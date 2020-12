Διάλεξη|«Εξωτερικές επιδράσεις στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού 1948-1978»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης μιλά για τις «Εξωτερικές επιδράσεις στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού 1948-1978»

Η σειρά των διαδικτυακών διαλέξεων εμπλουτίζεται με το νέο επεισόδιο – διάλεξη του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρος Νίκου Χριστοδουλίδη με τίτλο, «Οι εξωτερικές επιδράσεις στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού 1948-1978», το οποίο παρουσιάζεται σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

Θεματική Διάλεξης:

Η διάλεξη επικεντρώνεται στα σχέδια λύσης του Κυπριακού που υποβλήθηκαν την περίοδο 1948-1978. Θα αναλυθεί το ιστορικό υπόβαθρο στο εσωτερικό της Κύπρου αλλά και ιδιαίτερα στο διεθνή περίγυρο, η έκβαση των προσπαθειών και των κατά καιρούς πρωτοβουλιών καθώς και τα σημαντικότερα σχετικά γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της υποβολής των σχεδίων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στους λόγους που οδήγησαν στην υποβολή των σχεδίων λύσης καθώς και στους παράγοντες που επηρέασαν τη μορφή, το περιεχόμενο και την κατάληξή τους. Ταυτόχρονα, θα εξεταστούν τα πραγματικά κίνητρα και οι στόχοι των βασικών πρωταγωνιστών. Από τη στάση της Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας, άλλων χωρών καθώς επίσης των δύο κοινοτήτων στο νησί, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με στρατηγικές που υιοθετήθηκαν, τακτικές που ακολουθήθηκαν, τη σημασία της σταθερότητας και συνέπειας στους στόχους και τους παράγοντες εκείνους που επηρέασαν στη διαμόρφωση της στάσης της κάθε πλευράς.

Σύντομο βιογραφικό του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη:

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1973, στην Πάφο της Κύπρου. Σπούδασε στη Νέα Υόρκη Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές και ακολούθως έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και στη Διπλωματία. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε διπλωμάτης καριέρας από το 1999 μέχρι το 2018, υπηρετώντας στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, την Αθήνα και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Υπηρέτησε ως Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας από το 2013 μέχρι το 2018, ενώ από το 2014 έως το 2018 ασκούσε παράλληλα καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Διετέλεσε Λέκτορας και Ειδικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (2009) και «Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977–1988» (2013).

Από τον Μάρτιο του 2018 είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

H σειρά διαλέξεων «Μίλα μου Ιστορικά» αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον ακροατή σειρά, από έγκριτους επιστήμονες που εστιάζουν σε διάφορα κυπρολογικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με τα Μουσεία, Συλλογές, Εκθέσεις, Δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά και ευρύτερα με όλες τις περιόδους της κυπριακής ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και λογοτεχνίας.

Οι διαλέξεις παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη σελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook (Boccf), στην ιστοσελίδα μας (www.boccf.org) και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες παροχής ήχου (Buzzsprout, Spotify, Google Podcasts: “Μίλα μου ιστορικά”).

Λεζάντα φωτογραφίας: Cyprus. J. Lancaster: Marriage of the Earl of Beaconsfield and Miss Cyprus, observed by Mr Gladstone, from a contemporary cartoon (1878). Maps of Cyprus © BOCCF

