χέντριξ 22/7 15/8

Sweet bean / Γλυκό φασόλι 23/7 2/8

Our Struggles / Οι Αγώνες μας 24/7 29/7

The last movie / Η Τελευταία Ταινία 25/7 30/7

In This Land Nobody Knew How to Cry / Σ’αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει 26/7 31/7

Yesterday 1/8 6/9

A Μan Called Ove / Ο Kύριος Όβε 5/8 14/8

And Τhen we Danced / Και Μετά Χορέψαμε 6/8 16/8

Menashe / Ένας Ξεχωριστός Άνθρωπος 7/8 12/8

Blinded by the Light 8/8 9/9

La Dolce Vita / Γλυκιά Zωή 9/8 13/8

With Οpen Αrms / Βρε Καλώς τους! 19/8 27/8

The Truth / Η Aλήθεια 20/8 26/8

Yuli / Ο Χορός της Ζωής μου 21/8 30/8

The Nile Hilton Incident / Κάιρο Εμπιστευτικό 22/8 28/8

Lady Winsley / Ποιος Σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλεϊ; 23/8 29/8

God Exists, Her Name is Petrunya / Υπάρχει Θεός, το όνομά της Είναι Πετρούνια 2/9 11/9

Small White Envelopes / Μικρά Λευκά Φακελάκια 3/9 12/9

Eftyhia / Ευτυχία 4/9 13/9

Judy / Τζούντι 5/9 10/9

+ Προπώληση εισιτηρίων από το ταμείο του Κωνστάντια [Τρίτη – Κυριακή 09:00-13:30, τηλ. 22348203] προς 5 ευρώ και διαδικτυακή αγορά από την tickethour.com.cy προς 6 ευρώ [τηλ. 77777040]. Είσοδος ελεύθερη σε άτομα με αναπηρίες. Όλες οι προβολές ξεκινούν στις 21:00.

ΕΙΚΟΝΑ: Στιγμιότυπο από την ταινία Blinded by the light