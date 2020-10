Η Simone Leigh θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην Μπιενάλε της Βενετίας

Η Simone Leigh είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην Μπιενάλε της Βενετίας.

Η γλύπτρια από το Σικάγο, που έχει ως βάση της το Μπρούκλιν, δημιουργεί έργα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία εξερευνούν αφηγήσεις και ιστορικά στοιχεία μαύρων γυναικών. Δουλεύοντας κυρίως με κεραμικά, έχει εδώ και ένα μεγάλο διάστημα ανυψώσει τον μόχθο των μαύρων γυναικών, ενσωματώνοντας αναπαραστάσεις των σωμάτων τους σε αποικιοκρατικές αρχιτεκτονικές μορφές από την Αφρική ή σε χρηστικά δοχεία, όπως κανάτες και στάμνες, που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από την αφρικανική διασπορά. Η ίδια χαρακτηρίζει μάλιστα το έργο της αυτο-εθνογραφία.

Η Leigh έχει εκθέσει το έργο της παγκοσμίως σε χώρους όπως: MoMA PS1, Walker Art Center, Studio Museum – Harlem, Yerba Buena Center for the Arts, The Hammer Museum, The Kitchen, The Bronx Museum of the Arts, Tilton Gallery, Contemporary Arts Museum Houston, Sculpture Center, Kunsthalle Wien – Vienna, L’appartement 22 – Rabat, Morocco, Andy Warhol Museum – Pittsburgh, Association for Visual Arts Gallery – Cape Town, South Africa. Έχει επίσης ιδρύσει μαζί με άλλες μαύρες καλλιτέχνιδες την οργάνωση Black Women Artists for Black Lives Matter, ως απάντηση στην δολοφονία του Philando Castille, αλλά και ως διαμαρτυρία για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αδικαιολόγητης βίας απέναντι σε ζωές μαύρων πολιτών.

Έχει βραβευτεί για το έργο της με βραβεία όπως το Hugo Boss Prize, του Μουσείου Guggenheim, ενώ τα έργα της κοσμούν τον δημόσιο χώρο της Νέας Υόρκης, υμνώντας τη μαύρη δύναμη και ομορφιά σε ένα τοπίο όπου η αυστηρή αρχιτεκτονική των γύρω κτιρίων έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά με τα σώματα των ανθρώπων που καταλαμβάνουν τους δρόμους της πόλης.

Η Simone Leigh θα αναλάβει το αμερικάνικο περίπτερο για την μοναδική έκθεση της βενετσιάνικης Μπιενάλε του 2022. Είναι η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα, που λαμβάνει την εν λόγω τιμητική διάκριση. Οι δύο τελευταίοι Αμερικανοί εκπρόσωποι της Μπιενάλε (Martin Puryear – γλύπτης, το 2019 και Mark Bradford – ζωγράφος, το 2017) είναι επίσης μαύροι καλλιτέχνες. Η επόμενη διοργάνωση της Μπιενάλε ήταν προγραμματισμένη για το 2021, αλλά λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε για το 2022.

Brick House, Simone Laigh, High Line Plinth, Tenth Avenue, Νέα Υόρκη.

Πηγή: culturenow.gr