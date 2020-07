Andrea Charls Χαραλάμπους: Η κυπριακή φωνή της Βοστώνης

Ένα κορίτσι 29 χρονών που ζει και διαπρέπει στην Αμερική, η Andrea Charls (Χαραλάμπους), έκανε την είδηση για την αγορά ακριβών ακινήτων στην Κύπρο από τη Shakira, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα με τη φωνή και την ερμηνεία της στο τραγούδι «Η Βρύση των Πέγειώτισσων», η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον σχολιασμό της είδησης και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ποια είναι η Andrea Charls;

Η Charls αποφοίτησε από το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας και το διάσημο Berklee College of Music στη Βοστώνη, όπου σπούδασε με υποτροφία . Το 2012, το δημοφιλές τραγούδι της «What Ya Wanna Do» προτάθηκε για τα βραβεία The Hollywood Music In Media Awards (HMMA) μαζί με τον John Williams (Lincoln), τον Howard Shore (The Hobbit: An Unknown Journey) και τον Mychael Danna (Life of Pi) . Ενώ ήταν στις ΗΠΑ, η Charls τραγούδησε επίσης ως guest star στο άλμπουμτου φλαμένκο star, Jose Merce,«Mi única Llave», που έιχε υποψηφιότητα για 2 Latin Grammys, και έπισης τραγούδησε μαζί με τον Bobby McFerrin στο ιστορικό Symphony Hall της Βοστώνης. Με τη μοναδική πλούσια δυνατή φωνή και την εντυπωσιακή εμφάνιση της Charls, πρωταγωνίστησε στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, το Ελληνικό Φεστιβάλ Αντίποδων στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και συνεχίσε να τραγουδά σε όλο τον κόσμο και να κάνει υψηλού προφίλ Pop συναυλίες όπως και ενορχηστρώση μουσικής για το Cafe 939, ένας διάσημος μουσικός χώρος στη Βοστώνη όπου ένας αστέρας-ηθοποιός του Χόλιγουντ Ντέιβιντ Ντούκοβνι έκανε εμφανίσεις, αλλά αντ ‘αυτού η Charls αποφάσισε να αφιερώσει την καριέρα της στην προώθηση της μουσικής της Κύπρου σε όλο τον κόσμο.

Διάδοση κυπριακής μουσικής

«Είχα περιοδεύσει και ενορχηστρώσει σε όλη την Αμερική, και συνειδητοποίησα ότι υπήρχε απόλυτη απουσία της κυπριακής μουσικής στις ΗΠΑ», – λέει η Charls. «Κυριολεκτικά όπου κοίταξα – στην βορειοανατολική περιοχή που ονομάζεται Νέα Αγγλία, στη Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια – κανείς δεν ήξερε τίποτα για τη μουσική μας. Και όλοι με ρωτούσαν «Ο ήχος σας είναι τόσο όμορφος και ασυνήθιστος. Από πού είναι; Τουρκία; Βουλγαρία; Ελλάδα;” Κάποια στιγμή αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου μουσικό σύνολο και να δημιουργήσω το δικό μου κυπριακό μουσικό διαβατήριο – ένα μουσικό βίντεο με την απόδοση του αγαπημένου μας τραγουδιού «Το Γιασεμί». Και εκεί ξεκίνησαν όλα.”, αναφέρει η νεαρή τραγουδίστρια. Το 2017, η Charls δημιούργησε ένα μουσικό συλλογικό σύνολο το Antheia και μαζί με τον συμπατριώτη στα κρουστά κ. Γιώργο Λέρνη, τον Έλληνα παίκτη στο Λαούτο Βασίλη Κώστα και τον τσελίστα Naseem Alatrash απο την Μέση Ανατολή, δεσμεύτηκε να αναδείξει τον πολιτισμό και την παράδοση της κυπριακής μουσικής με σύγχρονες ενορχησρτρώσεις, παραμένωντας πιστοί στην προέλευση κάθε σύνθεσης. Το μουσικό τους βίντεο «Το Γιασεμί» έλαβε αναγνώριση από τον «Φιλελεύθερο» και δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Μια νεαρή κύπρια διδάσκει το Γιασεμί στους Αμερικανούς». Τρία χρόνια μετά, η Charls είναι πλέον αναγνωρισμένη πρέσβειρα της μουσικής της Κύπρου με το γκρούπ της Antheia που διοργανώνει δημοφιλή masterclasses και μουσικά εργαστήρια, παράγωντας μουσικά βίντεος, και εκτελεί sold-out συναυλίες παντού στις ΗΠΑ.

“Antheia Presents: The Sound of Cyprus”

Τον Ιούνιο του 2020, η Charls έλαβε ένα πολυπόθητο βραβείο απο το Live Arts Boston, ένα από τα παλαιότερα πολιτιστικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, το Ίδρυμα της Βοστώνης, το οποίο θα χρηματοδοτήσει το πλήρες δίσκο του Antheia με τίτλο “Antheia Presents: The Sound of Cyprus”. «Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, έχω απασχοληθεί στο να επιλέγω και να οργανώνω τραγούδια για το δίσκο», δήλωσε η λαμπρή Κύπρια τραγουδίστρια. «Ο δίσκος θα περιλαμβάνει αγαπημένα κλασικά Κυπριακά τραγούδια όπως την «Αροδαφνούσα», «Τρεις Καλοήροι Κριτικοί », και φυσικά το «Γιασέμι ». Το άλμπουμ “Antheia Presents: The Sound of Cyprus” θα κυκλοφορήσει το 2021. Αλλά πριν από αυτό, η Charls αναμένεται επίσης να τραγουδήσει για άλλη μια φορά με τον 10-βραβευμένο Grammy Award σταρ, Bobby McFerrin. Η Charls έχει προσκληθεί να εμφανιστεί στη συναυλία Singing Tribe στο Jazz στο Lincoln Center, το οποίο είναι το αποκορύφωμα της πολιτιστικής ζωής στη Νέα Υόρκη. Μείνετε συντονισμένοι για πιο εμπνευσμένα νέα από την μουσική πρέσβειρα της Κύπρου!