Κέντρο παραστατικών τεχνών Μίτος| Τρεις καλοκαιρινές δράσεις στο πλαίσιο του theYard.Residency.20

Το κέντρο παραστατικών τεχνών Μίτος παρουσιάζει τις καλοκαιρινές συμμετοχές του καλλιτεχνικού προγράμματος theYard.Residency.20, με προσαρμογές στις νέες συνθήκες όπως και στα περιοριστικά μέτρα ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλες οι προγραμματισμένες συνεργασίες. Φέτος, η διοργάνωση κλείνει δέκα χρόνια συνεχής λειτουργίας και δραστηριοποίησης και κυκλοφορεί κάτω από τον γενικό τίτλο «Μετέωρος κόσμος».

Στις 17 και 18 Ιουλίου θα παρουσιαστεί η μουσική performance της Μαριάννας Μιχαήλ Sea from above, στην αυλή των Αποθηκών Παπαδάκη. «Που εν να φκω που δαμέσα εν να πηαίνω στην θάλασσα» σημειώνει η δημιουργός και η παράσταση είναι βασισμένη σε προσωπικά βιώματα, τα οποία περιγράφουν την πορεία ενός ανθρώπου που εξαφανίζεται και του αυτού που μένει. Μια μάχη μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Οι στίχοι συνδέονται με την ιστορία και η μουσική λειτουργεί ως ένα ομότιτλο soundtrack. Το Sea from above είναι η συνέχεια και η ολοκλήρωση του project ΕΙΔΕΣ που πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο του theYard.Residency τo 2016.

Iδέα και μουσική: Μαριάννα Μιχαήλ, εκτέλεση και κείμενο/στίχοι: Μαριάννα Μιχαήλ και Έλενα Καλλινίκου, γραφικά: Στέφανος Παύλου, σχεδιασμός ήχου/φωτισμού: Μαρτίνος Θαλασσέτης (Sound and Beyond audiovisual services), βίντεο: Άρτεμης Ευλογημένου. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Δήμου Λεμεσού στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη. Η ώρα έναρξης είναι στις 20:00 και η τιμή εισιτηρίου €8. Η κράτηση είναι απαραίτητη λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων στο 96 846169. Παρακαλούνται οι θεατές να τηρούν όλες τις οδηγίες των διοργανωτών, όπως θα τους δοθούν στην κράτηση της θέσης τους, αλλά και κατά την προσέλευση τους στον χώρο.

To Σάββατο, 18 Ιουλίου το κέντρο παραστατικών τεχνών Μίτος επανεκκινεί τη λειτουργία του Ξυδάδικου με την ανοικτή εκδήλωση για τα 10 χρόνια theYard.Residency και προσκαλεί κοινό και συνεργάτες να ξαναθυμηθούν μέσα από video και φωτογραφίες τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και μοιράστηκαν τη δουλειά τους μαζί μας. Οι προβολές θα ξεκινήσουν στις 21:00, μετά την παράσταση Sea from above και θα παίζουν σε επανάληψη μέχρι τα μεσάνυχτα. Για πληροφορίες 97879793.

Στις 28 και 29 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί τo Walk with me μία θεατρική εμπειρία σε μορφή ακουστικού περιπάτου της Αρίστης Παύλου. To Walk with me βλέπει το Ξυδάδικο και την περιοχή γύρω από αυτό σαν μια εφήμερη σκηνή της οποίας πολλές ιστορίες είναι μέχρι και σήμερα ανείπωτες. Με το Ξυδάδικο σαν σημείο έναρξης, τρεις χαρακτήρες καλούν τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν τα βήματα τους και να εξερευνήσουν τη γύρω περιοχή μέσα από τα δικά τους μάτια. Με κάθε βήμα, η ιστορία του χαρακτήρα και της περιοχής ξεδιπλώνεται και οι διαφορετικές πραγματικότητες, που συνήθως βρίσκονται μετέωρες και αθέατες στο χώρο: το παρελθόν, το παρόν, η καθημερινότητα και η φαντασία, αλληλοεπιδρούν.

Ιδέα, σενάριο και σκηνοθεσία: Αρίστη Παύλου, ηθοποιοί: Μαρία Κωνσταντίνου, Μιχάλης Καζάκας και Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, βοηθός παραγωγής: Ισιδώρα Αβραάμ. Τιμή συμμετοχής €7 και σημείο συνάντησης το Ξυδάδικο. Παρακαλούμε όπως γίνει έγκαιρα δήλωση συμμετοχής στο 99106321, λόγω περιορισμού στον αριθμό των συμμετεχόντων.