ΔΙΑΛΕΞΗ | «Κυπριακές αρχαιότητες και Βρετανικό Μουσείο, 1893-1896»

Η σειρά των διαδικτυακών διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» εμπλουτίζεται με το νέο επεισόδιο- διάλεξη της Δρος Πωλίνας Νικολάου, «Κυπριακές αρχαιότητες και Βρετανικό Μουσείο, 1893-1896», το οποίο παρουσιάζεται σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Θεματική Διάλεξης:

Η σημερινή διάλεξη επιχειρεί να φωτίσει κάποιες πτυχές της βιογραφίας της συλλογής κυπριακών αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου, εστιάζοντας στη συγκρότηση και έκθεση της συλλογής κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα (1893-1896). Συγκεκριμένα, θα χαρτογραφήσει τις διαδρομές των κυπριακών αρχαιοτήτων από το σημείο της ανασκαφής τους μέχρι την έκθεσή τους στο Λονδίνο, με στόχο να διασαφηνίσει το χωροχρονικό πλαίσιο της συγκρότησης της συλλογής και της χρήσης της από τους αρχαιολόγους του Βρετανικού Μουσείου.

Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας:

Η Δρ Πωλίνα Νικολάου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτισμική Γεωγραφία (MA Landscape and Culture) στο University of Nottingham. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της έρευνα, με θέμα «The diaspora of Cypriot antiquities and the British Museum, 1860-1900», στο University of Exeter. Η διδακτορική της έρευνα εξετάζει τη συλλογή και έκθεση Κυπριακών αρχαιοτήτων από το Βρετανικό Μουσείο και το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Για τη διδακτορική της έρευνα έχει λάβει υποτροφίες από το University of Exeter και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης. Ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου: «Πολιτιστική Κληρονομιά: Γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ σπουδών και επαγγέλματος», που χρηματοδοτήθηκε από Ελληνικούς Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχει παρουσιάσει την έρευνά της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια. Η Δρ Νικολάου συνεργάζεται με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου ως λειτουργός ψηφιακής (πολιτιστικής) στρατηγικής.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας (www.boccf.org) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).

Για πληροφορίες: 22 128157

www.boccf.org