Οι νικητές του διαγωνισμού Visual Storytelling από το The Independent Photographer

Οι φωτογραφίες τους μία ιστορία. Ο λόγος για τους νικητές του διαγωνισμού Visual Storytelling που διενεργήθηκε για τον Ιανουάριο 2021 από The Independent Photographer, το ανεξάρτητο, διεθνές δίκτυο φωτογράφων.

Καλλιτέχνες από όλο τον πλανήτη διηγούνται μέσα από τις εικόνες ιστορίες ανθρώπων και όχι μόνο. Κριτής του διαγωνισμού ο φωτογράφος και σκηνοθέτης, Nichole Sobecki, εκπρόσωπος του διάσημου φωτογραφικού πρακτορείου VII. Ο Nichole Sobecki, ο οποίος εδρεύει στο Ναϊρόμπι της Κένυας, έχει βραβευτεί αρκετές φορές για φωτογραφίες του που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στο National Geographic.

1ο βραβείο: Berber Theunissen – «Η ψυχή μέσα μου»

Το μεγάλωμα ενός μωρού. Ενθουσιασμός. Παρατηρώντας την παλιά ζωή της να ξεθωριάζει, δίνει τη θέση της στη νέα ζωή. Τα σημάδια της ψυχής μετά από μια αποβολή. Η πρώτη δυνατή κλοτσιά, γρήγορα ανακτά την εμπιστοσύνη του σώματός της. Μια αγάπη που διαρκώς γιγαντώνεται. Γέννα στο σπίτι. «Γνωρίζοντας την ψυχή που ήταν ήδη στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια, και επιτέλους απέκτησε γήινη μορφή.»

2ο βραβείο: Lorraine Turci – “Polaris Artefact” – Ανταρκτική Χερσόνησος

Καλύβες, ερευνητικοί σταθμοί, καταφύγια, θαλάσσια μνημεία: οι ανθρώπινες κατασκευές στη χερσόνησο της Ανταρκτικής αποτελούν σημείο αναφοράς για έναν κόσμο που η φαντασία εξακολουθεί να θεωρείται αγνή. Η ανθρώπινη παρουσία μοιάζει άτοπη σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι λεπτές συχνά πολύχρωμες κατασκευές χάνονται από τις λευκές εκτάσεις που φαντάζουν να εκτείνονται στο άπειρο. Σε αντίθεση με τις κατασκευές των ιθαγενών, οι κατασκευές των «κατακτητών» είναι επιστημονικές, βιομηχανικές. Οι άνθρωποι εδώ θυμίζουν κοσμοναύτες σχεδόν από άλλο πλανήτη.

3ο βραβείο: Simon Móricz-Sabján – Νοσηλευτές φροντίζουν ασθενή με Covid – Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

Νοσηλευτικό προσωπικό, φορώντας ολόσωμες προστατευτικές στολές, παρέχει βοήθεια σε ασθενή με νόσο Covid-19 στο νοσοκομείο Uzsoki στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Jack Lawson: Λάγος – Νιγηρία, “The Special Eagles”.

Τέσσερα μέλη των “The Special Eagles”, της ποδοσφαιρικής ομάδας ακρωτηριασμένων της Νιγηρίας, περπατούν με σθένος προς την παραλία, λίγο έξω από την πρωτεύουσα της χώρας.

Jonathan Moller: «Ο γάμος του Juan και της María» – Γουατεμάλα, Jonathan Moller: «Ο γάμος του Juan και της María» – Γουατεμάλα, 1993.

«Μέρος του οκταετούς πρότζεκτ μου στην Γουατεμάλα, από το πρώτο μου βιβλίο “Our Culture is Our Resistance: Repression, Refuge and Healing in Guatemala”, με αναρίθμητες εκθέσεις και ομιλίες για την ιστορία των γηγενών Μάγιας οι οποίοι ξεριζώθηκαν και δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολυετούς και βάναυσου εμφυλίου της χώρας.»

Chloe Meynier: «Βουβό πρωινό» από τη σειρά “Made in The Shade”

Μέσα από τα πορτρέτα της σειράς “Made in The Shade”, ξετυλίγονται χαρακτήρες τοποθετημένοι σε σκηνικά της μεταπολεμικής περιόδου.

Gianluca Attoli: «Το όνειρο είναι πάντα το ίδιο»

Ομίχλη, καταχνιά, χιόνι, δυναμικά γραφικά τοπία. Όλα αυτά τα στοιχεία, ανεξάρτητα ή συνδυασμένα κάνουν το κυρίως θέμα να αποσύρεται για λίγο, και αναδύεται η ατμόσφαιρα που τα περιβάλλει. Υπάρχει μια παράξενη, ισχυρή αίσθηση ευδαιμονίας, παρηγοριάς και ανησυχίας όταν σταθεί κάποιος στη μέση ενός ομιχλώδους τοπίου στο πουθενά ή στη δύνη ενός μουντού ουρανού.

Soo Burnell: “Swim Team at Portobello” – Λονδίνο, Αγγλία.

«Ήθελα να φωτογραφίσω την ομάδα κολύμβησης του Εδιμβούργου στα λουτρά για να δείξω την ομορφιά της αρχιτεκτονικής, ελαχιστοποιώντας όλα τα σύγχρονα στοιχεία. Λατρεύω την γεωμετρία στα πλακάκια, τις γραμμές στον πάτο της πισίνας και τις γραμματοσειρές στις πινακίδες. Με εμπνέει η ελαφρώς αλλόκοτη αισθητική του Γουές Άντερσον και προσθέτοντας ένα ανθρώπινο στοιχείο μαζί με τους κολυμβητές, δημιουργείται μια ονειρική σύνθεση».

Samantha Schwann: ”Future”- Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό.

Καρχαρίες μάκο. Ένα είδος που παρόλο που προστατεύεται κινδυνεύει υπό εξαφάνιση. Αυτός ο θηλυκός καρχαρίας εικάζεται ότι κυοφορεί. Φωτογραφήθηκε στο Κάμπο Σαν Λούκας, μία από τις γνωστές περιοχές αναπαραγωγής για τους καρχαρίες μάκο.

Laura Pannack: “Baruch” – Ισραήλ

Στην ηλικία των 16, ο Baruch επέλεξε να εγκαταλείψει την Ορθόδοξη Εβραϊκή του Κοινότητα και να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Η απόφασή του τον ανάγκασε να αμφισβητήσει την ταυτότητα και το μέλλον του. Ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματήσεις ποτέ να αμφισβητείς. Η περιέργεια έχει τους δικούς της λόγους ύπαρξης».

LiFO