Jasper Cropsey: «Ο ζωγράφος του φθινοπώρου»

Καθώς η φθινοπωρινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, μπορούμε να απολαύσουμε πίνακες του Jasper Cropsey, που συχνά τον αποκαλούν και ως «Ο ζωγράφος του φθινοπώρου» λόγω των απίθανων πολύχρωμων φθινοπωρινών τοπίων του.

Ο Jasper Francis Cropsey (1823-1900) γεννήθηκε στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης και ήταν ζωγράφος του καλλιτεχνικού κινήματος του Hudson River School. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του εργάστηκε ως αρχιτέκτονας, ενώ παράλληλα ασχολούταν και με τη ζωγραφική, την οποία αγαπούσε ιδιαίτερα. Στη συνέχεια της ζωής του αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά μόνο με τη ζωγραφική.

Αυτή ήταν η δεκαετία του 1840, όταν η ζωγραφική τοπίου του καλλιτεχνικού κινήματος Hudson River School βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς της. Σύντομα έγινε εξαιρετικά δημοφιλής μαζί με άλλους μεγάλους Αμερικανούς ζωγράφους, όπως ο Thomas Cole και ο Frederick Edwin Church. Ο Cropsey θα γνωρίσει επίσης και την παρακμή του κινήματος στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Τότε, ο ζωγράφος θα επιστρέψει ξανά στην αρχιτεκτονική.

Jasper Francis Cropsey, Autumn on the Hudson, c. 1860. Fine Art Museums of San Francisco – de Young, San Francisco, California.

Ο Jasper Cropsey ζωγράφισε τα φθινοπωρινά τοπία πιο όμορφα από οποιονδήποτε άλλο, και ζωγράφισε επίσης πολλά περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο. Έχει φιλοτεχνήσει τουλάχιστον πενήντα πίνακες με τη λέξη «φθινόπωρο» στον τίτλο, καθώς και πολλούς ακόμη με λέξεις όπως «Οκτώβριος» ή «Ινδικό καλοκαίρι».

Αν και ο Cropsey ταξίδεψε αρκετά στην Ευρώπη και ζωγράφισε μερικά ευρωπαϊκά τοπία, οι περισσότεροι πίνακες του απεικόνιζαν μέρη από τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα οι ποταμοί Σασκουεχάνα, Χάντσον και Ντελαγουέρ, αλλά και οι πόλεις της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϋ. Η σύζυγός του, Μαρία, καταγόταν από την περιοχή Greenwood Lake και το ζευγάρι έζησε εκεί μετά το γάμο του. Έτσι, η Greenwood Lake αποτέλεσε ένα από τα αγαπημένα ζωγραφικά θέματα του Cropsey.

Τα τοπία του Jasper Cropsey είναι πολύ ελκυστικά, κυρίως λόγω των έντονων κίτρινων, πορτοκαλί και κόκκινων αποχρώσεων τους. Ο Cropsey μπόρεσε να αποτυπώσει τη φθινοπωρινή παλέτα της φύσης τόσο έντονα και μοναδικά χρησιμοποιώντας χημικά χρώματα που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα του 19ου αιώνα.

Jasper Francis Cropsey, In the Ramapo Valley, 1881. Private collection.

Jasper Francis Cropsey, October, 1887. Fine Art Museums of San Francisco – de Young, San Francisco, California.

Jasper Francis Cropsey, Greenwood Lake, Autumn on the Hudson, 1875. Private collection.

Jasper Francis Cropsey, Autumn on the River, 1877. Private collection.

Jasper Francis Cropsey, An Autumn Morning, 1890. Private collection.

Πηγή: culturenow.gr