Δυο Προβολές και μια Έκθεση στο The Island Club

Στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας συνεργασίας του με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, το “Τhe Island Club” παρουσιάζει τα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “And I wish you a happy life” του Αλέξανδρου Πισσούριου και “Ι, Tony” των Αργυρώ Νικολάου και Μάργκο Φιτούσι, παράλληλα με την έκθεση “13 Φωτογραφίες του Τόνυ Μουσσουλίδη”.

“And I wish you a happy life”, Αλέξανδρος Πισσούριος, 2020, 44 λεπτά.

Το στοχαστικό ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Πισσούριου “And I wish you a happy life”, πραγματεύεται τον απροσδόκητο χωρισμό των γονιών του σε προχωρημένη ηλικία. Γυρισμένο σε φιλμ Super 16 χλστ. κατά τις επισκέψεις του Πισσούριου στην Κύπρο μέσα στην πάροδο ενός χρόνου, το έργο δομείται μέσω μιας γλώσσας που αφορά στην καθημερινή εργασία στο αγροτικό Νικητάρι. Το ντοκιμαντέρ είναι οργανωμένο γύρω από την ανάγνωση της επιστολής χωρισμού του πατέρα, όπου περιγράφεται η σχέση του με το παρελθόν και το παρόν, και προσφέρονται κάποιες αγωνιώδεις εξομολογήσεις περί αγάπης και προσωπικής εκπλήρωσης. Σταδιακά και με τρυφερότητα, το “And I wish you a happy life” παίρνει τη μορφή μιας άτυπης συζήτησης μεταξύ του σκηνοθέτη και του υποκειμένου του, σε μια προσπάθεια να μεταποιήσει το αίσθημα ρήξης που το διακατέχει.

“I, Tony”, Αργυρώ Νικολάου και Μάργκο Φιτούσι, 2019, 19 λεπτά.

Ο φωτογράφος Τόνυ Μουσσουλίδης επιδιώκει να κάνει την παραγωγή μιας ταινίας με θέμα την καριέρα του στο Λονδίνο κατά την περίοδο των “Swinging Sixties”. Σε ηλικία 85 ετών, και έχοντας πλέον επιστρέψει στην Κύπρο, ο Μουσσουλίδης αναπαριστά – και σκηνοθετεί – σκηνές από τη ζωή του, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσωπικότητες όπως τους Άντι Γουόρχολ και Τζον Χιούστον. Οι εντάσεις πληθαίνουν καθώς οι φιλοδοξίες του Μουσσουλίδη συγκρούονται με το όραμα των σκηνοθετριών του ντοκιμαντέρ, και έτσι μια συμβατική βιογραφία μετατρέπεται σε διερεύνηση της επιθυμίας του ανθρώπου να μη λησμονηθεί. Στο μεταίχμιο μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, το ντοκιμαντέρ “I, Tony” εστιάζει στις έννοιες της υστεροφημίας και της καλλιτεχνικής αυθεντίας, καθώς και στις αμφιλεγόμενες διαδικασίες απομνημόνευσης, τις οποίες συχνά επιστρατεύει το είδος του ντοκιμαντέρ.

“13 Φωτογραφίες του Τόνυ Μουσσουλίδη”

Ο Τόνυ Μουσσουλίδης καθιερώθηκε ως φωτογράφος μόδας στο Λονδίνο κατά τις δεκαετίες του ’60, ’70 και ’80 συνεργαζόμενος με γνωστά περιοδικά μόδας όπως το Vogue, το Elle και το Marie Claire. To 1972 o Μουσσουλίδης φωτογράφισε τον Andy Warhol στο θρυλικό Factory στη Νέα Υόρκη, κατόπιν προσωπικής ανάθεσης του καλλιτέχνη. Η έκθεση “13 Φωτογραφίες του Τόνυ Μουσσουλίδη” περιλαμβάνει αρχειακές φωτογραφίες, έντυπο υλικό και νέες εκτυπώσεις, επιλογή της σκηνοθέτριας Αργυρώς Νικολάου. Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους “Spliffs, Joints and Pot” (1965), το οποίο ψηφιοποιήθηκε πρόσφατα από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, όπου και διατηρείται.

O Αλέξανδρος Πισσούριος (1982, Λευκωσία, Κύπρος) είναι καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής και έχει τη βάση του στο Λονδίνο. Ασχολείται με τη φωτογραφία και με το αναλογικό και το ψηφιακό βίντεο. Η δουλειά του χαρακτηρίζεται από παρατηρητική προσήλωση και φανερώνει μια έλξη προς πειραματικές παραδόσεις. Κάποιες από τις προβολές και τις εκθέσεις του: “Terra Mediterranea: In Action”, Λειψία, Γερμανία (2017)· 27ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Άγκυρας, Τουρκία (2016)· LUX/ICA Μπιενάλ Κινούμενης Εικόνας, ICA, Λονδίνο (2012)· “On site”, Barbican Exhibition Halls, Λονδίνο (2011)· 25ο Gay and Lesbian Film Festival, Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (2011).

Η Αργυρώ Νικολάου (1989, Λευκωσία, Κύπρος) είναι ακαδημαϊκός και σκηνοθέτρια που έχει τη βάση της στη Νέα Υόρκη. Η ακαδημαϊκή της έρευνα εξετάζει την αναπαράσταση Μεσογειακών εκτοπισμών στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και την τέχνη, και η σκηνοθεσία της διερευνά τις πολιτικές και τις πολιτιστικές συνθήκες σε «μικρές» και «ασήμαντες» περιοχές. Δουλειά της έχει προβληθεί στο Anthology Film Archives (Νέα Υόρκη), στην Γκαλερί Sackler (Cambridge MA), στο Asolo Art Film Festival (Ιταλία), στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα Πάφου κ.α. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί στο American Historical Review, στο Boston Art Review, και στο MoMA post. Η Νικολάου είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής στον τομέα της συγκριτικής λογοτεχνίας και της κριτικής πρακτικής μέσων από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (2018). Εργάζεται ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Η Μάργκο Φιτούσι (1989) είναι ανθρωπολόγος, σκηνοθέτρια και μεταφράστρια με βάση της το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις πολιτιστικές πολιτικές της «προδοσίας» και ιχνηλατεί το ιστορικό αναταραχής και δυσαρέσκειας που επικρατεί στους κόλπους της Τυνησιακής Αριστεράς από το 1956, όταν η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γαλλία. Η βραβευμένη της ταινία EL HARA (2017) παρουσιάστηκε διαδικτυακά από το Εβραϊκό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ως “Short of the Month”. Η δουλειά της έχει προβληθεί σε φεστιβάλ, πανεπιστήμια και γκαλερί όπως o Όμιλος Κινηματογράφου του Κέντρου Λίνκολν (Νέα Υόρκη), το φεστιβάλ κινηματογράφου MountainFilm Telluride (Κολοράντο, ΗΠΑ), το Εβραϊκό Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας στο Παρίσι, και οι πινακοθήκες του Σάο Πάολο και του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Τόνυ Μουσουλίδης (1934, Λευκωσία, Κύπρος) είναι Κύπριος φωτογράφος μόδας. Μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Λύκειο, ανέλαβε τον ρόλο του ιμπρεσάριου, φέρνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις από την Αίγυπτο και τον Λίβανο στην Κύπρο. Τη δεκαετία του ’50 ο Μουσσουλίδης μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας και κινηματογράφου και μαθήτευσε στο στούντιο του φωτογράφου μόδας Τζον Φρεντς. Στη συνέχεια, άνοιξε δικό του στούντιο στο Λονδίνο και δούλεψε για περιοδικά όπως το Vogue, το Marie Claire και το Elle. Στο απόγειο της καριέρας του, είχε στούντιο στο Λονδίνο, στο Αμβούργο και στη Νέα Υόρκη. Ο Μουσσουλίδης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πλέον διαμένει στη Λευκωσία.

“AND I WISH YOU A HAPPY LIFE” & “I, TONY”

Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Q&A: 16 Σεπτεμβρίου 2020, 20:00

“13 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΥ ΜΟΥΣΣΟΥΛΙΔΗ”

The Island Club

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 16 Σεπτεμβρίου 2020, 12:00 – 19:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 – 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Πέμπτη με Σάββατο, 12:00 – 18:00, ή με ραντεβού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

The Island Club

Αγορά Ανεξαρτησίας 34

3036, Λεμεσός, Κύπρος

+357 25 252010

info@the-island-club.com

the-island-club.com

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη

Οδός Βασιλίσσης Βερεγγάριας

3602, Λεμεσός, Κύπρος

+357 99 517 910

info@filmfestival.com.cy

http://filmfestival.com.cy

Φωτογραφία: The Island Club / Courtesy of the artists

(Alexandros Pissourios, And I wish you a happy life, 2020, video still. / Tony Moussoulides, Three Legs, ca. 1970. / Argyro Nicolaou and Margaux Fitoussi, I, Tony, 2019, video still.)