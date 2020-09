Σύμβαση Συνεργασίας SONY PICTURES ANIMATION και RISE Up Cyprus

Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν η SONY PICTURES ANIMATION και το Κέντρο Αριστείας RISE, για την Έρευνα και Ανάπτυξη Καινοτόμων μεθόδων κατά την προπαραγωγική φάση δημιουργίας ταινιών κινουμένων σχεδίων

Η Sony Pictures Animation (SPA), το βραβευμένο με Academy-Award® στούντιο πίσω από την ταινία “Spider-Man: Into the Spider-Verse” υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, στα Ευφυή συστήματα, και στις Αναδυόμενες Τεχνολογίες – RISΕ με έδρα την Κύπρο, για την εξερεύνηση τεχνολογικών καινοτομιών με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικής διαδικασίας κατά την παραγωγή ταινιών κινουμένων σχεδίων.

Η Sony Pictures Animation και το Κέντρο Αριστείας RISE θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα βοηθήσει στα αρχικά στάδια παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εικονογραφημένου σεναρίου.

Κατά τη φάση προ-παραγωγής κινουμένων σχεδίων, οι καλλιτέχνες είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων εικονογραφημένων πάνελ, τα οποία είναι κρίσιμα για την παρουσίαση της ιστορίας μιας ταινίας, μέσω των οποίων επικοινωνούν οπτικά τις ιδέες τους και διευκολύνουν την επεξεργασία του βασικού σεναρίου και επιμέρους σκηνών πριν προχωρήσουν στην παραγωγή.

Μέσω της συνεργασίας, το RISE θα συνεισφέρει υψηλού επιπέδου ερευνητές με εξειδίκευση στους τομείς των Γραφικών με Υπολογιστή και Μηχανικής Μάθησης, οι οποίοι σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα της Sony Pictures Animation θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν στους καλλιτέχνες να είναι γρηγορότεροι και πιο αποτελεσματικοί κατά τη δημιουργία εικονογραφημένων σεναρίων, για ταινίες και σειρές.

Και τα δύο μέρη θα συνδυάσουν την τεχνική τους εμπειρία σε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός συνόλου πρωτότυπων εργαλείων τα οποία θα χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνικές τρισδιάστατων γραφικών και Μηχανικής Μάθησης που θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στη βιομηχανία, ενδυναμώνοντας τους καλλιτέχνες μειώνοντας τον χρόνο επανάληψης και επιτρέποντάς τους ταυτόχρονα να επικεντρωθούν στο δημιουργικό κομμάτι.

Ο Γιώτης Κατσαμπάς, Διευθυντής Τεχνολογίας της Sony Pictures Animation, δήλωσε, «Καθώς εργαζόμαστε για υψηλότερης ποιότητας ιστορίες, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τεχνολογία που θα επιτρέπει στους καλλιτέχνες να είναι πιο δημιουργικοί. Το κάνουμε αυτό εισάγοντας έξυπνα εργαλεία που επιτρέπουν στους καλλιτέχνες να εξερευνήσουν δημιουργικές ιδέες με τρόπους που δεν ήταν πρακτικοί ή ακόμη και δυνατοί στο παρελθόν.”

Η συνεργασία είναι το αποτέλεσμα μιας στενής προσωπικής σχέσης του Γιώτη Κατσαμπά με την Κύπρο. Με καταγωγή από τη Λευκωσία, ο Γιώτης Κατσαμπάς έχει αναγνωριστεί με αρκετές διακρίσεις στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Κύπριου Άντρα της Χρονιάς στην κατηγορία Τεχνών (2008), και του Τιμητικού Μεταλλίου της Λευκωσίας (2019), που απονεμήθηκε από τον δήμαρχο Λευκωσίας για τα τεχνικά του επιτεύγματα στην Sony Pictures Animation και για τη συμβολή του στη δημιουργία της ταινίας “Spider-Man: In the the Spider-Verse.” Ο Κατσαμπάς ήταν επίσης ο παραλήπτης του Hollywood Post Alliance Engineering Excellence Award (2013) για το ρόλο του στη δημιουργία του λογισμικού προπαραγωγής, Flix.

«Είμαστε περήφανοι για την εμπιστοσύνη της SPA σε εμάς για τη δημιουργία αυτής της συνεργασίας και είμαστε αισιόδοξοι πως με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας, θα βοηθήσουμε στην ενίσχυση της βιομηχανίας και των τεχνολογιών της», δήλωσε ο Γιώργος Χρυσάνθου, Διευθυντής Έρευνας του RISE.

«Η συνεργασία με την SPA, ένα από τα πιο δημιουργικά στούντιο κινουμένων σχεδίων στον κόσμο, ταυτίζεται με τον θεμελιώδη στόχο του RISE, την μετατροπή ιδεών από τα ερευνητικά εργαστήρια σε καινοτόμες και πρακτικές λύσεις για τον πραγματικό κόσμο. Το RISE είναι πολύ προσηλωμένο σε αυτό το στόχο και έχει να προσφέρει τις δεξιότητες και την εξειδίκευση στους τομείς των Γραφικών με Υπολογιστές, Κινησιογραφίας, Υπολογιστικής Όρασης και Μηχανικής Μάθησης», δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Χαραλάμπους (επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του RISE V-EUPNEA: Living, Breathing Virtual Worlds) που ηγείται αυτών των προσπαθειών, σε στενή συνεργασία με τους επικεφαλής των ερευνητικών ομάδων του RISE Dr. Alessandro Artusi (Ερευνητική ομάδα DeepCamera) και Δρ. Βασίλη Βασιλειάδη (Ερευνητική ομάδα LEAR).

Σχετικά με την Sony Pictures Animation:

Το στούντιο Sony Pictures Animation παράγει μια ποικιλία ψυχαγωγικών κινούμενων σχεδίων για το κοινό σε όλο τον κόσμο. Το οπτικά πρωτοποριακό και κριτικά αναγνωρισμένο “Spider-Man ™: Into the Spider-Verse “είναι η τελευταία κυκλοφορία του στούντιο και βραβεύθηκε με το βραβείο 2019 Academy Award® για Best Animated Feature. Το στούντιο βρίσκεται επίσης πίσω από επιτυχημένες σειρές ταινιών όπως “The Smurfs”, “Cloudy with a Chance of Meatballs” και “Hotel Transylvania.” Επιπρόσθετες δουλειές του Sony Pictures Animation είναι η πρωτότυπη κωμωδία “Connected” παραγωγής Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ, και το πρώτο κινούμενο musical του στούντιο με τίτλο “Vivo” με αυθεντικά τραγούδια του Lin-Manuel Miranda.

Σχετικά με το RISE:

Το RISE αποτελεί ένα Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο που στοχεύει στην ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το RISE διεξάγει διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση στην έρευνα διαδραστικών μέσων, έξυπνων συστημάτων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Πρόκειται για μία κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας, και δύο φημισμένων οργανισμών, το Ινστιτούτο Max Planck for Informatics (Γερμανία) και το University College London – UCL (Ηνωμένο Βασίλειο). Το RISE ενισχύει την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο και την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δύναμή της έρευνας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.