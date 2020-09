Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Το 15o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, που θα διεξαχθεί από τις 16 μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη (Ceronia Hall), ανακοινώνει το φετινό πρόγραμμα προβολών του που περιλαμβάνει κορυφαία διεθνή και εγχώρια ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας ένα σύγχρονο κινηματογράφο δημιουργικής πρωτοπορίας. Μέσα από 18 κινηματογραφικές πρεμιέρες, το Φεστιβάλ προβάλλει αθέατες πτυχές του κόσμου μας με επίκεντρο τον σύγχρονο άνθρωπο και το κοινωνικό, φυσικό και πολιτικό του περιβάλλον, ρίχνοντας μια ανήσυχη ματιά στην κοινωνική πραγματικότητα.

ΤΑ ΟΣΚΑΡΙΚΑ

To προτεινόμενο για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Honeyland, από την Β.Μακεδονία, σε σκηνοθεσία Tamara Kotevska και Ljubomir Stefanov, που εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ του Sundance κερδίζοντας το μεγάλο βραβείο της επιτροπής και κατόρθωσε να αποσπάσει διπλή υποψηφιότητα στα Όσκαρ ως ντοκιμαντέρ και διεθνής ταινία, αναζητεί την ισορροπία ανάμεσα σε ανθρώπους και μέλισσες. Όταν μια οικογένεια νομάδων μετοικεί δίπλα στο αγρόκτημά της επιζητώντας το γρήγορο κέρδος, η τελευταία γυναίκα μελισσοκόμος άγριου μελιού στην Ευρώπη, πρέπει να σώσει τις μέλισσες και να διατηρήσει την εύθραυστη ισορροπία που απαιτεί η φύση στις συναλλαγές της με τους ανθρώπους. To For Sama, ένα ντοκιμαντέρ που συνυπογράφουν οι Waad Al-Kateab και Edward Watts, είναι μια «επιστολή αγάπης» από μια μητέρα στην κόρη της, ένα επικό ταξίδι στη γυναικεία αντίληψη του πολέμου. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τη ζωή της Waad για πέντε χρόνια στο Χαλέπι, καθώς εκείνη ερωτεύεται, παντρεύεται και γεννά τη Σάμα, ενώ γύρω της ο κόσμος ισοπεδώνεται. H ταινία προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ενώ έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Καννών (Golden Eye Award) και με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής των Hot Docs, ανάμεσα σε άλλα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το I, Tony των Αργυρώ Νικολάου και Μάργκο Φιτούσι, ακολουθεί τον περιζήτητο φωτογράφο μόδας Τόνυ Μουσσουλίδη, όταν στα 85 του χρόνια ονειρεύεται να φτιάξει μια χολιγουντιανή ταινία για τη ζωή του. Παράλληλα με την προβολή του I, Tony, το Τhe Island Club παρουσιάζει την έκθεση 13 Φωτογραφίες του Τόνυ Μουσσουλίδη. Στο And I Wish you a Happy Life, ο Αλέξανδρος Πισσούριος σκιαγραφεί τον χωρισμό των γονιών του σε προχωρημένη ηλικία. Με τη χρήση φιλμ Super 16mm, στο ιδιαίτερο τοπίο ενός αγροκτήματος στο Νικητάρι, το ντοκιμαντέρ είναι οργανωμένο γύρω από την ανάγνωση της επιστολής χωρισμού. Βασισμένη στη ζωή του ακτιβιστή υπέρ της επανένωσης της Κύπρου, Κωστή Αχνιώτη, η ταινία Tongue, των Ανδρέα Αναστασιάδη και Παναγιώτη Αχνιώτη, εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της Κυπριακής άκρας Αριστεράς και του δικοινοτικού κινήματος επανένωσης, εξερευνώντας τη διαλεκτική και ποιητική της εθνικής σύγκρουσης και της διαίρεσης στην Κύπρο. O Κήπος της Όλγας, ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ από την εικαστικό Μαρία Λοϊζίδου και τη σκηνοθέτη Δανάη Στυλιανού, ασχολείται με την ανεξέλεγκτη δόμηση ψηλών κτιρίων και την επίδρασή τους στον περιβάλλοντα χώρο, στην καθημερινότητα και τη ζωή των κατοίκων που ζουν ανάμεσα στις οικοδομές.

ΟΙ ΜΕΤΡ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Από τον σκηνοθέτη των σημαντικότατων We Come As Friends και Darwin’s Nightmare, Hubert Sauper, έρχεται το ντοκιμαντέρ Epicentro: μια ενδελεχής χαρτογράφηση της μετα-αποικιοκρατικής Κούβας. Η κάμερα επικεντρώνεται στους ανθρώπους της Αβάνας, ειδικά στους «νεαρούς προφήτες», δηλαδή στα παιδιά, κι επιτυγχάνει μια ιδιοφυή ανασκόπηση στις μορφές προπαγάνδας, αλλά και του σινεμά ως προπαγανδιστικού μέσου.

Με το ντοκιμαντέρ Τhe Cordillera of Dreams, ο καταξιωμένος Χιλιανός ντοκιμαντερίστας Patricio Guzmán κλείνει τον κύκλο τριών σημαντικότατων ντοκιμαντέρ (Nostalgia For The Light, The Pearl Button), και στρέφεται στο άχρονο περιβάλλον της οροσειράς των Χιλιανών Άνδεων για να ανιχνεύσει το αλληλεπιδραστικό σκηνικό της παρούσας πολιτικοοικονομικής και ιστορικής μνήμης, όπως διαμορφώνεται από τις πληγές που άφησε η δικτατορία του Πινοσέτ.

Στο The Reason I Jump, o πολυβραβευμένος Βρετανός σκηνοθέτης Jerry Rothwell μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το συγκινητικό μπεστ σέλερ βιβλίο, που υπέγραψε ένας 13χρονος αυτιστικός από την Ιαπωνία. Πρόκειται για έναν αναζωογονητικό ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων, γεμάτο από ήχους, οράματα, αναμνήσεις και μαγικές εικόνες, που απεικονίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο τα παιδιά με αυτισμό.

ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το Rockfield: The Studio on the Farm της Hannah Berryman καταγράφει την απίθανη ιστορία για το πώς δυο αδέλφια από την Ουαλία εκμεταλλεύτηκαν τη γαλακτοπαραγωγική τους φάρμα και την μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο διάσημα στούντιο ηχογράφησης όλων των εποχών, τα θρυλικά Rockfield Studios, παράγοντας τέσσερις δεκαετίες θρυλικής ροκ μουσικής.

Στο The Earth Is Blue as an Orange της Iryna Tsilyk, η Άννα και τα τέσσερα παιδιά της προσπαθούν να επιβιώσουν τις καθημερινές αγωνίες στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. Το πάθος τους για το σινεμά τους οδηγεί να καταγράψουν τις μέρες πολιορκίας, προσπαθώντας να αναπαραστήσουν τον πόλεμο μέσα από τη φαντασία, το τραύμα μέσα από την τέχνη.

Διατηρώντας στον πυρήνα του μια συναρπαστική ιστορία γύρω από την τέχνη και τους εραστές της, το My Rembrandt, της Oeke Hoogendijk αφορά έναν κυκεώνα εμμονών, πολιτικής έπαρσης, πλάγιων οικονομικών συνδιαλλαγών και αποφάσεων που προκύπτουν σε σχέση με τους πίνακες του Ολλανδού ζωγράφου, αιώνες μετά τον θάνατό του.

Το The Self Portrait, ένα ντοκιμαντέρ των Espen Wallin, Margreth Olin, Katja Høgseth, ακολουθεί την σύντομη καλλιτεχνική πορεία της Νορβηγίδας φωτογράφου Λένε Μαρί Φόσεν, που πάσχει από σοβαρή ανορεξία. Μέσα από τη μεταλλαγή μεταξύ ζωής και θανάτου, και τη φωτογραφική απεικόνιση του εαυτού της, η καλλιτέχνης καταγράφει την ευθραυστότητα της ύπαρξης και του σώματός της, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια εκλεκτή φωτογράφο.

Στο In a Whisper, δεκαπέντε χρόνια μετά τη φυγή τους από την Κούβα όπου διδάχθηκαν σκηνοθεσία, η Heidi Hassan και η Patricia Pérez Fernández, ανταλλάζουν βιντεο-γράμματα, και προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους, τη φιλία τους και τις έννοιες της γεωγραφικής ταυτότητας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΣΤΟΝ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ” ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ

Μέσα από μια ιδιαίτερη ανθρωπολογική και εθνογραφική προσέγγιση, στο Acasa, My Home, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Radu Ciorniciuc καταγράφει την πραγματικότητα μιας περιθωριοποιημένης πολυμελούς οικογένειας ρομά στη δραματική της μετάβαση από τη “φύση” στον “πολιτισμό”. Όταν το σπίτι τους στο Δέλτα του Βουκουρεστίου- μια θεαματικά εκτεταμένη φυσική περιοχή- μετατραπεί σε πάρκο, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την αντισυμβατική ζωή τους και να προσαρμοστούν στα “σύγχρονα” ήθη.

Στο Bloody Nose, Empty Pockets οι σκηνοθέτες Bill Ross IV και Turner Ross ακολουθούν τη ζωή μπαρόβιων στο Λας Βέγκας την τελευταία νύχτα της επιχείρησης ενός μπαρ. Ένα μωσαϊκό περιθωριοποιημένων διαστάσεων όπου αναδεικνύεται μια κοινωνία που παραπαίει, επιβεβαιώνοντας πόσο εύθραυστη είναι η πραγματικότητα.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Welcome to Chechnya του David France σκιαγραφεί με απρόσμενη διεισδυτικότητα τις τρέχουσες πρακτικές ενάντια στα ΛΟΑΤ άτομα στη Ρωσική Δημοκρατία της Τσετσενίας, καταγράφοντας τους κινδύνους που διατρέχει μια ομάδα ακτιβιστών καθώς τα μέλη της προσπαθούν να σώσουν θύματα της καταδίωξης.

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ (ΔΙΑ)ΔΙΚΤΥΟ

Το Caught in the Net, των Barbora Chalupová και Vít Klusák είναι ένα αποκαλυπτικό πείραμα που ξεσκεπάζει το πώς οι καινούργιες τεχνικές παιδικής κακοποίησης έχουν διαδοθεί και αποτελούν πλέον μια ανατριχιαστική απειλή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

https://www.filmfestival.com.cy/2020-screenings

Πληροφορίες Εισιτηρίων:

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του covid-19 το ταμείο θα λειτουργεί έως μία ώρα πριν από την έναρξη των προβολών. Το κοινό θα πρέπει να αγοράζει τα εισιτήριά του από το ταμείο του Φεστιβάλ κατά τις ώρες λειτουργίας του. Δεν θα προσφέρονται εισιτήρια στην είσοδο.

Ώρες Ταμείου (Στο φουαγιέ του Φεστιβάλ, Χαρουπόμυλος Λανίτη)

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 15:00, 18:00 – 19:00

Σαββατοκύριακο: 10:00 – 15:00, 16:00 – 17:00

Το ταμείο θα λειτουργεί από την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου

Τιμή Εισιτηρίου (ανά ταινία): €5

Μέτρα Προστασίας:

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που έχουν επιβληθεί. Φέτος θα προσφέρονται λιγότερες θέσεις ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνική αποστασιοποίηση εντός της αίθουσας, η οποία διαθέτει επαρκή και συστηματικό αερισμό μέσα από το σύγχρονο σύστημα κλιματισμού της. Η χρήση μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο των θεατών από την κινηματογραφική αίθουσα θα είναι υποχρεωτική, ενώ όταν οι θεατές είναι καθήμενοι την ώρα της προβολής δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε τη μάσκα. Περισσότερα για τα μέτρα προστασίας στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ ΕΔΩ.

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 99 517 910

E-mail: lemesosdocs@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.filmfestival.com.cy

Instagram | Facebook @lemesosdocfest

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από την Brave New Culture και στηρίζεται και χρηματοδοτείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού στηρίζει το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη.