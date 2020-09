Online το φετινό Buffer Fringe Festival, με το καινούργιο του blog.

Το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe συνεχίζει να ενώνει τον κόσμο απέναντι στις όποιες διαιρέσεις υπάρχουν στην Κύπρο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες και κοινό από όλο τον κόσμο, με ένα καινοτόμο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται φέτος, το ολοκαίνουργιο blog του φεστιβάλ.

Απαντώντας στις προκλήσεις που έφερε η πανδημία του Covid-19 και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις, το blog είναι μια νέα προσθήκη στο Buffer Fringe. Το blog, επιπλέον, αναπτύχθηκε για να προβάλει την αξία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και να παρέχει μια εναλλακτική πλατφόρμα όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να μοιραστούν τη διαδικασία την ίδια πίσω από τη δημιουργία ενός έργου, εμπνευσμένη από το φετινό θέμα του Φεστιβάλ, «Μετα-τόπιση». Οι ζωντανές παραστάσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου, σε όλο το νησί.

Μπορείτε να βρείτε το Buffer Fringe Blog στο www.bufferfringe.org μαζί με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη φετινή έκδοση του Φεστιβάλ, τους καλλιτέχνες που λαμβάνουν μέρος, τις παραστάσεις τους, αλλά και υλικό που παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας των έργων.

Το Φεστιβάλ Buffer Fringe συνεργάζεται με Φεστιβάλ Fringe σε όλο τον κόσμο, όπως το Φεστιβάλ Fringe της Στοκχόλμης και το Nordic Fringe Network, το Φεστιβάλ Istanbul Fringe, καλλιτεχνικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το το Πανεπιστήμιο Brandeis (πρόγραμμα IMPACT για τις Τέχνες, τον Πολιτισμό, και την Επίλυση Συγκρούσεων), το European Cultural Foundation, το Ινστιτούτο Goethe, Point Center for Contemporary Art, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, και άλλα.

Το Buffer Fringe 2020 θα φιλοξενήσει 13 καλλιτέχνες και ομάδες καλλιτεχνών: Pashias (CY) με το I’ve made you a palm tree, Κολλεκτίβα Yasemin (CY) με το #kazanti, Αργυρώ Νικολάου (US) με το History Lesson, τη διεθνή Κολλεκτίβα Creative Center for Fluid Territories με το Nomadic Dialogue, την ομάδα Die Wolke Art Group (GR) με το Δtopia, τους Instant Dissidence (IE) με το Slow Mo, τις Κάρλα Ισιδόρου & Alexandra Bellon (CH) με το 8102, την Kat Kats (AU) με το Awaiting your response, τους Μιχάλη Αριστείδου & Balin Palmer (CY) με το Clutch, τη Monica Anna Day (USA) με το Placeholder, τους Όμηρο Παναγίδη & Eva Korae (CY) με το The Town Crier, τους Reem Maghribi, Manuella Mavromichalis, Bahriye Kemal & Μαρία Κουβαρού (CY) με το Taking Back the Booty: Loss & Belonging in the Eastern Mediterranean, και τον Vikram Iyengar (IN ) με το A multitude of drops.

Επίσης, το Φεστιβάλ φιλοξενεί, την Έλενα Αγαθοκλέους και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μίτος (Λεμεσός), και τη Nurtane Karagil και το Pasaj (Αμμόχωστος), σε δύο βραδιές Fringe στους οικείους χώρους τους σε Λεμεσό και Αμμόχωστο, καθώς και στο διαδίκτυο, με καλλιτεχνική επιμέλεια από τις δύο καλλιτέχνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe, μπορείτε να επισκεφτείτε το http://www.home4cooperation.info/buffer-fringe ή να τηλεφωνήσετε στο +357 22 445 740 / +90 548 834 57 40.