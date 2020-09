Phytorio Artists-in-Residency 03 / Open Studio

Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα φιλοξενίας στο Φυτώριο από τις Ελπίδα Φραγκεσκίδου και Λευκή Σαββίδου. Οι φιλοξενούμενες εικαστικοί καλλιτέχνες ανοίγουν τον χώρο στο κοινό και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Ώρες: 18:00 – 22:00

Η Ελπίδα Φραγκεσκίδου, γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1996. Απόφοιτος της σχολής Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με τίτλος την γλυπτική, ζει και εργάζεται στην Λευκωσία. Η πρακτική της επικεντρώνεται στη σύνθεση τοπίων, ενώ παράλληλα σμιλεύει την υλικότητα, τη μνήμη και τη χρονικότητα μέσα από ζητήματα ταυτότητας. Εστιάζει σε εικαστικές εγκαταστάσεις εμπειρίας, που φέρουν τις ιδιότητες του τώρα αλλά σχετίζονται με την αρχαιολογία και ανασκαφή ως προς τη διαδικασία και το αποτέλεσμα.

Το 2017 σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Έχει εκθέσει έργα της στη γκαλερί Α.Αντωνοπούλου στην Αθήνα, Back to Athens|International Art Festival, Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στην Ιταλική Πρεσβεία, Αθήνα; στο Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα; ENDROSIA, Λευκωσία; ME THEN Showroom, Αθήνα; We Are Bud, Αθήνα; Ιslington Arts Factory, Λονδίνο; Αρχαιολογικό Μουσείο, Δελφοί; και στο Ιταλικό Ινστιτουτο, Αθήνα.

Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ως ασκούμενη στα τμήματα επικοινωνίας. Έχει συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Art Athina και σε διάφορα εργαστήρια και άλλα πρότζεκτ. Εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής για την 6η Μπιενάλε της Αθήνας 2018 ΑΝΤΙ και ως βοηθός στη γκαλερί Hot Wheels Athens. Τέλος εργαζόταν ως μέλος της ομάδας του Onassis AiR, ενός διεθνούς προγράμματος καλλιτεχνικής και επιμελητικής έρευνας και φιλοξενίας.

Ελπίδα Φραγκεσκίδου

Η Λευκή Σαββίδου, γνωστή και ως Lé Boob, (γ.1990, Κύπρος) είναι εικαστικός, ποιήτρια και εικονογράφος. Χρησιμοποιεί το κείμενο ως το κύριο μέσο της δουλειάς της η οποία επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσης και τις αντιλήψεις για τη ζωή στον 21ο αιώνα. Απο το 2011 έχει λάβει μέρος σε σόλο και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Η δουλειά της έχει επίσης εμφανιστεί σε πολλά περιοδικά και ανεξάρτητες δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

Λευκή Σαββίδου