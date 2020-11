Οίκος δημοπρασιών Christie’s: Επιτυχίες και ρεκόρ στο “London to Paris”

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου, ο οίκος δημοπρασιών Christie’s πραγματοποίησε την σειρά δημοπρασιών 20th Century: London to Paris, μια δυναμική συνομιλία μεταξύ δύο κραταιών πόλεων – κέντρων της τέχνης. Στη διοργάνωση πρωταγωνίστησαν τέσσερις δημοπρασίες, που παρουσίασαν ξεχωριστά έργα μοντερνισμού, μεταπολεμικής περιόδου καθώς και σύγχρονης τέχνης και design, συγκεντρώνοντας € 99.849.551.

Με δημοπράτες τον πρόεδρο των Christie’s Jussi Pylkkänen στο Λονδίνο και την Cécile Verdier στο Παρίσι, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούσαν να «χτυπήσουν» τα προσφερόμενα έργα τέχνης ζωντανά, στις εγκαταστάσεις του οίκου στις δύο πόλεις, φυσικά ακολουθώντας τα πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας, μέσω τηλεφώνου και μέσα από την πλατφόρμα Christie’s LIVE. Συνολικά πάνω από 190.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση των πωλήσεων μέσω του website του οίκου αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το Facebook και το WeChat.

Η έναρξη έγινε με τη δημοπρασία “Le jardin secret de Paul Haim” που ήταν αφιερωμένη σε μια μοναδική συλλογή μνημειακών γλυπτών. Αφού κατακυρώθηκαν όλα τα προσφερόμενα έργα, η δημοπρασία απέφερε € 20.589.375. Κορυφαίο όλων, όπως ήταν αναμενόμενο, το έργο του Joan Miró La Caresse d’un Oiseau που πουλήθηκε αντί € 4.700.000, πολύ κοντά στην κατώτερη εκτίμηση. Με ζωντανή μετάδοση από το Παρίσι, η δημοπρασία “Paris Avant–garde” συγκέντρωσε € 18.937.000, ενώ η λονδρέζικη “Post-War and Contemporary Art Evening Sale” ήταν η πιο επικερδής της διοργάνωσης με € 54.437.873 στα ταμεία. Η βραδιά της πρώτης ημέρας έκλεισε με τη δημοπρασία “Thinking Italian Art and Design Evening Sale”, υπό την Arlene Blankers, όπου πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους € 5.885.303.

PETER DOIG, “Boiler House,” 1993. © Peter Doig, DACS 2020. Courtesy Christie’s.

Την υψηλότερη τιμή σε ολόκληρη τη διοργάνωση πέτυχε στο Λονδίνο το Boiler House (1993) του Peter Doig, στις £ 13.895.500. Το έργο που παρουσιάστηκε στην αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Tate Britain το 2008, απεικονίζει ένα απομονωμένο κτίριο μέσα στο δάσος, και είναι ένα από τα εννιά ζωγραφικά έργα που ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από το “Unité d’Habitation” του Le Corbusier στη Νότιο Γαλλία.

Στο Παρίσι πρωταγωνίστησε, επαληθεύοντας τα προγνωστικά, το έργο του Pierre Soulages, Peinture 162 x 130 cm, 9 juillet 1961, που αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα του καλλιτέχνη από μια ξεχωριστή περίοδο της καριέρας του. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που το έργο «είδε» τα φώτα της δημοσιότητας, μετά την παρθενική του εμφάνιση στην Kootz Gallery της Νέας Υόρκης το 1961. Αν και χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις, η τιμή του έφτασε τα € 5.392.500. Στην ίδια δημοπρασία, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση κατά 40%, ο πίνακας του Zao Wou-Ki, 31.07.68, πουλήθηκε αντί € 2.060.000. Το έργο δημιουργήθηκε λίγο πριν το θάνατο της συζύγου του καλλιτέχνη και είναι ενδεικτικό της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν στα τέλη του 1960, με μεγάλες δυναμικές πινελιές που περιστρέφονται και σκουραίνουν καλύπτοντας όλο τον καμβά. Αυτά βέβαια δεν ήταν τα μόνα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της δημοπρασίας. Το έργο Portugaise au Potiron του Robert Delaunay κατακυρώθηκε σε ένα διαδικτυακό πλειοδότη για € 1.340.000, διπλασιάζοντας την χαμηλότερη εκτίμηση, ενώ το Liegendes Mädchenmitroter Bluse του Egon Schiele διπλασίασε την υψηλότερη εκτίμηση επιτυγχάνοντας τιμή πώλησης € 644.000 και το Opalka 1965 /1-8, Detail 5286842 – 5302004 του Roman Opalka έφτασε τα € 560.000, τιμή υπερδιπλάσια της χαμηλότερης εκτίμησης.

Daniel Richter, “Tarifa,” (λεπτομέρεια) 2001. © Daniel Richter, DACS 2020. Courtesy Christie’s.

Στη βρετανική πρωτεύουσα και την “Post-War & Contemporary Art Evening Sale”, πουλήθηκε το 92% των έργων και επιτεύχθηκε το 98% της οικονομικής εκτίμησης. Εκτός από το έργο του Doig, το πολυσυζητημένο έργο του David Hockney, Portrait of Sir David Webster (1971), που παραχωρήθηκε από την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, πουλήθηκε για £ 12.865.000, με τα έσοδα να ενισχύουν τα ταμεία του ιδρύματος που έχει πληγεί από την πανδημία.

Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο καλλιτέχνης Daniel Richter, του οποίου το μνημειακό έργο Tarifa (2001), που ήταν μέρος της επιτυχημένης έκθεσης “Radical Figures: Painting in the New Millennium στη Whitechapel Gallery” του Λονδίνου, ξεπέρασε αρκετά την υψηλότερη εκτίμηση και έφτασε το ποσό των £1.162.500. Το ίδιο επιτυχημένη ήταν και η δημοπράτηση του έργου Fidelity από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Titus Kaphar, που έφτασε τις £ 250.000, σχεδόν διπλασιάζοντας την εκτίμηση.

Το πολυαναμενόμενο The Life (2018-19) της Marina Abramović, το πρώτο έργο μικτής πραγματικότητας που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία, έμεινε χαμηλά στα «χτυπήματα» και δεν κατάφερε να πιάσει ούτε την κατώτερη εκτίμηση, επιτυγχάνοντας ωστόσο ποσό ρεκόρ για την καλλιτέχνη σε δημοπρασία. Αγοράστηκε τελικά από το Faurschou Foundation, ένα ίδρυμα για τις τέχνες με έδρα την Κοπεγχάγη και μόνιμους εκθεσιακούς χώρους στο Πεκίνο και τη Νέα Υόρκη, αντί £ 287.500.

Marina Abramović, “The Life”, 2018-2019. Courtesy of the artist and Christie’s.

Νέα ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης για τον Markus Lüpertz με το έργο Arrange mentfüreine MützeI– dithyrambisch, το οποίο ανέβηκε στις £ 300.000, αλλά και για τον Steven Shearer με το Brother (2005), με τιμή £ 125.000. Εντυπωσιακό ήταν επίσης το αποτέλεσμα για το Weiblicher Akt – liegend (Female Nude – Lying) του Georg Baselitz, το οποίο ξεπέρασε την υψηλότερη εκτίμηση και έφτασε τις £ 1.762.500, ενώ το Oh to be a Serpent that I might love you longer (1962) του Σκωτσέζου ζωγράφου Alan Davie μετά από ισχυρή διεκδίκηση, έκλεισε στις £ 150.000, υπερδιπλασιάζοντας την υψηλότερη εκτίμηση.

Στη δημοπρασία που ήταν αφιερωμένη στην ιταλική τέχνη και το design του μοντερνισμού, το Celant (1967) του Alighiero Boetti εννιαπλασίασε την ανώτερη εκτίμηση και πουλήθηκε αντί £ 450.000, ενώ μια ταπισερί του ιδίου καλλιτέχνη από τη διάσημη σειρά του Mappe (Maps) του 1984 αποτέλεσε το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας φτάνοντας τις £ 1.702.500. Άλλες αξιοσημείωτες επιδόσεις περιλαμβάνουν το Lineam 6,98 (Linem 6,98) του Piero Manzoni, με τιμή £206.250, το Cementoferro 6 (Concreteiron 6) του Mario Schifano, με τιμή £ 187.500 και το Un po’ lavorato του Mimmo Rotella, που διπλασίασε την κατώτερη εκτίμηση και έφτασε τις £137.500.

Παράλληλα με αυτές τις δημοπρασίες, ο οίκος διοργάνωσε άλλες δύο με έργα χαμηλότερων εκτιμήσεων. Οι “Art Modern και Post–War & Contemporary Art Day Sale” συγκέντρωσαν € 17.399.033 ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις και αναδεικνύοντας την περασμένη εβδομάδα σε μία από τις πιο επιτυχημένες του έτους για τον Christie’s.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Δημήτρης Σπύρου)