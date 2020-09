10o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου|Οι Κυπριακές συμμετοχές

πολιτΤο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου γιορτάζει φέτος τα δεκάχρονά του ως διεθνές διαγωνιστικό φεστιβάλ και πραγματοποιείται στο Θέατρο Ριάλτο από τις 10 μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου, 2020. Οι διοργανωτές του -το Θέατρο Ριάλτο και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπ.Π.Α.Ν.- λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της εξάπλωσης του covid-19, θέτοντας σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του κοινού.*

Έντεκα ταινίες μικρού μήκους από πρωτοεμφανιζόμενους αλλά και καθιερωμένους Κύπριους δημιουργούς, περιλαμβάνει εφέτος το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα.

Τις Kυπριακές ταινίες που θα διαγωνιστούν προεπέλεξε Προκριματική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Nicolas Khabbaz, παραγωγό και επικεφαλή του Τμήματος Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Notre Dame (NDU) του Λιβάνου, Άδωνι Φλωρίδη, σκηνοθέτη και Δρα Μάριο Ψαρά, σκηνοθέτη – ακαδημαϊκό. Την επιλογή του διεθνούς προγράμματος και την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ επιμελούνται οι Κύπριοι Σκηνοθέτες Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείμ Μυλωνάς.

Mια διεθνής Κριτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία σε Εθνικό και Διεθνές Διαγωνιστικό: Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Κυπριακή Ταινία Δήμος Λεμεσού, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Κυπριακής Ταινίας Ντίνου Κατσουρίδη, Bραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας και Βραβείο Φοιτητικής Επιτροπής για Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Οι 11 διαγωνιζόμενες Κυπριακές ταινίες

1. Amalgamation, Σκηνοθεσία: Σύλβια Νικολαΐδη & Νικόλας Ιορδάνους

2. Η Σκάλα, Σκηνοθεσία: Αντρέας Δημητρίου

3. I don’t want to forget anything, Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Σουμέλη

4. Beautiful Day, Σκηνοθεσία: Χρίστος Νικολάου

5. Ζητάτε να σας πω, Σκηνοθεσία: Πάρις Προκοπίου

6. The Hunt, Σκηνοθεσία: Sholeh Zahraei, Kamil Saldun

7. Betrayal, Σκηνοθεσία: Κατιάνα Ζαχαρίου

8. The Fabulous Misadventures of Cotsios & Yiannakis, Σκηνοθεσία: Alexander Machlouzarides-Shalit

9. The Harvester Generation, Σκηνοθεσία: Μίνως Παπάς

10. The Parrot Lady, Σκηνοθεσία: Μιχάλης Καλοπαίδης

11. I don’t like the wind, I like the sun… Σκηνοθεσία: Τώνια Μισιαλή

Οι πιο πάνω ταινίες συμπεριλαμβάνονται αυτόματα και στο διεθνές πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.

*Το Θέατρο Ριάλτο λειτουργεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στην τελευταία κυβερνητική εγκύκλιο που αφορά κινηματογράφους και κλειστά θέατρα. Αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνονται στην ιστοσελίδα του θεάτρου εδώ.

Διοργανωτές: Το Φεστιβάλ είναι μια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.A.N. και του Θεάτρου Ριάλτο.

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy