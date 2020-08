ΔΙΑΛΕΞΗ| «Η στελέχωση του τμήματος δασών κατά τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας»

Η σειρά των διαδικτυακών διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» εμπλουτίζεται με το νέο επεισόδιο- διάλεξη της Δρος Μαρίας Παναγιώτου,

Θεματική Διάλεξης:

Η παρουσίαση αναπτύσσει τα πορίσματα της πρόσφατης έρευνας γύρω από τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας κατά την Αγγλοκρατία με έμφαση στη στελέχωση του Τμήματος Δασών. Με την άφιξή τους οι Βρετανοί αντίκρισαν μία εικόνα που πόρρω απείχε από τις αναφορές των περιηγητών και των αρχαίων συγγραφέων που ήθελαν την Κύπρο ως τη δασόεσσα νήσο. Στην παρουσίαση αναλύονται οι ενέργειες των Βρετανών για στελέχωση του τμήματος και προστασία των δασών στο πλαίσιο της γενικότερης μελέτης για την οικονομική ιστορία της Κύπρου. Η παρουσίαση καλύπτει την περίοδο 1878-1931 με έμφαση στα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν στα Blue Books και τις απογραφές πληθυσμού. Η έρευνα ολοκληρώνεται το 1931, έτος καταγραφής της 6ης απογραφής πληθυσμού, της τελευταίας πριν την έκρηξη του ΒΠΠ. Η περίοδος αυτή είναι συνδεδεμένη με τη διεθνή οικονομική κρίση και τον τερματισμό της καταβολής του «Φόρου Υποτελείας» γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής, από άποψη οικονομικής ιστορίας, περίοδο για το νησί, η οποία χρήζει ξεχωριστής μελέτης και παρουσίασης.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

Η Μαρία Παναγιώτου αποφοίτησε το 2004 με Άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δύο χρόνια αργότερα έλαβε τον τίτλο Mphil B in Modern East Mediterranean History από το Institute of Archaeology and Antiquity, του University of Birmingham (Τίτλος διατριβής: “The Strategic Origins of the Occupation of Cyprus and its Role during the Arabi Revolt and the resulting Egyptian Campaign, 1876-1882”). Το 2016 έλαβε το διδακτορικό της από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ερευνητικό πεδίο της οικονομικής ιστορίας (Τίτλος διατριβής: “Λιμάνια, λιμενικά έργα και εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου, 1878-1927”). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε διάφορα προγράμματα και έχει δημοσιεύσει τα πορίσματα της έρευνάς της σε επιστημονικά περιοδικά όπως το European History Quarterly, σε πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Αυτή την περίοδο τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο κόστος ζωής των Κυπρίων, τη στελέχωση της δημόσια υπηρεσίας και τη μισθοδοσία Βρετανών και Κυπρίων στο σύνολο της περιόδου 1878-1960.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

