BUFFER FRINGE FESTIVAL 2020: Διαδικτυακές συζητήσεις

Με δύο συζητήσεις και δύο περφόρμανς από τη Νέα Υόρκη που θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, το Buffer Fringe Performing Arts Festival 2020 συνεχίζει την προ-φεστιβαλική του δράση πριν την κορύφωσή του τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, τόσο οι συζητήσεις όσο και οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στο μπλογκ του Buffer Fringe, ως μέρος του διαδικτυακού προγράμματος της φετινής διοργάνωσης.

Το κύριο μέρος του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου σε Λεμεσό και Αμμόχωστο (σε επιμέλεια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Μίτος και της Πρωτοβουλίας Magusa Kale Pasaji) και στις 4, 5, 6 Δεκεμβρίου σε χώρους στη μια και στην άλλη πλευρά της Νεκρής Ζώνης, στη Λευκωσία.

Οι συζητήσεις

Η πρώτη συζήτηση έχει τίτλο «Η μετα-τόπιση ως οικουμενική εμπειρία» και θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου. Η δεύτερη, με θέμα «Τα νέα πρόσωπα της μετα-τόπισης: η καλλιτεχνική πράξη και ένα φεστιβάλ που διεκδικεί χώρο εν μέσω πανδημίας», θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις ζωντανά από τη Νέα Υόρκη στο μπλογκ του Buffer Fringe αλλά και σε μεγάλες οθόνες στο Σπίτι της Συνεργασίας.

Οι δύο συζητήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας που εξασφάλισε το φεστιβάλ και ο διοργανωτής του, το Σπίτι της Συνεργασίας, με τη διεθνή πλατφόρμα IMPACT (Imagining Together: Platform for Arts, Culture and Conflict Transformation). Στόχος των συζητήσεων είναι η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στους καλλιτέχνες και συνεργάτες του Buffer Fringe με ερευνητές του IMPACT, γύρω από θέματα τέχνης και παραγωγής, μέσα από ένα κριτικό φακό.

Φιλοξενώντας αυτές τις συζητήσεις, το φεστιβάλ επιδιώκει να διαμορφώσει ένα χώρο καλλιτεχνικής ανταλλαγής προσβάσιμο σε όλους, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης τέτοιων ανταλλαγών ιδιαίτερα σήμερα, που η πανδημία του νέου κορωνοϊού αποτρέπει τη διεξαγωγή τους σε φυσικό χώρο.

Οι περφόρμανς

Στις 14 Νοεμβρίου θα μεταδοθούν ζωντανά στο διαδίκτυο, από τη Νέα Υόρκη, δύο περφόρμανς από το επίσημο πρόγραμμα του Buffer Fringe 2020: η πρώτη έχει τίτλο History Lesson και αποτελεί δουλειά της Κύπριας καλλιτέχνη Αργυρώς Νικολάου, η οποία ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Τη δεύτερη, με τίτλο Placeholder, υπογράφει η Αμερικανίδα Μόνικα Άννα Ντέι.

Η περφόρμανς History Lesson είναι βασισμένη σε οπτικογραφημένα ντοκουμέντα από την Κύπρο πριν το 1974, τα οποία η Αργυρώ Νικολάου χρησιμοποιεί για να μάθει για την «άλλη πλευρά». Συμπληρώνει, έτσι, το παζλ της ιστορίας της οικογένειας προσφύγων από την οποία προέρχεται, δημιουργώντας παράλληλα ένα εναλλακτικό αφήγημα για την Κύπρο.

Η περφόρμανς Placeholder ερευνά τους τρόπους με τους οποίους τα σώματα βιώνουν τους «τόπους»: ποια είναι τα σημεία και τα σημαίνοντα μιας τοποθέτησης; ποιες είναι οι συνέπειες μιας μετατόπισης; πώς προσαρμοζόμαστε όταν καλούμαστε να επανα-τοποθετηθούμε;

Και οι δύο περφόρμανς θα μεταδίδονται σε live streaming στο μπλογκ του Buffer Fringe (bufferfringe.org), στη σελίδα του Buffer Fringe στο Facebook και σε οθόνες στο Σπίτι της Συνεργασίας, στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα

21 Οκτωβρίου, 10:00 EST / 17:00 CY

Θέμα συζήτησης: Η μετατόπιση ως οικουμενική εμπειρία

Συμμετέχοντες: Armine Avetisyan (IMPACT), Arjen Barel (BF 2020 Thinking Partner), Collectiva Inanna (BF 2020 artist), Αργυρώ Νικολάου (καλλιτέχνις στο BF 2020)

Συντονίστρια: Nihal Soganci (BF 2020)

Διάρκεια: 90 λεπτά

Η συζήτηση θα εστιάσει σε παραδείγματα από τον καλλιτεχνικό χώρο που σχετίζονται με τη μετατόπιση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα αναφερθούν ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνες που εργάζονται σε περιοχές διένεξης, με σκοπό τη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου, της θεσμοθέτησης και της ενδυνάμωσης του ανερχόμενου πεδίου των παραστατικών τεχνών που επενδύουν στην οικοδόμηση της ειρήνης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης θα προβληθούν και θα σχολιαστούν σύντομα βίντεο από το ντοκιμαντέρ Acting Together on the World Stage, από τη συλλογή οπτικών ντοκουμέντων του History Lesson της Αργυρώς Νικολάου και από το ντοκιμαντέρ Haven’t We Shared Much Salt and Bread Together? της Armine Avetisyan. Κάθε στιγμιότυπο προσφέρει μια ματιά σε καλλιτέχνες και ειρηνευτές που εργάζονται σε περιοχές διένεξης (Acting Together on the World Stage), σε διαφορετικές προσεγγίσης της μετα-τόπισης (History Lesson) και στις προκλήσεις που αντικρίζει μια ομάδα γυναικών από την Αρμενία και την Τουρκία καθώς μαγειρεύουν παραδοσιακές συνταγές της περιοχής τους σε μια κοινή κουζίνα (Haven’t We Shared Much Salt and Bread Together?).

14 Νοεμβρίου

Θέμα συζήτησης: Τα νέα πρόσωπα της μετα-τόπισης: η καλλιτεχνική πράξη και ένα φεστιβάλ που διεκδικεί χώρο εν μέσω μιας πανδημίας.

Αυτη η συζήτηση επιδιώκει να προσεγγίσει το θέμα της μετα-τόπισης μέσα από ξεχωριστές οδούς και να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα σε ένα εναλλακτικό χώρο έκφρασης, στις τέχνες και στην οικοδόμηση της ειρήνης. Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ζητείται ο περιορισμός κάθε είδους μετα-κίνησης και σε ένα νησί όπου ο θρήνος της μετα-τόπισης διαπερνά γενεές, η επούλωση των πληγών και η αντίσταση των τεχνών ανοίγει νέα πεδία κατανόησης του ρόλου τους στην οικοδόμηση της ειρήνης. Η κάθε είδους μετα-τόπιση προκαλεί αναστάτωση στην κατανόηση του χώρου και του χρόνου.

Τη συζήτηση θα πλαισιώσουν, πριν και μετά το πέρας της, οι δύο περφόρμανς από τη Νέα Υόρκη που θα μεταδοθούν την ίδια μέρα στο μπλογκ του Buffer Fringe Blog και σε οθόνες στο Σπίτι της Συνεργασίας. Λεπτομέρειες για τις δράσεις της 14ης Νοεμβρίου θα δοθούν αργότερα.

Συμμετοχή στη συζήτηση της 21ης Οκτωβρίου: Live-streaming στο μπλογκ του Buffer Fringe και στη σελίδα του φεστιβάλ στο facebook. Για να εξασφαλίσετε τον σχετικό σύνδεσμο του ΖΟΟΜ στείλτε μέιλ στο contact@home4cooperation.info

