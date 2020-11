Fanny Eaton: Πώς μια Tζαμαϊκανή οικιακή βοηθός πέρασε στην ιστορία της τέχνης

Η Fanny Eaton ήταν μιγάς, εργαζόμενη και μητέρα δέκα παιδιών αλλά η ομορφιά της, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κύκλο των ζωγράφων που ήθελαν να ανατρέψουν τα στερεοτυπικά πρότυπα της ομορφιάς στην εποχή τους.

Πριν λίγες μέρες η google τίμησε ένα διάσημο μοντέλο των προραφαηλιτών ζωγράφων, αλλιώτικο από όλα τα άλλα. Δεν ήταν διάσημη, δεν ήταν πλούσια ή γόνος κάποιας ανώτερης οικογένειας, δεν ήταν μούσα ή ερωμένη των διάσημων ζωγράφων. Ήταν μιγάς, εργαζόμενη και μητέρα δέκα παιδιών αλλά η ομορφιά της, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κύκλο των ζωγράφων που ήθελαν να ανατρέψουν τα στερεοτυπικά πρότυπα της ομορφιάς στην εποχή τους.

Η Fanny Eaton γεννήθηκε στη Τζαμάικα στις 23 Ιουνίου 1835 και πέθανε στη Μεγάλη Βρετανία στις 4 Μαρτίου 1924. Η μητέρα της λεγόταν Ματίλντα Φόστερ και πιθανολογείται ότι ήταν δούλα. Ήταν εξώγαμο παιδί και μαζί με τη μητέρα της πήγαν στην Αγγλία κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 1840. Το 1851 καταγράφεται ότι ζει στο Λονδίνο, με τη μητέρα της και εργάζεται ως οικιακή βοηθός. Το 1857 παντρεύτηκε τον Τζέιμς Ίτον, ιδιοκτήτη και οδηγό άμαξας με τον οποίο έκανε δέκα παιδιά.

The Young Teacher by Rebecca Solomon (1861)

Εκείνη την περίοδο είναι που αρχίζει ως νέα γυναίκα να ποζάρει για τους Προραφαηλίτες, για να αυξήσει το εισόδημα της οικογένειας και να εξασφαλίσει περισσότερη τροφή στα παιδιά της. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρησιμοποιούνταν συχνά από καλλιτέχνες για να απεικονίσουν μια ποικιλία εθνοτήτων και χαρακτήρων. Τα πρώτα έργα στα οποία εμφανίζεται είναι σκίτσα του Simeon Solomon το 1859, ενώ αργότερα τη χρησιμοποιούν ως μοντέλο φίλοι τους ζωγράφοι όπως οι Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, Joanna Mary Boyce, Rebecca Solomon.

Η Fanny Eaton δούλεψε όταν έμεινε χήρα ως μοδίστρα, μαγείρισσα και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της ανάμεσα στα παιδιά και τα εγγόνια της. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών από καρκίνο.

Το 2018, για τον εορτασμό της 100ης επετείου του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, η εφημερίδα The Voice την απαριθμεί μαζί με τις Kathleen Wrasama, Olive Morris, Connie Mark, Diane Abbott, Lilian Bader, Margaret Busby και Mary Seacole – μεταξύ των οκτώ μαύρων γυναικών που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της Βρετανίας.

Rossetti, Dante Gabriel; The Beloved (‘The Bride’) – Tate Britain

Walter Fryer, Mrs. Fanny Eaton, ca. 1859.

The Mother of Moses by Simeon Solomon (c. 1860)

Head of a Mulatto Woman (Mrs. Eaton) by Joanna Boyce Wells (c. 1860)

Portrait by Simeon Solomon (c. 1860)

Πηγή: elculture.gr (Αργυρώ Μποζώνη)