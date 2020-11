Θαυμάζουμε μερικά από τα σημεία παγκόσμιας κληρονομιάς με τις αεροφωτογραφίες της UNESCO

Βλέπουμε τη γη από ψηλά και ένα πράγμα μόνο σκεφτόμαστε: Η τέχνη είναι είδωλο της φύσης.

Έχουν περάσει 75 χρόνια από την ίδρυση της UNESCO τον Νοέμβριο του 1945, της Οργάνωσης με τον κατάλογό της όπως τον γνωρίζουμε σήμερα να χρονολογείται από το 1972, όταν η UNESCO (η εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών) υιοθέτησε μια διεθνή συνθήκη για τη διασφάλιση της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Από απίστευτου κάλλους φυσικά φαινόμενα μέχρι τεχνικές κατασκευές, η λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συγκεντρώνει τα πλέον σημαντικά και αναντικατάστατα αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο. Έργο της UNESCO εκτός από τον προσδιορισμό αυτών των σημείων ενδιαφέροντος, η διεθνής συνθήκη χρησιμεύει στην παροχή νομικής προστασίας, συντήρησης και βοήθειας έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει ότι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να θαυμάσουν και να μάθουν από αυτά τα αξιοθαύμαστα μέρη του παρελθόντος.

Μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2020) έχουν καταγραφεί 1.121 συνολικά σημεία στη λίστα που περιλαμβάνουν 213 φυσικούς χώρους (τα 17 βρίσκονται σε κίνδυνο) και 869 πολιτιστικά αξιοθέατα (ανάμεσά τους 36 βρίσκονται σε κίνδυνο).

Σε συνεργασία με την Overview που έχει σαν στόχο με τη χρήση δορυφόρων και εναέριων λήψεων να βλέπει τη γη από ψηλά, μοιράστηκε μια σειρά από καταπληκτικές εναέριες φωτογραφίες που απεικονίζουν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Έτσι νοερά μπορούμε να ταξιδέψουμε από τους υπέροχους αναγεννησιακούς δρόμους της Φλωρεντίας και της Αρλ, έως την απεραντοσύνη του εθνικού πάρκου Grand Canyon και του Yellowstone, την απειλητική και ταυτόχρονα συγκλονιστική κορυφή του ηφαιστείου Etna και το δαιδαλώδες Εθνικό Πάρκο Vatnajökull στην Ισλανδία.

Μόνη σκέψη: Η τέχνη είναι είδωλο της φύσης.

Brasilia, Βrazil – image by digital globe.

Τhe Grand Canyon, the US – image by planetlabs.

Sydney Opera House, Australia – image by nearmap.

Grand Prismatic Spring, the US – image by Chris Leipelt.

Great Pyramids of Giza, Egypt – image by digital globe.

Mount Etna, Italy – image by planetlabs.

Douro Valley, Portugal – image by maxar technologies.

Arles amphitheater, France – image by lucas miguel.

Palmanova, Italy – image by dailyoverview.

The Sundarbans, Bangaldesh – image by Nasa.

Florence, Italy – image by Maxar Technologies.

Vatnajökull, Iceland – image by Maxar Technologies.

