Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe 2020

Με μια «υβριδική» μορφή διαδικτυακής και φυσικής παρουσίας, προσαρμοσμένη στους καιρούς που ζούμε, το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Buffer Fringe πραγματοποιείται φέτος τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο στις δύο πλευρές της Νεκρής Ζώνης.

Στην 7η του χρονιά, το Buffer Fringe αποτελεί πια θεσμό για το Σπίτι της Συνεργασίας που λειτουργεί στη Νεκρή Ζώνη της Λευκωσίας και συμβάλλει σημαντικά στον πολιτικό/πολιτιστικό διάλογο αφενός ανάμεσα στις κοινότητες του νησιού, αφετέρου με τον υπόλοιπο κόσμο.

Για το 2020, μια χρονιά κατά την οποία η πανδημία του Covid-19 προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στις τέχνες και τις πολιτιστικές δομές, το Buffer Fringe στηρίζει τις τέχνες και τους καλλιτέχνες χάρη στην ίδια την πραγματοποίησή του. Επιπλέον, εφαρμόζοντας μια σειρά από καινοτόμες για το ίδιο δράσεις που επιτρέπουν την υλοποίησή του σε δύσκολες συνθήκες, το φεστιβάλ παρουσιάζει τη συλλογική δουλειά Κύπριων και διεθνών καλλιτεχνών, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων, αλλά και καλλιτεχνών που βρίσκονται σε περιορισμό εξαιτίας της πανδημίας.

«Η εξαιρετική σημασία του φεστιβάλ είναι ότι δημιούργησε καινούριες δομές και επεξεργάζεται ολοένα καινούριες μεθοδολογίες έτσι ώστε να συνεχίσει να δίνει πλατφόρμα σε Κύπριους καλλιτέχνες αλλά και καλλιτέχνες που δεν έχουν ως βάση την Κύπρο. Εν τέλει, το Buffer Fringe 2020 ουσιαστικά δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της προ- και της μετά-κορωνοϊού περιόδου» σημειώνει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Buffer Fringe 2020, Ελλάδα Ευαγγέλου. «Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η πανδημία, ωστόσο για μας είναι χρέος, ως θεσμός πια, το φεστιβάλ να εξακολουθήσει να βρίσκεται εδώ και να ανταποκρίνεται στην καλλιτεχνική ανάγκη η οποία είναι πολύ μεγάλη.»

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Buffer Fringe 2020, Ελλάδα Ευαγγέλου.

Καλλιτέχνες από την Αυστραλία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, τη Νορβηγία και την Κύπρο συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση παρουσιάζοντας περφόρμανς θεάτρου, χορού και site specific, mixed media και graphic arts εγκαταστάσεις. Όλες οι προτάσεις ανταποκρίνονται στη φετινή θεματική του φεστιβάλ με τίτλο «Displacement/Μετατόπιση» και διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ανθρώπινη δραστηριότητα αμφισβητείται και πώς διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν τις μετατοπίσεις των ιδεών, των πρακτικών, της ύπαρξής τους.

Η πανδημία του κορωνοϊού θα μπορούσε να συρρικνώσει το φετινό φεστιβάλ στα απολύτως βασικά, ωστόσο αυτό εκτείνεται χρονικά, γεωγραφικά και μορφολογικά. Το Buffer Fringe 2020 πραγματοποιείται στις δύο πλευρές της Πράσινης Γραμμής της Λευκωσίας (στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ και στο EMAA), έχει συνεργάτες σε Λεμεσό, Αμμόχωστο και Νέα Υόρκη και thinking partners – μέντορες σε Αργεντινή, Σερβία, Αμερική, Ολλανδία και Κύπρο. Διαμορφώνει, έτσι, διεθνείς σχέσεις και προσφέρει στήριξη σε καλλιτέχνες στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στις καλλιτεχνικές τους κοινότητες.

Ύστερα από δύο διαδικτυακές περφόρμανς και δύο συζητήσεις τον περασμένο Οκτώβρη και στις αρχές Νοεμβρίου, το φεστιβάλ συνεχίζεται με μια διαδικτυακή δράση στις 29 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μίτος/Λεμεσός και το Mağusa Kale Pasaji/Αμμόχωστος. Το κύριο μέρος του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με παραστάσεις σε φυσικούς χώρους, διαδικτυακές δράσεις και με εγκαταστάσεις σε ανοιχτούς χώρους στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020 στη Λευκωσία, στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ και στο ΕΜΑΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

Παράλληλα με τις περφόρμανς και σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Buffer Fringe 2020 παρουσιάζει ένα διήμερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Το θέατρο σε καιρούς παγκόσμιας κρίσης». Το διαδικτυακό συνέδριο διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚ και τη δρα Αύρα Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διερευνηθούν νέα παραδείγματα δραματουργίας και αναπαράστασης που σχολιάζουν τις πολλαπλές κρίσεις του αιώνα μας. Επιπλέον, θα αναζητηθεί ο ρόλος του σύγχρονου θεάτρου ως κατεξοχήν πολιτικό εργαλείο. Το συνέδριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2020.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

● 95 Stops / Mapping the space between us, από τις Ελενα Αγαθοκλέους και τη Nurtane Karagil [μια συνεργασία του Buffer Fringe με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μίτος και το Mağusa Kale Pasaji]

Η απόσταση 95 χιλιομέτρων ανάμεσα σε Λεμεσό και Αμμόχωστο είναι η αφετηρία για το πρότζεκτ που επιμελούνται η Έλενα Αγαθοκλέους και η Νουρτανέ Καραγκίλ στο πλαίσιο του φετινού Buffer Fringe 2020. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός χάρτη με 95 σταθμούς και αντίστοιχες ιστορίες που αξίζει να ακούσει, να μάθει και να νιώσει κανείς. Δημιουργώντας αυτούς τους διαδικτυακούς χάρτες, η έννοια της μετατόπισης αντιστρέφεται από την αρνητική της σε θετική συνδήλωση. Μακρινές στο χρόνο και το χώρο ιδέες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες δυναμικές και δυνατότητες σύνδεσης και εξοικείωσης.

Το πρότζεκτ αποτελεί απευθείας ανάθεση του Buffer Fringe στην Έλενα Αγαθοκλέους και το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μίτος στη Λεμεσό (του οποίου είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια) και στην καλλιτέχνη Νουρτανέ Καραγκίλ και τον κοινοτικό χώρο Magusa Kale Pasaji στην Αμμόχωστο με τον οποίο η ίδια συνεργάζεται.

● #kazanti, από την κολεκτίβα Γιασεμίν

Με χιουμοριστικό τρόπο, η νεοσύστατη κολεκτίβα Γιασεμίν δημιουργεί τη θεατρική περφόρμανς #kazanti που αμφισβητεί τις έννοιες του παιχνιδιού και της τύχης μέσω του παραδοσιακού «καζαντί». Πολυπολιτισμικού χαρακτήρα, το καζαντί βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, «μετατοπίζεται» από το ένα μέρος στο άλλο και πετυχαίνει να είναι πανταχού παρόν. Στα τουρκικά, η λέξη kazanmak / καζαντίζω σημαίνει πλουτίζω. Τι ακριβώς κερδίζουμε σε μια διένεξη; Τη θεατρική περφόρμανς δημιούργησαν και θα ερμηνεύσουν οι Ναταλία Παναγιώτου, Άννι Σοφοκλέους και Δέσποινα Χρυσάνθου, ιδρυτικά μέλη της κολεκτίβας Γιασεμίν.

● A multitude of drops, από τον Vikram Iyengar

Μια ομάδα Κύπριων καλλιτεχνών κάνει πρόβες διαδικτυακά υπό την καθοδήγηση του Ινδού χορογράφου Vikram Iyengar για την παρουσίαση της ομαδικής περφόρμανς A multitude of Drops. Η περφόρμανς διερευνά την κλιματική κρίση και την καλλιτεχνική ανταπόκριση σ’ αυτήν. Από τη νότια Βεγγάλη με την άναρχη ανάπτυξη, τους κυκλώνες και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που οδηγούν στη μετα-τόπιση ανθρώπων, πολιτισμών και οικοσυστημάτων, μέχρι την Κύπρο που βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες και τα φαινόμενα της ανομβρίας και ερημοποίησης, αυτή η περφόρμανς στήνει γέφυρα μεταξύ Ινδίας και Κύπρου και υπερασπίζεται την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ζούμε μέσα από την ίδια τη σύσταση και τον τρόπο δημιουργίας της: χάρη στη διαδικτυακή συνεργασία του χορογράφου με Κύπριους/ες χορευτές/τριες, απορρίπτει την ιδέα μιας διεθνούς περιοδείας και συμβάλλει, έτσι, στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

● I’ve made you a palm tree, από τον PASHIAS

Η νέα, drive-in περφόρμανς του PASHIAS συνδυάζει τις εικαστικές, παραστατικές τέχνες και το σύγχρονο ντιζάιν με αρχειακή έρευνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Φοίβος Σταυρίδης [Λάρνακα]. Στο επίκεντρο της έρευνας, οι φοινικιές και η παρουσία τους στο κυπριακό τοπίο σαν ένα πολιτιστικό σύμβολο σχετικό με τον τόπο αλλά που φέρει και την ιδέα της μετατόπισης. Το ανθρώπινο σώμα έρχεται σε παραλληλισμό με τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις νοητές παραμέτρους της φοινικιάς – με τον ψηλόλιγνο κορμό της ριζωμένο στο χώμα που οδηγεί σε μια έκρηξη από φύλλα σαν βελόνες. Το ιστορικό της ύπαρξης φοινικόδεντρων στο νησί αφήνει ανοιχτό ένα ολόκληρο πεδίο συμβολισμών και ταυτοτήτων.

● Town Crier, από τους Όμηρο Παναγίδη και Εύα Κοραή

Με αυτό το πρότζεκτ, οι Όμηρος Παναγίδης και Εύα Κοραή -οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του graphic design σε ακαδημαϊκό επίπεδο- επιχειρούν να δημιουργήσουν μια σειρά από παράδοξες προτάσεις/ποιήματα με έμφαση στη μετα-τόπιση γραμμάτων, στη λανθασμένη τοπο-θέτηση λέξεων και στην επανά-θεση αντικειμένων με τρόπο που να δημιουργούν καινούρια νοήματα.

● Clutch, από τον Μιχάλη Αριστείδου

Κινούμενοι μεταξύ «τοπικού» και «ξένου», πώς μπορούμε να βρούμε την ατομικότητά μας στο πλαίσιο μιας διένεξης; Ανάμεσα σε Ελληνόφωνα και Τουρκόφωνα άτομα, τι συμβαίνει κάθε φορά που οι γλώσσες, οι διαλέκτοι, οι σιωπές τους εναλλάσσονται, στην προσπάθειά τους αφενός να συνδεθούν μεταξύ τους, αφετέρου με το σώμα και την ταυτότητά τους; Πώς αντανακλώνται και τι μορφή παίρνουν στο σώμα αυτές οι εναλλαγές;

● Περιμένω απάντηση/Awaiting your response, από τις Kat Kats και Κυριακή Θεοδώρου και τον Bryce Ives

Το 1962, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους, κάτοικος Μελβούρνης, αρραβωνιάστηκε την Ελένη Γεωργίου από το Μαρώνι. Δεν είχε δει ο ένας τον άλλο παρά μόνο σε φωτογραφία. Η Ελένη θα ταξίδευε στην Αυστραλία σε 18 μήνες. Σε αυτό το διάστημα, αλληλογραφούσαν. Τα χειρόγραφα γράμματά τους είναι το υλικό που χρησιμοποιεί η εγγονή τους, Kats Kats και μαζί της ο Bryce Ives και η Κυριακή Θεοδώρου για αυτή τη συμμετοχή στο Buffer Fringe. «Νιώθω ότι η Αυστραλία είναι ο τόπος μου. Ταξιδεύοντας στην Κύπρο, ωστόσο, ένιωσα το ίδιο. Αυτά τα γράμματα αφηγούνται την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς μεταναστών αλλά και την ιστορία μιας γυναίκας καλλιτέχνη κυπριακής και αυστραλιανής καταγωγής που βρήκε τον τόπο της μέσα από τον εκτοπισμό του παππού και της γιαγιάς της» εξηγεί η Kat Kats. Η ομάδα θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις στην πόλη της Λευκωσίας με βάση τα γράμματα. Οι εικόνες θα φέρουν qr code και θα αφηγούνται μια ιστορία.

● Δtopia, από την καλλιτεχνική ομάδα Die Wolke

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε τη μετατόπιση όταν αντιλήφθηκε πως η βύθιση αντικειμένων στο νερό ανεβάζει τη στάθμη του, παρέχοντας έτσι ένα τρόπο μέτρησης του όγκου των αντικειμένων. Αυτό καθόρισε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως η πυκνότητα και τα υλικά. Η περφόρμανς Δtopia (Δέλτα-τοπια) είναι μια σόλο περφόρμανς χορού και ηχητικών τεχνών. To «Δ» παραπέμπει στη διαφορά και τη διάσταση ανάμεσα σε τόπους. Μέσω της τεχνολογίας, η ομάδα Die Wolke θα παρουσιάσει μια περφόρμανς με ηλεκτρονική διάδραση σωματικής κίνησης και ήχου. Τόσο το σώμα όσο και οι ήχοι καθίστανται, έτσι, μορφές μετατόπισης. Το έργο ερμηνεύει η Δροσιά Τριαντάκη.

● Taking Back the Booty: Loss & Belonging in the Eastern Mediterranean, από την Collectiva Innana [Reem Maghribi, Μανουέλα Μαυρομιχάλη, Bahriye Kemal και Μαρία Κούβαρου]

Τέσσερις γυναίκες προερχόμενες από διαφορετικούς τόπους στην Ανατολική Μεσόγειο, γράφουν και ερμηνεύουν την περφόρμανς Taking Back the Booty: μοιράζονται τις εμπειρίες της μετατόπισής τους ως προς το ανήκειν, την απώλεια και την ανάκτηση μέσα από λόγο, μουσική, χορό και εικαστικές τέχνες. Αγγίζουν, δε, το θέμα της μετατόπισης σε φυσικό χώρο (η γη, η μήτρα, ο πόλεμος, η κατοχή), της μετατόπισης στο μυαλό μας και της μετατόπισης του πνευματικού και κοινωνικού χώρου (πατριαρχικές, κοινωνικές, οικογενειακές δομές). Αγγλικά, αραβικά, ελληνικά και τουρκικά μπλέκονται και αντανακλούν την διαπολιτισμική ιστορία της μετατόπισης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου το ατομικό καθίσταται οικουμενικό.

● Fluid territories – nomadic online dialogue, από τους Susan Brind, Jim Harold, Γιώργο Χατζηχρίστου, Duncan Higgins, Linda Lien, Shauna McMullan, Johan Sandborg & Ana Souto

Οκτώ μέλη του Κέντρου CCFT (Creative Centre for Fluid Territories) συμπράττουν με άλλους ακαδημαϊκούς, cultural thinkers κ.ά. για την ανταλλαγή ιδεών στη διαμόρφωση ενός ‘νομαδικού διαδικτυακού διαλόγου’ για τον ‘τόπο’, τη ‘μετατόπιση’ και την ‘απόσταση’. Αυτό το εικονικό σημείο συνάντησης θα καταστεί χώρος μετάδοσης ιδεών και γνώσης. Το διαδικτυακό πρότζεκτ Fluid territories -nomadic on-line dialogue είναι μια δημιουργική ανταλλαγή ανάμεσα σε συνεργάτες σε Κύπρο, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

29 Νοεμβρίου

> Διαδικτυακή δράση στη Λεμεσό [μια συνεργασία του Buffer Fringe με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Μίτος και το Mağusa Kale Pasaji]

4, 5, 6 Δεκεμβρίου

> 4 ΔΕΚ στο European Mediterranean Art Association – EMAA, Λευκωσία

> 5 ΔΕΚ στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ, Λευκωσία (σε συνεργασία με το NiMAC και το Pop Up Festival)

> 6 ΔΕΚ στο Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ, Λευκωσία (σε συνεργασία με το NiMAC και το Pop Up Festival)

** Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα ακολουθούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19. Το πλήρες πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Οι διαδικτυακές δράσεις θα παρουσιάζονται σε live streaming στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο μπλογκ του φεστιβάλ.

** Ακολουθήστε το φεστιβάλ και τα νέα του:

Blog: bufferfringe.org

Social media: Facebook/Buffer Fringe Performing Arts | Instagram @bufferfringe