Διαδικτυακή συναυλία Amalgamation Project και Luka Lesson από το Greek Fringe

Θέλοντας να ενισχύσει την καλλιτεχνική καινοτομία, το φεστιβάλ Greek Fringe, με βάση του την Αυστραλία, φέρνει κοντά διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης από διαφορετικές ηπείρους σε μια διαδικτυακή παρουσίαση που «Διεκδικεί το ΠΑΡΟΝ» (Claiming the NOW)

Παρουσιάζει λοιπόν με μεγάλη χαρά δύο βραβευμένους δημιουργούς σε μια δια-ημισφαιρική συνεργασία: το μοναδικό Amalgamation Project από την Κύπρο και τον ποιητή και ράπερ Luka Lesson από την Αυστραλία.

Εν καιρώ παγκόσμιας πανδημίας και έχοντας ως στόχο να φέρει κοντά νέους δημιουργούς, έστω διαδικτυακά, από το κέντρο και τη διασπορά, οι διοργανωτές υπόσχονται, μέσω αυτής της διαδικτυακής συνύπαρξης, μια δυναμική παρουσίαση της ποικιλομορφίας του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Οι εν λόγω καλλιτέχνες έχουν διευρύνει τα όρια των δημιουργικών τους πεδίων, προτείνοντας νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με το ελληνικό στοιχείο.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

THE AMALGAMATION PROJECT

Βασικά συστατικά του Amalgamation Project, με βάση την Κύπρο, αποτελούν οι μουσικοί Βασιλική Αναστασίου και Ερμής Μιχαήλ. Μαζί, συνεργάζονται για να παρουσιάσουν εναλλακτικές εκτελέσεις παραδοσιακών μελωδιών από τις ακτές της Μεσογείου, καθώς και ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο. Η εμπνευστής και δημιουργός του Amalgamation Project, Vasilikí, προσκαλεί μουσικούς από διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα – κυρίως αυτά της jazz, της κλασικής και της παραδοσιακής μουσικής για να μοιραστούν τις μουσικές τους ιδέες και να πειραματιστούν (με το συνονθύλευμα που προκύπτει). Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει πολυφωνικές προσαρμογές παραδοσιακών τραγουδιών, που προσεγγίζονται με μια σύγχρονη ματιά.

Τραγούδι: Vasilikí

Κιθάρα: Ερμής Μιχαήλ

Μπάσο: Αντρέας Ροδοσθένους

Κρουστά: Ρόδος Παναγιώτου

Προσκεκλημένος: Μιχάλης Κουλουμής στο βιολί

Χορωδία Amalgamation: Μαργαρίτα Γκριτζέλα, Μυρτώ Αριστείδου, Αργυρώ Χριστοδούλου, Χριστίνα Αντωνιάδου, Άντρια Αυγουστή, Αννίτα Κωνσταντίνου, Χριστίνα Παπαμιχαήλ, Ιωάννα Χριστοδουλίδου

LUKA LESSON

Ο Luka Lesson είναι ποιητής και ράπερ με βάση του την Αυστραλία. Θεματικοί άξονες του έργου του είναι η ελληνική μυθολογία (χώρα καταγωγής του είναι η Ελλάδα), καθώς και ό,τι θα μπορούσε να θεωρηθεί βαθιά πολιτικό και ευάλωτα αναστοχαστικό. Ο Luka Lesson έχει συνεργαστεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland και έχει εκδώσει τα δικά του μουσικά άλμπουμ και βιβλία, ενώ έργα του συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς ποιητικές συλλογές. Διαχρονικά, ο καλλιτέχνης αξιοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ως ένα μέσο για κοινωνική αλλαγή – τόσο εντός της Αυστραλίας, όσο και στο εξωτερικό. Το έργο του αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε τμήματα Αγγλικών σπουδών σε ολόκληρη τη χώρα. Διατηρεί επίσης το δικό του “καταφύγιο ποίησης” στο χωριό του παππού του στη Ρόδο, το οποίο λειτουργεί σε ετήσια βάση. Η τελευταία του προσωπική δουλειά, με τίτλο Αgapi & Other Kinds of Love, αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2020.

Η διαδικτυακή συναυλία – παρουσίαση θα μεταδοθεί μέσω Facebook στις 28 Αυγούστου 2020 (Κύπρος & Ελλάδα 1:30μ.μ, Ηνωμένο Βασίλειο 11:30π.μ, Αυστραλία 8:30μ.μ, Νέα Υόρκη 6:30π.μ.) στις εξής πλατφόρμες:

• The Pappas Post (NY)

• The Greek America Foundation (NY)

• The Hellenic Museum (Aus)

• The Boite (Aus)

• MondoBongo Radio (Gr)

• World Music and Dance in Australia

• Greek and Proud (Aus)

• The Amalgamation choir (Cy)

• Luka Lesson (Aus)

Αν και ψηφιακό, το αποτέλεσμα απαιτεί κόπο και ιδρώτα για να φτάσει στον κόσμο. Έτσι η διοργάνωση ενθαρρύνει το κοινό που είναι σε θέση να συμβάλει οικονομικά στο έργο των καλλιτεχνών, να το πράξει. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα διαβαθμισμένων εισφορών που παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει ο καθένας το ποσό που επιθυμεί, προκειμένου να στηρίξει όσους αφιέρωσαν από τον χρόνο και το ταλέντο τους για αυτή την εκδήλωση.

Για να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας, επίσης στην τιμή της επιλογής επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.