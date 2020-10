«Μίλα μου Ιστορικά»: Νέα διάλεξη με θέμα την Λατινική Εκκλησία της Κύπρου

Η σειρά των διαδικτυακών διαλέξεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου εμπλουτίζεται σήμερα, με νέο επεισόδιο-διάλεξη, του Δρος Απόστολου Κουρουπάκη.

Θεματική Διάλεξης: «Η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου και το Μεγάλο Σχίσμα της Δύσης»

Η ομιλία θα εστιάσει στην περίοδο του Μεγάλου Σχίσματος της Δύσης (1378 -1417) -περίοδος που χαρακτηρίστηκε από ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις στο νησί- και στο πώς αυτό επηρέασε τη Λατινική Εκκλησία της Κύπρου. Ακόμα θα σκιαγραφηθεί η γενικότερη κατάσταση στο Βασίλειο της Κύπρου εκείνης της εποχής, όπως αυτή προέκυψε από την εσωτερική διαμάχη της Δυτικής Εκκλησίας. Βασικοί πυλώνες της εισήγησης είναι οι επιστολές και άλλα έγγραφα από τα παπικά κατάστιχα που απόκεινται στο Αρχείο του Βατικανού.

Βιογραφικό του ομιλητή

Ο Απόστολος Κουρουπάκης γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία και ακολούθως παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς σε μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για την αντιστοίχιση του ιταλικού πτυχίου. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών» από το ίδιο Πανεπιστήμιο, με θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας «Σύμμικτος Ζακυνθινός Κώδικας του 17ου αιώνα. Έκδοση και σχολιασμός». Είναι διδάκτωρ μεσαιωνικής ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου με ερευνητικό θέμα διατριβής: Η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου την περίοδο του Μεγάλου Σχίσματος της Δύσης (1378-1417), την οποία προετοιμάζει για έκδοση. Είναι υπεύθυνος ύλης της Εφημερίδας Η Καθημερινή Κύπρου και αρχισυντάκτης του πολιτιστικού ενθέτου «Ζωή». Μερικές από τις δημοσιεύσεις του είναι οι: «King Janus of Cyprus and the Great Schism», «Bishop Benedetto of Cephalonia, 1207 – post 1239», (μαζί με τον καθηγητή Chris Schabel), «Η Μονή της Παναγίας των Χαρίτων (Santa Maria delle Grazie) στη Ζάκυνθο (16ος-18ος αιώνας)», «Η μονή της Παναγίας των Χαρίτων (Santa Maria delle Grazie) στη Ζάκυνθο τον 19ο αι.», «Συμβολή στην ιστορία των Λατίνων επισκόπων Κεφαλληνίας Ζακύνθου», «Αφιέρωση ιερού λειψάνου από τον Ροβέρτο Σολωμό».

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας (www.boccf.org ) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts: «Μίλα μου Ιστορικά»).