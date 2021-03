Tο Rijksmuseum εκθέτει για πρώτη φορά μόνιμα γυναίκες ζωγράφους στην Gallery of Honor

«Οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ιστορία της Ολλανδίας. Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι γυναίκες έλειπαν από την Gallery of Honor του Rijksmuseum.»

Για πρώτη φορά στην ιστορία των 221 χρόνων του, το Rijksmuseum στην καρδιά του Άμστερνταμ εκθέτει έργα γυναικών καλλιτεχνών στην κεντρική πτέρυγα της Gallery of Honor. Οι πίνακες των Judith Leyster, Gesina ter Borch και Rachel Ruysch θα παρουσιαστούν δίπλα στα έργα του 17ου αιώνα των Frans Hals, Johannes Vermeer και Rembrandt.

Μια απόφαση που στοχεύει στην ανάδειξη της απουσίας των γυναικών καλλιτεχνών στην ολλανδική πολιτιστική ιστορία.

Συνοδεύεται και από μια μεγάλη έρευνα, στην οποία το Μουσείο διεξάγει για τη γυναικεία παρουσία στην ιστορία της τέχνης της χώρας, θέλοντας να καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπήρχε. Έτσι αναζητά να εντοπίσει όλες τις γυναίκες ζωγράφους των προηγούμενων αιώνων, συλλέγοντας πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους και μελετώντας μια ευρεία σειρά πηγών και αντικειμένων.

«Οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ιστορία της Ολλανδίας. Μέχρι τώρα, ωστόσο, οι γυναίκες έλειπαν από την Gallery of Honor του Rijksmuseum. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εξετάζουμε και να εμπλουτίζουμε τη συλλογή του Rijksmuseum με νέες προοπτικές. Και αυτό το κάνουμε τόσο μέσω της έρευνας όσο και της έκθεσης των έργων, ώστε να μπορέσουμε τελικά να παρουσιάσουμε μια πιο ολοκληρωμένη ιστορία της Ολλανδίας», ανέφερε ο Taco Dibbits, Διευθυντής του Rijksmuseum.

Ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική σελίδα του Μουσείου έχει γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη γυναικεία παρουσία στην τέχνη τόσο σε προηγούμενους αιώνες όσο και σήμερα μέσα από μια σειρά stories και podcast.

The Serenade, 1629 – Judith Leyster (1609-1666)

Memorial Portrait of Moses ter Borch, 1667/1669 – Gesina ter Borch (1633-1690) and her brother Gerard ter Borch (1617-1681)

Still Life with Flowers in a Glass Vase (c.1690-c.1720) – Rachel Ruysch (1664-1750)

Το Rijksmuseum όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του. Και τότε όλοι οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τρία αριστουργήματα του 17ου αιώνα. Της Judith Leyster, το έργο The Serenade, 1629, της Gesina ter Borch (1633-1690) και του αδελφού της Gerard ter Borch (1617-1681 ) το Memorial Portrait of Moses ter Borch, 1667/1669 και της Rachel Ruysch, το Still Life with Flowers in a Glass Vase (c. 1690 – c. 1720).

