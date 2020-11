MAKERsHOUSE 2020: Επιχειρηματικότητα, έρευνα, ανάπτυξη.

Για 2η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα φιλοξενίας δημιουργών MAKERsHOUSE 2020, έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια πλατφόρμα δημιουργίας και επιχειρηματικότητας ενισχύοντας την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω σύγχρονων τεχνολογικών πρακτικών. Οι επιλεγμένοι δημιουργοί ή ομάδες θα έχουν την δυνατότητα χρήσης του χώρου, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Youth Makerspace Larnaka, για ένα μήνα έκαστος.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας θα προσφέρει ευκαιρίες ενδυνάμωσης της παραγωγικής διαδικασίας μεταξύ δημιουργών και οργανισμών/φορέων στήριξης των καινοτόμων ιδεών τους. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο κάθε δημιουργός θα έχει το δικό του μέντορα/συνεργάτη, έτσι ώστε να έχει την απαραίτητη καθοδήγηση κατά την υλοποίηση της πρότασης του.

Με την ολοκλήρωση του residency θα πραγματοποιηθεί δημόσια ατομική παρουσίαση του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της φιλοξενίας. Αναμένουμε με το πέρας της φιλοξενίας να προσφέρουμε στην τοπική κοινότητα την ευκαιρία να καλλιεργήσει ουσιαστικό διάλογο με τους δημιουργούς, οι οποίοι καλούνται να κινητοποιηθούν για την αυτοοργάνωση και προώθηση των ιδεών τους.

Ο αριθμός επισκεπτών θα είναι περιορισμένος για την τήρηση των μέτρων κατά του covid-19.

Γνωρίστε τους δημιουργούς:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

“They Sing a Song Only You Can Hear”, Κλαύδια Μπαλαμπανίδου.

Μέντορας: Έλενα Κοτασβήλι

Η σειρά “They Sing a Song Only You Can Hear” αναφέρεται σε μια βιωματική κατάσταση και αναπτύσσει την προβληματική που προκύπτει μετά από ένα τέλος και την αναγκαστική καταστολή των επιθυμιών, ενώ επεκτείνεται στον επαναπροσδιορισμό της προσωπικής ταυτότητας. Επιχειρεί την οπτική απεικόνιση της εσωτερικής κατάστασης, την οποία βιώνει το άτομο που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Το άτομο εισέρχεται σε μια προσωρινή κατάσταση, γνωρίζοντας πως το παλιό πεθαίνει και επιθυμεί να μεταβεί σε μια νέα συνθήκη. Μέσα από αυτή την επίπονη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται από αισθήματα κενού, αβεβαιότητας, φόβου και έντασης, το άτομο που την βιώνει καλείται να έρθει αντιμέτωπο με τον εαυτό του και τις επιθυμίες του, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του και να μεταβεί στη νέα πραγματικότητα.

https://www.klavdiabalampanidou.com

https://www.instagram.com/klavdia_balampanidou

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ιστορίες θαρραλέων γυναικών, Ομάδα ActProps – Νάγια Τ. Καρακώστα & Θεοδώρα Ανδρέου.

Μέντορας: Εύα Κοραή

Ποια είναι η Μπεατρίτσε Βίο, η Μαλάλα Γιουσαφζάι, η Γιούσρα Μαρντίνι, η Ουανγκάρι Μαατάι; Ποιές είναι αυτές και άλλες τόσες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο; Που με το θάρρος τους κατέκτησαν όλα όσα τους ήταν απαγορευμένα ή αδιανόητα για μια γυναίκα; Που ξεπέρασαν τις δυσκολίες και διέγραψαν τη δική τους πορεία;

Χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του Youth MakerSpace δημιουργήσαμε τις μορφές αυτών των γυναικών με 3D Scanner, 3D pen, laser cutter, lego bricks κ.α για να σας αφηγηθούμε μέσα απο αυτά την ιστορία τους.

Μια θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από τις αρχές του Object Theater, ξεδιπλώνει αυτές τις ζωές και τις φέρει στο φως ως πηγές δύναμης, θέλησης και αποφασιστικότητας. Γιατί μερικές φορές το μόνο που μας χρειάζεται, είναι μια ιστορία θάρρους και λίγη έμπνευση! Η παράσταση απευθύνεται σε όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.

https://www.facebook.com/panagiota.karacosta/

https://www.instagram.com/nayiatkaracosta

https://www.facebook.com/theodora.andreou

https://www.instagram.com/the__a__/

ΕΓΚΑΙΝΙΑ TBA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ TBA

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

“What gives us goosebumps?”, Δρ Γιώτα Δημητρίου.

Συνεργασία με μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Media What.

Mικρο-residency που υποστηρίζεται από το Arts Council England (ACE) με κύριο σκοπό τη δημιουργική ανάπτυξη και επαγγελματική πρόοδο του έργου της Γιώτας Δημητρίου, στο πλαίσιο του πρότζεκτ της “What gives us goosebumps?”.

Πρόκειται για το πρότζεκτ που στοχεύει στη δημιουργία πολυαισθητηριακών εμπειριών storytelling με τη χρήση τεχνών, τεχνολογίας και επιστήμης. Κατά τη διάρκεια παραμονής της στο Youth Makerspace Larnaka σχεδιάζει να συνεργαστεί με το μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Media What, που αποσκοπεί να προωθήσει την παιδεία για τα μέσα μέσω συμμετοχικών δραστηριοτήτων παραγωγής πολυμέσων.

Η ομάδα της Media What αποτελείται από ερευνητές και εκπαιδευτικούς με πείρα στο σχεδιασμό περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη μέσω της πολυμεσικής διάδρασης.

Μαζί με την καλλιτέχνη διαδραστικών πολυμέσων, Γιώτα Δημητρίου, θα εξερευνήσουν προσεγγίσεις storytelling και καλλιτεχνικές μορφές χρησιμοποιώντας διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (ΔΕΥ), μέσω νοητικού ελέγχου. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και τη συναισθηματική επεξεργασία ως κύριο εργαλείο για την αφήγηση των ιστοριών.

http://yiotademetriou.com/artwork/https://www.instagram.com/interactive_storytelling/https://twitter.com/yiota_demetriou

http://mediawhat.org/https://twitter.com/MediaWhatLabhttps://www.instagram.com/mediawhatlab/

ΕΓΚΑΙΝΙΑ TBA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ TBA

They Sing A Song Only You Can Hear

Κλαύδια Μπαλαμπανίδου

Ιστορίες θαρραλέων Γυναικών

Νάγια Καρακώστα & Θεοδώρα Ανδρέου

What Gives Us Goosebumps

Yiota Demetriou performing Love Letters. Image by Paul Blakemore © Watershed, 2018.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

– Η χρήση μάσκας και αντισηπτικού είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο. Θα τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες ασφάλειας και υγείας, με ελεγχόμενη είσοδο του κοινού. Ο αριθμός επισκεπτών θα είναι περιορισμένος.

– Tα directions του google maps (https://goo.gl/maps/Vsy22Qqu2iKUtRjE9) θα σας οδηγήσουν στην πίσω είσοδο του κτιρίου του Youth Makerspace Larnaka (πρώην κατοικία Επάρχου) αλλά η κύρια είσοδος βρίσκεται επί της λεωφόρου Γεώργιου Γρίβα Διγενή 1, Λάρνακα, δίπλα από την στάση λεωφορείων. Θα κατευθυνθείτε προς τον ιδιωτικό δρόμο στα δεξιά σας (αν έρχεστε από Λευκωσία, και στα αριστερά σας αν έρχεστε από Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας).

– Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο +35724201777.