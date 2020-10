Σχεδόν 10 εκατ. δολάρια πωλήθηκε το «Show me the Monet» του Banksy

Σχεδόν 10 εκατ. δολάρια πωλήθηκε το έργο του Banksy «Show me the Monet» έπειτα από δημοπρασία που έγινε στο Sotheby’s.

Στο «Show me the Monet», ο διάσημος street artist, απεικονίζει το έργο «Γέφυρα πάνω από λίμνη με νούφαρα» του Κλωντ Μονέ αλλά στη σύγχρονη εποχή. Ο πίνακας, που πωλήθηκε έναντι 9,8 εκατ. δολαρίων μέσα σε μία διαδικασία δημοπρασίας που διήρκησε μόλις 9 λεπτά, επί της ουσίας απεικονίζει την περιβαλλοντική ρύπανση στη σημερινή εποχή: Ένας κώνος κυκλοφορίας και δύο καροτσάκια του σούπερ μάρκετ βυθισμένα στην ειδυλλιακή σκηνή.

Ο πρωτότυπος πίνακας του Μονέ ήταν ένα από τα 12 ιμπρεσιονιστικά έργα με θέα στην ιαπωνική γέφυρα του καλλιτέχνη πάνω από τον υδάτινο κήπο του, κοντά στο Giverny της Βόρειας Γαλλίας. Φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1897 και 1899 και ο Μονέ στη συνέχεια ζωγράφισε τις παραλλαγές της ίδιας ειδυλλιακής θέας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες και εποχές.

Το «Show Me the Monet» πωλήθηκε έναντι 9,8 εκατ. δολαρίων, περίπου 3 με 5 εκατ. δολάρια υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση, σύμφωνα με το Sotheby’s. Η ζωγραφική του Banksy είναι μία ελαιογραφία σε καμβά, που δημιουργήθηκε το 2005. Παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism and Vermin» όπου ο Banksy φαντάστηκε και επανα-δημιούργησε διάσημα έργα καλλιτεχνών μεταξύ αυτών οι Edward Hopper, Jack Vettriano και Vincent van Gogh.

Η δημοπρασία της Τετάρτης μεταδόθηκε online ζωντανά και την παρακολούθησαν λίγοι επιλεγμένοι πελάτες. Το έργο δε, ανήκει πλέον στην ιδιωτική συλλογή του Ασιάτη πλειοδότη. Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι ο δεύτερος πιο ακριβός του Banksy. Πέρυσι, το «Devolved Parliament» μια σατιρική ελαιογραφία που απεικονίζει τη Βουλή των Κοινοτήτων γεμάτη χιμπατζήδες, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο για την τιμή ρεκόρ των 12.200.000 δολαρίων.

Πηγή: LiFO