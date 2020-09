Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε στο Θέατρο Ριάλτο

Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε παρουσιάζει το νέο έργο της Ρούλας Κλεοβούλου «Αν δεν ξέρεις που πηγαίνεις, οποιοσδήποτε δρόμος μπορεί να σε οδηγήσει εκεί.» (If you don’t know where you are going, any road can take you there.)

To έργο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Lewis Carroll, “Through the Looking Glass”. Η χορογράφος και performer Ρούλα Κλεοβούλου δημιουργεί τη δική της διαδρομή για εκεί όπου η φαντασία μπλέκεται με την πραγματικότητα και δημιουργείται ένα εναλλακτικό σύμπαν, με την εικαστική εγκατάσταση της Έλενας Κοτασβίλι, το «ηχητικό τοπίο» του Chris Cara, τη δραματουργία της Χλόης Μελίδου και την ενδυματολογική προσέγγιση του Αντρέα Αντωνίου.

Tο Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε ιδρύθηκε το 1999 στη Λεμεσό. Βασικοί συντελεστές / χορογράφοι είναι η Χλόη Μελίδου και η Ρούλα Κλεοβούλου. Έχει στο ενεργητικό του πολλά έργα, με τακτικές συμμετοχές στην Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου, στο καλοκαιρινό site specific Φεστιβάλ Χορού στη Λεμεσό, στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Χορού, αλλά και με ανεξάρτητες παραγωγές. Έργα των δύο χορογράφων της Ομάδας έχουν παρουσιαστεί στο Λονδίνο (2009), στο Παρίσι (2008-2009) και στην Αθήνα (2011). Το Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού (2007) όπως και της Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου (2004).

Οδηγίες προς θεατές:

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του Covid 19, δεν θα λειτουργεί ταμείο πριν τις παραστάσεις. Το κοινό επιβάλλεται όπως προεξασφαλίζει τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά, είτε από το ταμείο του θεάτρου (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00), όπως προσέρχεται έγκαιρα στο θέατρο και όπως κρατεί τις αποστάσεις ασφαλείας και φέρει μάσκα κατά την είσοδο, έξοδο και άλλες μετακινήσεις του εντός του θεάτρου.

Διάρκεια: 40’

Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 18:30 & 20:30.

Είσοδος: €10, Πληροφορίες / Κρατήσεις: 77 77 77 45

E-ticket: rialto.com.cy, Rialto Theatre App