Η Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Tο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ετοιμάζει μια εορταστική έκδοση φέτος, με προβολές ταινιών μικρού μήκους από την Κύπρο και ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά αφιερώματα και εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Το κυρίως πρόγραμμα προβολών του όπως κάθε χρόνο χωρίζεται σε διεθνές και εθνικό διαγωνιστικό, με τις ταινίες να διεκδικούν βραβεία σε χρηματικά έπαθλα και υπηρεσίες. Το απαιτητικό έργο της αξιολόγησης και βράβευσης των ταινιών αναλαμβάνει διεθνής πενταμελής κριτική επιτροπή, στελεχωμένη από επαγγελματίες της κινηματογραφικής κοινότητας από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι φέτος ο Laurent Crouzeix, από τη Γαλλία, μέλος της εκτελεστικής ομάδας ενός από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στον κόσμο, του Φεστιβάλ Κλερμόν Φεράν, και της Αγοράς Ταινιών Μικρού Μήκους του. Ο κ. Crouzeix είναι επίσης συντονιστής του ευρωπαϊκού φόρουμ συμπαραγωγής Euro Connection, και υπεύθυνος έργου της πλατφόρμας Shortfilmdepot.com, που ίδρυσε ο ίδιος το 2004. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που προκύπτουν από την πανδημία στις αφίξεις από τη Γαλλία, ο κ. Crouzeix θα προεδρεύσει της Επιτροπής μέσω διαδικτυακής παρουσίας.

Τα άλλα τέσσερα μέλη της επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

Emilia Mazik, συντονίστρια έργων στο Ad Arte Foundation of Cultural Education και Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Short Waves (Πολωνία).

H Emilia Mazik σπούδασε Πολιτισμική Διαχείριση και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας. Από το 2014 είναι συντονίστρια έργων στο πολιτιστικό ίδρυμα Ad Arte Foundation of Cultural Education στο Πόζναν της Πολωνίας. Έχει εργαστεί σε πληθώρα διεπιστημονικών έργων όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προγραμματισμό και διάθεση ταινιών κλπ. Από το 2019 κατέχει τη θέση διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Short Waves Festival στην Πολωνία, η 12η διοργάνωση του οποίου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο 2020. Το 2020 η Emilia έγινε μέλος της συντακτικής ομάδας του διαδικτυακού κινηματογραφικού περιοδικού Talking Shorts, που εστιάζει στις ταινίες μικρού μήκους.

Rich Warren, διευθυντής του Encounters Film Festival (Η.Β.).

O Rich Warren είναι διευθυντής του φεστιβάλ κινηματογράφου Encounters Film Festival, του πρωτοποριακού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, κινουμένων σχεδίων και εικονικής πραγματικότητας του Η.Β. που διοργανώνεται ετησίως στο Μπρίστολ. Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη, στήριξη και εξέλιξη νέων και ανερχόμενων ταλέντων στον χώρο του κινηματογράφου. Η 26η έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω της πανδημίας κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Ο Rich ξεκίνησε να δουλεύει για το φεστιβάλ το 2008, εξακολουθώντας παράλληλα να παρέχει στήριξη σε νέα ταλέντα ως κυνηγός ταλέντων για την Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Η.Β. και ως μέντορας για ιθαγενείς επαγγελματίες κινηματογράφου στο Σίδνεϋ, όπου εγκαταστάθηκε για ένα χρόνο στο πλαίσιο της άδειάς του. Ο Rich Warren θα συμμετέχει στην επιτροπή μέσω διαδικτυακής παρουσίας.

Birgitte Weinberger, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Odense (Δανία).

Η Birgitte Weinberger είναι καλλιτεχνική και διοικητική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ του Όντενσε, του μοναδικού εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου φεστιβάλ στη Δανία. Έχει παρακολουθήσει και αξιολογήσει χιλιάδες ταινίες μικρού μήκους, ενώ η ίδια εκτιμά ιδιαιτέρως τις ταινίες που είναι μικρές σε διάρκεια αλλά «μεγάλες» σε περιεχόμενο. Aπό τότε που ανέλαβε καθήκοντα στο OFF, το Φεστιβάλ έχει εξελιχθεί από μικρή τοπική εκδήλωση σε διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο του κινηματογράφου, απαριθμώντας πάνω από 30.000 επισκέπτες το 2019. Είναι μέλος πολλών διοικητικών συμβουλίων, έχει διατελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, είναι εξετάστρια στο Πανεπιστήμιο Southern University της Δανίας και περιζήτητη ομιλήτρια.

Antony Petrou, σκηνοθέτης (Κύπρος).

Από την Κύπρο θα δούμε φέτος στην Κριτική Επιτροπή τον σκηνοθέτη Antony Petrou. Το 2014 σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή της βραβευμένης ταινίας μυθοπλασίας We Are Monster που προτάθηκε για Βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας (Michael Powell Award) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου. Η ταινία προβλήθηκε στις αίθουσες του Η.Β. και των ΗΠΑ, ενώ τον Απρίλιο του 2016, το Netflix αγόρασε τα δικαιώματά της. Οι πρόσφατες ταινίες μικρού μήκους του Antony με τίτλο The Sound και A.B. συμμετείχαν σε πάνω από 60 φεστιβάλ κινηματογράφου παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, έχοντας αποσπάσει 18 βραβεία μέχρι σήμερα, όπως Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερης Φωτογραφίας. Το 2019 ο Antony ήταν συμπαραγωγός της ταινίας μεγάλου μήκους Zebra Girl, η οποία μόλις εξασφάλισε εκπροσώπηση πωλήσεων με την AMP. Ο Antony ολοκλήρωσε πρόσφατα την τελευταία του ταινία μικρού μήκους, A Girl, και αυτή την περίοδο ετοιμάζει μία ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων με τίτλο Project Our Cinema.

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Το φεστιβάλ είναι μια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.A.N. και του Θεάτρου Ριάλτο. Το Θέατρο Ριάλτο λειτουργεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στην τελευταία κυβερνητική εγκύκλιο που αφορά κινηματογράφους και κλειστά θέατρα. Κατάλληλο για άνω των 18.

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

Instagram: isffc_filmfestival

Twitter: #RialtoTheatreCy /#isffc20

Πληροφορίες: 77 77 77 45

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy