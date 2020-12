Αναθεωρημένες ημερομηνίες για την παράσταση «Το Κτήνος στο Φεγγάρι»

Με βάση τα καινούρια μέτρα όπως δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η Θεατρική Ομάδα Persona ανακοινώνει ότι οι ημερομηνίες καθώς και η ώρα έναρξης των παραστάσεων αναθεωρούνται. Παρακαλούμε όπως δείτε λεπτομέρειες πιο κάτω.

Η Θεατρική Ομάδα Persona παρουσιάζει το πολυβραβευμένο έργο του Ρίτσιαρντ Καλινόσκι «Το Κτήνος στο Φεγγάρι» σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη.

Το έργο, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, πραγματεύεται τη ζωή ενός νεαρού ζευγαριού από την ιστορική Αρμενία που μετανάστευσε στην Αμερική έπειτα από τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915.

Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου στο Wherehaus 612 στη Λευκωσία και θα δοθούν συνολικά 12 παραστάσεις.

Το θέμα των μεταναστών ή ακριβέστερα των προσφύγων, των ανθρώπων που βίαια παρά τη θέλησή τους εξαναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους κατεστραμμένες πατρίδες χωρίς ελπίδα επιστροφής, δεν αφορά μόνο τους Αρμένιους του 1915. Η βίαιη εκρίζωση και η άτακτη φυγή αμάχων αποτελεί δυστυχώς ένα τραγικά επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο στις μέρες μας με τις αιματηρές εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις.

Η ιστορία του Αράμ και της Σέτας, διαχρονική κι επαναλαμβανόμενη, μιλά κατ’ ευθείαν στις καρδιές μας για την αγωνία αυτών των ανθρώπων να συνεχίσουν την ιστορία των προγόνων τους, διεκδικώντας να ζήσουν σ’ έναν ξένο τόπο. Κι αν ακόμα στη ζωή τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα ονειρεύτηκε κανείς, αρκεί να αδράξει την ευκαιρία που του δίνεται για να σώσει έστω μια άλλη ζωή, ρίχνοντας λίγο βάλσαμο στο ανεπούλωτο τραύμα που αφήνει πίσω της η απώλεια του ανήκειν.

Τη μετάφραση υπογράφει ο Δημήτρης Τάρλοου, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Σόσε Εσκιτζιάν, τη μουσική και το ηχοτοπίο ο Νεκτάριος Ροδοσθένους και τον σχεδιασμό φωτισμού η Καρολίνα Σπύρου. Βοηθός σκηνοθέτη η Ελένη Αναστασίου και βοηθός σκηνογράφου η Άννη Βασιλείου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Θανάσης Γεωργίου, Μανώλης Μιχαηλίδης και Άγγελος Χατζημιχαήλ.

ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

του Ρίτσιαρντ Καλινόσκι

σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη

Beast on the Moon – Performed by special agreement with Susan Schulman Literary Agency 454 West 44th St. New York, NY. 10036

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνοθεσία: Λέα Μαλένη

Σκηνικά – Κοστούμια: Σόσε Εσκιτζιάν

Μουσική/Ηχοτοπίο: Νεκτάριος Ροδοσθένους

Σχεδιασμός Φωτισμού: Καρολίνα Σπύρου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Αναστασίου

Βοηθός Σκηνογράφου: Άννη Βασιλείου

ΗΘΟΠΟΙΟΙ (ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ):

Μανώλης Μιχαηλίδης

Θανάσης Γεωργίου

Παναγιώτα Παπαγεωργίου

Άγγελος Χατζημιχαήλ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ:

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 στις 6:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2021

Περιορισμένος αριθμός θέσεων και παραστάσεων

Ανάλογα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σε σχέση με αναθεώρηση των μέτρων στις 14 Δεκεμβρίου, η ώρα έναρξης των παραστάσεων θα διαφοροποιηθεί και θα ανακοινωθεί.

ΧΩΡΟΣ: Wherehaus 612 (Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Παλλουριώτισσα – Λευκωσία)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: www.tickethour.com.cy και σε όλα τα υποκαταστήματα ACS Courier

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 70000138

ΕΙΣΟΔΟΣ: 15 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (μειωμένο)

Οι παραστάσεις τελούν υπό την Αιγίδα του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου των Αρμενίων στην Κύπρο κ. Χορέν Τογραματζιάν και είναι υπό την Υψηλή Προστασία του Εκπροσώπου των Αρμενίων στην Βουλή των Αντιπροσώπων, κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ «ΣΕ ΞΕΝΟ ΤΟΠΟ»

Παράλληλα με την παράσταση, στο φουαγιέ του θεάτρου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα λειτουργήσει το αφιέρωμα «Σε Ξένο Τόπο» με επίκεντρο την ιστορία των Αρμενίων, τις σφαγές, τους διωγμούς, τον ξεριζωμό και τον αγώνα για ζωή σε μια νέα γη, μέσα από αφηγήσεις, προσωπικές ιστορίες και ηχητικά ντοκουμέντα των απογόνων των οικογενειών που κατέληξαν στην Κύπρο από την πορεία που ακολούθησαν μετά τη γενοκτονία, καθώς και μέσα από αντικείμενα, πολύτιμα κειμήλια και οικογενειακές φωτογραφίες που κατάφεραν να φέρουν μαζί τους.

Το αφιέρωμα θα λειτουργεί για το κοινό καθ’ όλη την περίοδο των παραστάσεων τις μέρες των παραστάσεων, από τις 15:30 μέχρι τις 17:00. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις οργανωμένων συνόλων, μπορεί να διευθετηθεί ειδική μέρα και ώρα επίσκεψης κατόπιν συνεννόησης και πάντα με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και προστασίας, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.