Tο φετινό πρόγραμμα του Open House Festival

To Open House επιστρέφει στη Λεμεσό από τις 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου 2020. Το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού και περφόρμανς διοργανώνεται από τη Στέγη Χορού Λεμεσού από το 2010.

Πρόκειται για μια μοναδική -αναφορικά με το είδος και το περιεχόμενο- διοργάνωση για την καλλιτεχνική σκηνή της Κύπρου αφού κύριο χαρακτηριστικό της είναι η καινοτόμα, φρέσκια και τολμηρή προσέγγιση των έργων που φιλοξενούνται.

Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Open House παραμένει “ζωντανό” φιλοξενώντας μία σειρά live παραστάσεων, προβολών και installations από την Κυπριακή και διεθνή σκηνή.

Στηρίζει την καλλιτεχνική κοινότητα και τη ζωντανή παραστατική εμπειρία τηρώντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγειονομικά πρωτόκολλα. Δίνει για άλλη μια χρονιά την ευκαιρία στο κοινό της Κύπρου να γνωρίσει την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και να εξοικειωθεί με την καλλιτεχνική πρόσληψη όσον αφορά στη χορογραφία και τις παραστατικές τέχνες.

Το φετινό πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

02/10/2020

Solo project: SKY │Παρασκευή 2 Οκτωβρίου│18:00│Διάρκεια: 60 λεπτά

Live Performance

Πολυόροφος Χώρος Στάθμευσης (οδός Σαλαμίνος)

Στο Solo project: SKY, έχουν προσκληθεί για να συμμετέχουν δέκα νέοι χορευτές/δημιουργοί που διαμένουν στην Κύπρο, όπου τους έχει ανατεθεί να συν-δημιουργήσουν ένα χορογραφικό έργο το οποίο ερευνά τα όρια του χώρου, του σώματος, του εαυτού και του συνόλου.

Χορογραφία / Ερμηνεία: Μπελίντα Παπαβασιλείου, Κατερίνα Τυλληρίδου, Πάνος Μαλακτός, Άντρια Μιχαηλίδου, Ζωή Ελευθερίου, Χριστιάννα Ευτυχίου, Κυριάκος Ιεροδιακόνου, Mαρία Κασάπη, Γεωργία Κωνσταντίνου (Κλαρκ), Μαρία Γερασίμου.

Ιδέα / Επιμέλεια: Αλέξης Βασιλείου

Ηχητικός Σχεδιασμός: Έλενα Σαββίδου

Παραγωγή: Στέγη Χορού Λεμεσού

Pose sittings │Παρασκευή 19:00-21:00, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου │10:00 – 19:00

Φωτογραφική Εγκατάσταση / Σουζάνα Φιαλά

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη

Επτά πόζες του bodybuilding εφαρμόστηκαν στα σώματα δεκαεπτά ατόμων από διάφορα επαγγέλματα, ηλικίες και σωματότυπους. Το σώμα είναι πάντα κεντραρισμένο, τοποθετείται πλήρως μέσα στο φωτογραφικό κάδρο και φωτογραφίζεται πάντα από το ίδιο ύψος, απόσταση και υπό τις ίδιες συνθήκες φωτισμού, απαλλαγμένο από λεπτομέρειες, έτσι ώστε να μην αποσπάται η προσοχή από την πόζα. Η φωτογραφική αυτή καταγραφή οδηγεί σε άπειρες δυνατότητες φωτογραφικών συνθέσεων. Αυτές οι συνθέσεις οδηγούν την έρευνα και τη μελέτη της πόζας ως πρoς τον πειραματισμό για ένα καινούργιο performance.

H φωτογραφική έκθεση “Pose sittings” εξετάζει την πράξη της πόζας και την εμμονή με την αυτο-εικόνα στις κοινωνίες της ψηφιακής κουλτούρας. Οι εξωτερικές στερεότυπες εικόνες που εκτίθενται ξανά και ξανά μέσα από τα social media profiles, τις διαφημίσεις κ.ο.κ, έχουν επηρεάσει (πολλές φορές ασυνείδητα) τις απόψεις μας για το τι είναι αποδεκτό και επιθυμητό. Η ανάγκη για ομοιομορφία, το ιδανικό πρότυπο και η εμμονή με την αυτο-εικόνα, γίνεται ο κύριος στόχος που υιοθετείται έτσι ώστε να αυξήσει τη δημοτικότητα και τα likes στις κοινωνίες της κουλτούρας αυτής. Επιλέγοντας αυτή την “κανονικότητα”, μπορεί κανείς να ανακαλύψει ότι αυτή μπορεί να είναι μια αφύσικη δυστοπική εικόνα που απαιτείται ως μέρος της ψηφιακής κουλτούρας και που διαμορφώνει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε, συμπεριφερόμαστε, και επικοινωνούμε σε ένα ψηφιακό κοινωνικό περιβάλλον.

Ιδέα / Δημιουργία / Φωτογραφία: Σουζάνα Φιαλά

Studio Φωτισμός / Σύμβουλος: Παύλος Βρυωνίδης

Mentoring: Ροδιά Βόμβολου

Sitters Φωτογραφιών Έκθεσης: Ελευθερία Σωκράτους, Γιώργος Φιαλάς, Δέσποινα Μιχαηλίδου, Γιαννής Ιωάννου, Δήμητρα Φιαλά.

Εκτυπώσεις: Βάσος Στυλιανού – 6×6 Κέντρο Φωτογραφίας

Η Σουζάνα Φιαλά είναι χορογράφος και εικαστικός καλλιτέχνης. Τα έργα της διερευνούν θέματα εγγενή στη σύγχρονη κοινωνία, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τις επιπτώσεις τους στον τρόπο ζωής μας. Ως interdisciplinary artist, διερευνά τη σύγχρονη χορογραφία χρησιμοποιώντας διάφορους κλάδους τέχνης όπως την κίνηση, το βίντεο και εγκαταστάσεις, το performance και τη δημιουργία θεατρικών εικόνων. Αμφισβητεί τις έννοιες της χορογραφίας, του performance και των εικαστικών τεχνών και την ενδιαφέρει η δημιουργία διαλόγου μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές προτάσεις, υβριδικές μεθόδους και τεχνικές έρευνας.

Fountains of Mojitos │Παρασκευή 2 Οκτωβρίου│20:30 │Διάρκεια: 45 λεπτά

Live performance / Εύη Δημητρίου

Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ

H παράσταση “Fountains of Mojitos” ερευνά πώς τέσσερις χορεύτριες, τέσσερις γυναίκες, τέσσερις φίλες, τέσσερις μητέρες βιώνουν την σεξουαλικότητα τους, την εγκυμοσύνη τους, τα αλλαγμένα σώματά τους και τα διάφορα συναισθήματα που δημιουργούνται, από την ντροπή μέχρι την ευχαρίστηση, από την σιωπηλή αμηχανία στα γέλια, από την ντροπαλή αυτο-εξερεύνηση αισθησιακών ή δυναμικών συναντήσεων σε ενθουσιώδεις συναντήσεις συνύπαρξης.

Ιδέα / Χορογραφία: Εύη Δημητρίου

Σε συνεργασία με τις χορεύτριες: Ράνια Γλυμίτσα, Μιλένα Ούγκρεν Κούλας, Julia Brendle, Ελευθερία Σωκράτους

Δραματουργία: Guy Cools

Σχεδιασμός Φωτισμού: Αλεξάντερ Γιότοβικ

Στυλιστική Επιμέλεια: Κρίστια Μιχαηλίδου

Τεχνική Υποστήριξη: Άντης Ιακώβου

Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης

Παραγωγή: Ομάδα Εν δράσει 2019

Χορηγός: Πρόγραμμα Τερψιχόρη 2019 των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η χορογραφική δουλειά της Εύης Δημητρίου έχει ως εναρκτήρια βάση την ανάγκη της να βρει νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό. Μέσα από ένα συνεχή πειραματισμό πάνω στις έννοιες «χορός παράσταση-περφόρμερ-θεατής», επιδιώκει να δημιουργήσει μικρά ανοίγματα επικοινωνίας, ως τόπους και χρόνους συνάντησης με το κοινό, εκεί όπου πιστεύει πως μπορούν να συντελεστούν οι πιο βαθιές αλλά και προσωπικές μετατοπίσεις, τόσο για τους ίδιους τους θεατές αλλά και για τους ίδιους τους περφόρμερ. Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα θέατρα και φεστιβάλ στην Κύπρο και έχουν προσκληθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ στην Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Κροατία, Λετονία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Τουρκία, Κένυα, Ελλάδα, Ισλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, Ισπανία. Η ομάδα Εν δράσει στηρίζεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού.

www.eviedemetriou.com

03/10/2020

Performing the New │Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης – Moving The New 2020. Τελικές παρουσιάσεις των έργων από τους καλλιτέχνες του προγράμματος.

Μέντορας Προγράμματος: Ροδιά Βόμβολου

Live Presentations

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος Ελεύθερη

The only thing that matters is how much you love │15:00-18:00

Πέτρος Κονναρής

Μια καλλιτεχνική έρευνα για τη μητρότητα και για το τι σημαίνει για ένα queer άντρα στην Κύπρο να γίνει μαμά. Μια καταγραφή, σωματοποίηση και αναπαράσταση διαφόρων μητρικών καταστάσεων, φόβων και κοινωνικών ανησυχιών. Εικόνες, λέξεις και καθημερινές δράσεις μέσα από το φίλτρο της ευαισθησίας, της τρυφερότητας και της φροντίδας. Ένα τρίωρο performance με σκέψεις και επιθυμίες, gifs και emojis, μαγείρεμα και πλέξιμο, και νανούρισμα ενός υποθετικού μωρού.

Ιδέα / Περφόρμανς: Πέτρος Κονναρής

Ο Πέτρος Κονναρής γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρο το 1988. Τα τελευταία χρόνια δουλεύει μεταξύ των πεδίων του live art, συμμετοχικής τέχνης και του χορού. Οι κύριες θεματικές του είναι η επιτελεστικότητα και η ενσωμάτωση της φροντίδας, της οικειότητας και της τρυφερότητας, του γυμνού και του παιχνιδιού. Η καλλιτεχνική του έρευνα εκφράζεται μέσα από καθημερινές δράσεις, καταστάσεις διαρκείας, παραστάσεις 1-1 (πρόσωπο με πρόσωπο), δημόσιες παρεμβάσεις, performance/event scores ποιήματα και βίντεο. Η μεθοδολογία του περιλαμβάνει τη χρήση συζητήσεων και κειμένου, την πιτελεστικότητα του εαυτού μέσα από εξωπραγματικές καταστάσεις και επιρροές από φεμινιστικές και queer θεωρίες. Ο Πέτρος είναι απόφοιτος του προγράμματος Live Art and Performance Studies(ΜΑ) από το Theater Academy of UniArts Helsinki στη Φινλανδία το 2017. Έχει σπουδάσει Σύγχρονο χορό (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2011) και Μαθηματικά και Στατιστική (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011).

www.petroskonnaris.com

18:00-19:00

Once there was a forest (part of the project Object Animated)

Κωνσταντίνα Σκαλιώντα

Αν στρέψουμε την προσοχή μας στα υλικά που χρησιμοποιούμε και περιβάλλουμε τους εαυτούς μας με αυτά, τι θα φανερώσουν για την ιδιοσυγκρασία μας, την ιστορία μας και τον κόσμο που ζούμε σήμερα; Η παράσταση βασίζεται στην διεπιστημονική καλλιτεχνική έρευνα με τίτλο ‘Οbject Animated’, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση υλικών ως ζωντανά σώματα, αλλά και ως επεκτάσεις του ανθρώπινου σώματος.

Χορογράφος / Περφόρμερ: Κωνσταντίνα Σκαλιώντα

Μουσική Εκτέλεση: Δημήτρης Σάββα

Οπτικοακουστικός Καλλιτέχνης: Άρτεμις Ευλογημένου

Mέντορας / Δραματουργός: Ροδιά Βόμβολου

Σύμβουλος Υλικών / Εξωτερικός Παρατηρητής: Λώρα Ηλία

Φωτογραφία: Χρίστος Μακρής

H Κωνσταντίνα Σκαλιώντα είναι χορογράφος-χορεύτρια από τη Λεμεσό. Η χορογραφική της δουλειά είναι εμπνευσμένη από προσωπικές εμπειρίες, μέσα από τις οποίες αναζητά να διερευνήσει και να καταλάβει την ανθρώπινη φύση. Το έντονο ενδιαφέρον της για τις εικαστικές τέχνες είχε ως αποτέλεσμα τη συνεργασία της με διάφορους καλλιτέχνες για τη δημιουργία παραστάσεων και short dance films. Τα έργα της παρουσιάστηκαν σε πλατφόρμες και φεστιβάλ όπως UK Young Artist’s (2019, Nottingham), Resolution 2014-2016 (London), Swallowsfeet Festival 2015, Women of Mass Destruction 2 (RichMix, London), την 19η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου και την 15η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου (Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός).

www.skalionta.com

Η Άρτεμις Ευλογημένου είναι κινηματογραφίστρια και φωτογράφος, που γεννήθηκε και εδρεύει στην Κύπρο. Η έμπνευσή της προέρχεται από τρία θέματα – από την ανθρωπολογία, τον ήχο και την φύση. Χρησιμοποιεί ψηφιακό και αναλογικό εξοπλισμό, τόσο για τη φωτογράφιση/μαγνητοσκόπηση όσο και για το μοντάζ. Η παλαιότερη εκπαίδευση της ως performance designer και animator έχει επηρεάσει την παρούσα δουλειά της. Είναι ιδρύτρια της διαδικτυακής σειράς ντοκιμαντέρ ‘Στον Ακάμα’ και της διαδικτυακής οπτικοακουστικής πλατφόρμας ‘αρχείο’.

www.artevlo.com

Ο Δημήτρης Σάββα είναι Κύπριος συνθέτης ηλεκτροακουστικής μουσικής. Ολοκλήρωσε με άριστα τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές με εξειδίκευση στην ηλεκτροακουστική μουσική σύνθεση από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ αντίστοιχα. Από τον Ιανουάριο του 2015 είναι υπότροφος και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε αρκετές χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Μεξικό, Χιλή, Βραζιλία, Καναδά και ΗΠΑ. Αρκετά από αυτά έχουν βραβευτεί σε σημαντικούς διαγωνισμούς όπως Μεταμόρφωσις 2012 -2014 -2018, Ιάννης Ξενάκης 2018 και SIME 2019.

www.dimitris-savva.com

Endlessly Endless

Κάλια Μαλιαλή

Το ‘Endlessly Endless’ είναι μια σόλο δουλειά με δημιουργό και περφόρμερ την Κάλια Μαλιαλή, που συνδέει διαφορετικές ταυτότητες και αφηγήματα μέσω των προσωπικών της εμπειριών σε έναν οριοθετημένο κόσμο. Απο τις ανακλήσεις των παιδικών της εμπειριών μέχρι τις μεταναστευτικές της απόπειρες στην Ασία, η δημιουργός κινείται ανάμεσα στο χρόνο, στη φαντασία και στην αναπαράσταση. Ένα σόλο ταξίδι μέσα από τα θέματα τής σεξουαλικότητας, της τέχνης, του χωρισμού, των παθήσεων και των ονείρων.

“Μετά την προσωπική μου κατάδυση σε ένα εσωτερικό ταξίδι, νέες διαστάσεις σωματικής συνειδητότητας, έντονων οραμάτων και αναμνήσεων ανοίχτηκαν στο δρόμο μου. Με βρίσκω να θυμάμαι και να διεκδικώ ξεχασμένα κομμάτια της ύπαρξης μου – τοπογραφίες που μέχρι τώρα μου ήταν άγνωστες- προγονικές μορφές και σύμβολα.”

Iδέα / Περφόρμανς / Kείμενο : Κάλια Μαλιαλή

Η Κάλια Μαλιαλή σπούδασε Κλασικό και Σύγχρονο Χορό στην σχολή Δέσποινας Γρηγοριάδου Αθήνα. Το 2009 πήρε την 2η Πανελλαδική Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών όπου και συνέχισε με Master of Fine Arts σε Χορογραφία και Performance στο Πανεπιστήμιο Roehampton του Λονδίνου. Aπό το 2010 απασχολείται με solo και ομαδικά περφόρμανς για τη σκηνή, παραστάσεις sites specific και ταινίες μικρού μήκους . Το έργο της Κάλιας είναι ποικίλο. Κινείται μεταξύ χορού, performative δράσεων και λόγου. Εστιάζει στο ανθρώπινο σώμα και στοχεύει στην ανα-κατασκευή διαφορετικών μέσων επικοινωνίας, περίπλοκων και συνεχώς εξελισσόμενων κοινωνικών και φανταστικών δομών, αναζητώντας κάποια νέα προοπτική. Έχει παρουσιάσει δουλειά της σε διάφορα φεστιβάλ και πλατφόρμες σε Κύπρο, Αθήνα, Στοκχόλμη, Ιταλία, Βερολίνο, Λονδίνο και Νεπάλ. Το 2015 το έργο της «And Here We Are» επιλέχθηκε για την 17η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Mediterranea στο Μιλάνο,ως μέρος της Κυπριακής συμμετοχής. Ζει και εργάζεται με έδρα την Κύπρο.

Warrior│Σάββατο 3 Οκτωβρίου │19:00│Διάρκεια: 40 λεπτά

Screening / Anne Mareike – Hess

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη

Είσοδος Ελεύθερη

Ο εχθρός μου είναι ο φόβος. Και μου κόβει την ανάσα.

Έτσι καλούμαι να παλέψω με την αγάπη, να ανοίξω την καρδιά μου.

Σε καλώ να παλέψεις με την αγάπη, να ανοίξεις την καρδιά σου.

Παρασυρμένη από την πεποίθηση ότι ένας ατρόμητος δυνατός άντρας είναι το μόνο που χρειάζεται για να διαχειριστούμε καταστάσεις και να σώσουμε τον κόσμο, η χορογράφος Anne-Mareike Hess, μας οδηγεί με το σόλο της στο ταξίδι να γίνει πολεμιστής. Μέσα σε ένα μεταλλαγμένο και ταυτόχρονα ήσυχο ηχοτοπίο αναδύεται μια βαθιά ποιητική εικόνα της ανθρώπινης ευθραυστότητας και της εσωτερικής διαταραχής. Ένα σώμα που χορεύει και παγιδεύεται σε ένα διαρκή αγώνα με τα συναισθήματά του.

Χορογραφία / Ερμηνεία: Anne-Mareike Hess

Ηχητικός Σχεδιασμός: Marc Lohr

Κοστούμι: Mélanie Planchard

Σχεδιασμός Φωτισμού: Brice Durand

Δραματουργία: Thomas Schaupp

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης: Rosalind Goldberg

Καθοδηγητής Φωνής: Joséphine Evrard

Παραγωγή: utopic productions

Συμπαραγωγή: Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, Weld, Skogen.

Υποστήριξη: Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois – TROIS C-L, Ministère de la Culture Luxembourg, Fonds culturel national Luxembourg, Fondation Indépendance, The Swedish Arts Grants Committee.

Προγράμματα Φιλοξενίας: Dancehouse Melbourne (AUS), Skogen (SE), O espaço do Tempo Montemor-O-Novo (PT).

Με την υποστήριξη του δικτύου Grand Luxe 2017-2019. Από το 2020 η utopic productions υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού του Λουξεμβούργου.

Η χορογράφος και χορεύτρια Anne-Mareike Hess (Λουξεμβούργο) παράγει και περιοδεύει διεθνώς το χορογραφικό της έργο από το 2012. Το πρώτο της σόλο μακράς διαρκείας Warrior (2018), επιλέγηκε από το δίκτυο Aerowaves (Aerowaves 20). Είναι καλλιτεχνική συνεργάτης στο Weld στην Στοκχόλμη από το 2016 ενώ και καλλιτεχνική συνεργάτης στο Neimënster του Λουξεμβούργου από το 2020. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το νέο της σόλο με τίτλο “Dreamer”, το οποίο θα παρουσιαστεί στα τέλη του 2020.

www.annemareikehess.com

Unauthorised│Σάββατο 3 Οκτωβρίου│20:30│Διάρκεια: 48 λεπτά

Live Performance / Ίρις Κάραγιαν

Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ

Μελετώντας τη λειτουργία της εικόνας και αντλώντας από την κουλτούρα του ψηφιακού κόσμου, το έργο Unauthorised επικεντρώνεται στο σώμα ως μεταβαλλόμενο αρχείο, διερευνά τους κανόνες που διέπουν την αναπαράστασή του, και εξετάζει τη δυναμική των αφηγήσεων που αυτό φέρει. Στη νέα της παράσταση, η χορογράφος Ίρις Καραγιάν εστιάζει στην κίνηση του σώματος, στην ποπ κουλτούρα και στον αθλητισμό, όπως απεικονίζεται στο διαδίκτυο, δημιουργώντας εκ νέου μια αλληλουχία πορτρέτων που ακροβατούν μεταξύ οικείου κι ανοικείου. Μια επιλογή από ποπ βίντεο κλιπ, YouTube βίντεο με πρωταγωνιστές τον Muhammad Ali, τον John McEnroe κ.α. Αντιγράφονται, μεταλλάσσονται και αναδιαμορφώνονται σε ένα ζωντανό κολάζ σωμάτων, εικόνων και αφηγήσεων. Η αναπλαισίωση και ο μετασχηματισμός αυτού του διαδικτυακού υλικού δημιουργεί νέες σκηνικές αφηγήσεις με επίκεντρο τους ερμηνευτές και προκαλεί συνδέσεις θέτοντας ερωτήματα για το σώμα, τη δυναμική και την αναπαράστασή του. Τι αποτυπώματα αφήνει το σώμα στην εικόνα, και με ποιους τρόπους επανεφεύρει τον εαυτό του επί σκηνής;

Ιδέα / Χορογραφία: Ίρις Καραγιάν

Μουσική: Νίκος Βελιώτης

Ερμηνεία: Γιώργος Κοτσιφάκης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Γιάννης Τσιγκρής.

Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες: Γιώργος Μαραζιώτης, Μπετίνα Παναγιωτάρα

Παραγωγή: Ομάδα χορού ΖΗΤΑ

Φωτογραφίες: Ελισάβετ Μωράκη

Η Ίρις Καραγιάν είναι χορογράφος κι έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ χορού. Σπούδασε στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και στο Goldsmiths College (Master of Arts in Performance and Culture). Το 2010 διακρίθηκε με το 1ο βραβείο χορογραφίας Jarmila Jebrakova award ενώ το έργο Mothers (2012) επελέγη από το διεθνές δίκτυο Aerowaves και το Dancenet Sweden. Ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright (2018-2019) για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής της έρευνας στη Νέα Υόρκη και υπότροφος του Bogliasco Foundation στην Ιταλία (2020). Διδάσκει χορογραφία κι αυτοσχεδιασμό σε επαγγελματικές σχολές χορού από το 2007 και τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει ανεξάρτητα ερευνητικά εργαστήρια αυτοσχεδιασμού και χορογραφίας.

www.iriskarayan.com/

04/10/2020

Retrospective│Κυριακή 4 Οκτωβρίου │11:00│Διάρκεια: 82 λεπτά

Screening / Jérôme Bel

Θέατρο Ριάλτο

Η προβολή περιέχει γυμνό.

Στη θέση μιας νέας παραγωγής, της 20ης, ο Jérôme Bel ρίχνει μια υποκειμενική ματιά στα προηγούμενα έργα του. Αντλώντας από τα αρχειακά του βίντεο, συνθέτει ένα νέο έργο με είκοσι χορογραφίες του για να αναδείξει τις κεντρικές ανησυχίες του (σώμα, γλώσσα, κουλτούρα, εξουσία, ευθραστότητα…), εστιάζοντας στο ζήτημα της σύνδεσης μεταξύ του χορού και της πολιτικής.

Ο Jérôme Bel αποτελεί έναν από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της εποχής μας και αυτή η ψηφιακή του σύνθεση, ενδεχομένως δίνει απαντήσεις στο διαχρονικό ερώτημα: «Tι είναι χορός;».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Θεάτρου Ριάλτο με τη Στέγη Χορού Λεμεσού.

Ιδέα: Jérôme Bel

Βοηθοί: Maxime Kurvers, Chiara Gallerani

Εικόνα: Céline Bozon, Pierre Dupouey, Aldo Lee, Olivier Lemaire, Marie-Hélène Rebois

Επεξεργασία Βίντεο: Yaël Bitton, Oliver Vulliamy

Χορευτές : Taous Abbas, Fanny Alton, Cédric Andrieux, Sheila Atala, Sonja Augart, Michèle Bargues, Jérôme Bel, Ryo Bel, Malik Benazzouz, Remo Beuggert, Nicole Beutler, Gianni Blumer, Céline Bozon, Damian Bright, Matthias Brücker, Carine Charaire, Vassia Chavaroche, Germana Civera, Houda Daoudi, Diola Djiba, Shadé Djiba, Olga De Soto, Véronique Doisneau, Juan Dominguez, Moussa Doukoure, Dina Ed Dik, Chiara Gallerani, Nicolas Garsault, Ito Glissant, Matthias Grandjean, Stéphanie Gomes, Claire Haenni, Julia Häusermann, Sara Hess, Olivier Horeau, Miranda Hossle, Benoît Izard, Cuqui Jerez, Marie-Yolette Jura, Peter Keller, Maxime Kurvers, La Bourette, Akira Lee, Aldo Lee, Françoise Legardinier, Lorraine Meier, Eva Meyer Keller, Ion Munduate, Henrique Neves, Tiziana Pagliaro, Gisèle Pelozuelo, Carlos Pez, Magali Saby, Oliviane Sarazin, Frédéric Seguette, Esther Snelder, Johannes Sundrup, Simone Truong, Pierre Tu, Amaia Urra, Peter Vandenbempt, Hester Van Hasselt, Simone Verde

Αποσπάσματα από τις παραστάσεις :

– Jérôme Bel (1995): οπτικογράφηση της παράστασης στο CND Centre national de la danse (Pantin) στις 12 Ιανουαρίου 2005, παραγωγή CND Centre national de la danse.

– Shirtology (1997): οπτικογράφηση της παράστασης από την Marie-Hélène Rebois, στο Festival Montpellier Danse στις 6 Ιουλίου 1999.

– The show must go on (2001): οπτικογράφηση της παράστασης στο Aldo Lee at Teatro Nacional São João (Πόρτο) από τις 12-14 Δεκεμβρίου 2001, παραγωγή R.B. Jérôme Bel.

– Véronique Doisneau (2004): σκηνοθεσία: Pierre Dupouey και Jérôme Bel στο Paris national Opéra στις 27 και 28 Οκτωβρίου, 2005, συμπαραγωγή Paris national Opéra /Telmondis in association με France 2, με τη συμμετοχή του Mezzo και του Centre national de la cinématographie.

– Disabled Theater (2012): οπτικογράφηση της παράσταση από τους Aldo Lee και Jérôme Bel στο Schauspielhaus (Ζυρίχη) από τις 14-16 Μαρτίου 2014, παραγωγή Theater Hora/ R.B. Jérôme Bel

– Gala (2015): Moonwalk, σκηνοθεσία Jérôme Bel στο La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers στις 20 Μαΐου, 2018, παραγωγή: Réunion des musées nationaux-Grand Palais, Παρίσι στο πλαίσιο της έκθεσης Michael Jackson: On the Wall – 2018/2019.

Company Company, σκηνοθεσία: Jérôme Bel στο Studio Abel 14 (Ivry sur Seine) στις 4 Σεπτεμβρίου, 2016, παραγωγή : R.B. Jérôme Bel

Παραγωγή: R.B. Jérôme Bel (Παρίσι)

Συμπαραγωγή : Théâtre Vidy-Lausanne, HAU Hebbel am Ufer (Βερολίνο), La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers, Théâtre de la Ville (Παρίσι), Festival d’Automne à Paris.

Ευχαριστίες : CND Centre national de la danse (Pantin), Opéra national de Paris, Telmondis (Παρίσι), Theater Hora (Ζυρίχη), La Bâtie (Γενεύη), Jean-Gabriel Périot, Didier Bastide.

Με την υποστήριξη του Ménagerie de Verre (Παρίσι) στο πλαίσιο του Studiolab.

Το 2019 το Retrospective επιλέχθηκε για το FID Festival International de Cinéma Marseille.

Η R.B Jérôme Bel υποστηρίζεται από το Direction Régionale Des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, από το Ινστιτούτο Français, από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις διεθνείς περιοδείες και από το ONDA – Office National de Diffusion Artistique – για τις περιοδείες εντός Γαλλίας.

www.jeromebel.fr

The pure gold is seeping out of me │ Κυριακή 4 Οκτωβρίου │19:00│Διάρκεια: 50 λεπτά

Screening / Renata Piotrowska-Auffret

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη

Υπότιτλοι στην Αγγλική γλώσσα. Η προβολή περιέχει γυμνό. Είσοδος Ελεύθερη.

Για πολλές γυναίκες η επιθυμία για μητρότητα είναι δεδομένη. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτή η επιθυμία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί εξαιτίας κανονισμών και εννομων απαγορεύσεων; Στο έργο της, η Piotrowska-Auffret, εξετάζει αυτό το πεδίο και εστιάζει στην σχέση ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Βασισμένη στις προσωπικές της εμπειρίες και σε αφηγήσεις άλλων γυναικών, η καλλιτέχνης αποπειράται να αποκαλύψει ένα δίκτυο προϋποθέσεων και υποσχέσεων που εκμεταλλεύεται την λαχτάρα για μητρότητα.

Ιδέα / Χορογραφία: Renata Piotrowska-Auffret

Περφόρμερς / Κείμενα: Renata Piotrowska-Auffret and guests

Συνεργάτες: Karolina Kraczkowska, Aleksandra Osowicz

Δραματουργία: Bojana Bauer, Renata Piotrowska-Auffret

Σύμβουλος Δραματουργίας: Magdalena Ptasznik

Βοηθός Επεξεργασίας: Michał Kurkowski

Φωτισμός: Monika Krześniak

Οπτικός Σχεδιασμός: Aleksandra Osowicz

Μουσική: Camille Saint-Saens, Ferenc Liszt, Bill Medley and Jennifer Warnes, The Kurws

Διοργανωτές: Fundacja Burdąg, Centrum w Ruchu

Συμπαραγωγή: MAAT Festival

Συνεργάτες: Nowy Teatr, Wawerskie Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut

Muzyki i Tańca, Centre National de la Danse.

Παραγωγή: Performat Production – Karolina Wycisk

H Renata Piotrowska-Auffret είναι χορογράφος και καλλιτέχνης. Στα έργα της χρησιμοποιεί ως εργαλεία τον πειραματικό χορό, τις παραστατικές τέχνες, τη δραματουργία και το θέατρο. Το 2014 ξεκίνησε να δημιουργεί μία σειρά “Προσωπικών έργων” – παραστάσεων σχετικά με την πολιτική του γυναικείου σώματος. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε τις εξης παραστάσεις: Death: Exercises and Variations’ (2014), ‘The pure gold is seeping out of me’ (2017) και ‘Flatland of limp muscles’ (2019). Επιλέγηκε με τα έργα της στο δίκτυο Αerowaves (Aerowaves Twenty17 and Aerowaves Twenty19).

www.renatapiotrowska.pl

ODY ICONS│ Κυριακή 4 Οκτωβρίου│21:00│Διάρκεια: 60 λεπτά

Live Performance

Στέγη Χορού Λεμεσού

Οι ODY ICONS συστήθηκαν στο κοινό με την διασκευή «SUPERMELANCHOLIC» του τραγουδιού «Θα μελαγχολήσω». Έκτοτε μετρούν εμφανίσεις στην Ελλάδα με τελευταία την συμμετοχή τους στα εγκαίνια της έκθεσης «Sleeping with a tiger» στην K Gold Temporary Gallery στη Λέσβο. Στις μουσικές performances τους ενώνουν τις τελείες μεταξύ των πολλαπλών μουσικών τους επιρροών επιδιώκοντας ταυτόχρονα – με μια αφέλεια – την ομαλοποίηση της διαδρομής μεταξύ προσωπικού και δημόσιου, ρομαντικού και κυνικού, ποιητικού και πεζού. Αντλώντας από τη θεατρικότητα και την υπερβολή των καιρών, με μια πολιτική – σαρκαστική διάθεση σύγχρονου καμπαρέ, οι ODY ICONS σε κάθε τους μουσική παράσταση συμφιλιώνουν τη ζέστη της ελευθερίας με την ελευθερία της μελαγχολίας. Στην Κύπρο εμφανίζονται για πρώτη φορά.

Φωτογραφίες: Όλγα Σαλιαμπούκου

Πληροφορίες:

Εισιτήρια: €8

Σημειώστε ότι δεν θα λειτουργούν ταμεία πώλησης εισιτηρίων στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι παραστάσεις. Κράτηση θέσεων και προπώληση εισιτηρίων από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09:00-13:00 και 15:00-18:00 στην Στέγη Χορού Λεμεσού.

Ο θεατής μπορεί να εισέλθει στο χώρο από τις 15:00-18:00 και να παρακολουθήσει το έργο για όσο χρόνο επιθυμεί. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης.

Εισιτήρια: 77 77 77 45 / rialto.com.cy

25-340618

project@dancehouselemesos.com

www.dancehouse.com.cy

Το Φεστιβάλ στηρίζεται και επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. ‘Έχει λάβει το EFFE Label 2019-2020. Πρόκειται για την σφραγίδα ποιότητας της Ευρώπης για αξιόλογα φεστιβάλ τέχνης.

Χορηγός Επικοινωνίας: ΠΟΛΙΤΗΣ