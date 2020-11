Αδημοσίευτα έργα του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν για τη Μέση Γη θα εκδοθούν το 2021

Μια συλλογή έργων του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν για τη «Μέση Γη» θα εκδοθεί για πρώτη φορά μέσα στο 2021.

Ο συγγραφέας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» εξερευνά λεπτομέρειες του φανταστικού κόσμου του – για την αθανασία των ξωτικών, την γεωγραφία της Γκόντορ και τα πνεύματα της Μέσης Γης. Τα μέχρι σήμερα αδημοσίευτα κείμενα θα κυκλοφορήσουν τον ερχόμενο Ιούνιο από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins.

Με τίτλο The Nature of Middle-earth («Η φύση της Μέσης Γης»), το βιβλίο αποκαλύπτει στις σελίδες του τις δυνατότητες των ξωτικών να επιστρέφουν στη ζωή από τους νεκρούς και υπόσχεται να μεταφέρει τους αναγνώστες στο Silmarillion, τις Ατέλειωτες Ιστορίες και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Την τελευταία δεκαετία οι εκδότες του Tolkien έχουν κυκλοφορήσει πολλά αδημοσίευτα έργα του διαπρεπή ακαδημαϊκού και συγγραφέα φανταστικής λογοτεχνίας, όπως τα Beren and Lúthien, The Fall of Gondolin και The Children of Húrin.

Το Χόμπιτ ήταν η πρώτη ιστορία της Μέση Γης που κυκλοφόρησε ο Τόλκιν στο μακρινό 1937 και δεκαετίες αργότερα ακολούθησαν τα βιβλία του Άρχοντα – το 1954 και το 1955. Σύμφωνα με τον Κρις Σμιθ των HarperCollins, ο συγγραφέας συνέχισε να επεκτείνει τη Μέση Γη στα χρόνια που ακολούθησαν, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1971 που έφυγε από τη ζωή.

Ο J.R.R.Tolkien στο γραφείο του στο Merton College στην Οξφόρδη (GETTY IMAGES)

«Για εκείνον, η Μέση Γη ήταν κομμάτι ενός ολόκληρου κόσμου για εξερεύνηση και τα γραπτά για τη Φύση της Μέσης Γης αποκαλύπτουν τα ταξίδια που έκανε καθώς προσπαθούσε να κατανοήσει βαθύτερα την μοναδική δημιουργία του». Ο Σμιθ λέει πως το βιβλίο είναι ένας πραγματικός θησαυρός που δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες να κοιτάξουν «πάνω από τον ώμο του Τόλκιν την στιγμή της ανακάλυψης: σε κάθε σελίδα, η Μέση Γη επανέρχεται και αποκτά εξωπραγματική ζωή».

Αθανασία και μετεμψύχωση ξωτικών, η φύση των Βαλάρ, οι γαίες και τα τέρατα του Νούμερον, τα θεϊκά πνεύματα της Μέσης Γης και η γεωγραφία του βασιλείου της Γκόντορ – όλα φωτίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μπορούν τα ξωτικά, τα χόμπιτ και οι γυναίκες νάνοι να αφήσουν μούσι; Ο Τόλκιν έχει άποψη ακόμα και για αυτό.

Την επιμέλεια των έργων του Τόλκιν έχει αναλάβει ο Carl F Hostetter, ειδικός στον Τόλκιν και επικεφαλής της Γλωσσολογικής Αδελφότητας των Ξωτικών που εργάζεται ως μηχανικός υπολογιστών στην NASA από το 1985. Στο παρελθόν, ο Hostetter είχε συνεργαστεί με τον γιο του συγγραφέα, Κρίστοφερ Τόλκιν, που πέθανε τον Ιανουάριο σε ηλικία 95 ετών, και φρόντιζε ως το τέλος της ζωής το έργο του πατέρα του.

