Ατομική Έκθεση – «Ένας Ξένος στο Νησί» του Μοσταφά Σαραμπί

To The Island Club παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Μοσταφά Σαραμπί, «Ένας Ξένος στο Νησί» / Mostafa Sarabi, “A Stranger in the Island”.

«Ξυπνώ από ένα όνειρο που δε θυμάμαι. Άλλη μια φορά και για πάντα. Αλλά όσα όνειρα θυμάμαι μένουν ζωντανά, με όλες τις μικρές τους λεπτομέρειες, και τα κουβαλώ μαζί μου παντού.

Με ακολουθούν στο εργαστήρι που ζωγραφίζω.

Θα μοιραστώ κάποια από αυτά τα όνειρα μαζί σας, μαζί με τους πίνακές μου.

Στο πρώτο, το κρεβάτι μου βρίσκεται στη μέση ενός κήπου, ενώ δίπλα μου βόσκει μια ζέβρα. Είναι τόσο ζωντανό που το νιώθω πραγματικό. Γίνεται όμως πικρό όταν βλέπω πως απλώνομαι μόνος πάνω στο κρεβάτι, και δεν μπορώ να δω πουθενά τη γυναίκα μου.

Στο δεύτερο, είμαι παγιδευμένος μέσα σε ένα παράξενο φυτό. Δεν μπορώ να κινηθώ. Η μυρωδιά του είναι πολύ δυνατή και δυσκολεύομαι να αναπνεύσω. Υπάρχει όμως κάτι ευχάριστο στη φρεσκάδα του και την εισπνέω αυτοκαταστροφικά. Το όνειρο μου προκαλεί αποστροφή και έλξη συνάμα, αλλά χάνω έξαφνα και τις δύο αυτές αισθήσεις.

Αλίμονο, αυτό το τρίτο όνειρο επαναλαμβάνεται συνεχώς. Βλέπω τον Ρομπέρτο Μπάτζιο να χάνει το μοιραίο πέναλτι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1994 τόσες φορές όσα είναι και τα χορτάρια στο γήπεδο. Το όνειρο επανέρχεται. Και εγώ επιστρέφω στην ίδια σκηνή, με τον Ρομπέρτο, πολλές φορές.

Τέλος του κειμένου και τελευταίο όνειρο.

Έχω δει αμέτρητες φορές τον εαυτό μου με πολλά κεφάλια–μισός άνθρωπος, μισός κτήνος. Κάποιες φορές το κεφάλι μου γίνεται τόσο μεγάλο που δεν το χωράει το κάδρο. Η εικόνα αρνείται να συμμορφωθεί με τις αναλογίες. Δε γνωρίζει νόμους. Μπορεί κανείς να δει τα σύννεφα σαν κλωστή, και να τα ζωγραφίσει έτσι την επόμενη μέρα. Στα όνειρα τα δέντρα περπατούν και κανείς δε μπορεί να τα σταματήσει.

Τα όνειρά μου είναι ο κόσμος των εκτοπισμένων μορφών και χρωμάτων, ένας κόσμος όπου ο καθένας μπορεί να αναπαραστήσει οπτικούς νόμους και να είναι ή να μην είναι ο εαυτός του· όπως και να ’χει, μου ταιριάζει γάντι. Είναι το μεγαλύτερο δώρο. Κι ακόμα ομορφότερο είναι να είναι κανείς ζωγράφος, και να ζωγραφίζει.

Θέλω να πω και την παρακάτω ιστορία, που δεν έχει να κάνει με όνειρα. Όταν ήμουν παιδί, μια φορά κρυολόγησα και με πήγαν στο γιατρό. Στον δρόμο της επιστροφής, κρατούσα σφιχτά τη συνταγή που μου έγραψε. Με το που ανάρρωσα, βάλθηκα να αντιγράφω τη συνταγή σε ένα κομμάτι χαρτί. Η οικογένειά μου ενθουσιάστηκε πως θα γινόμουν γιατρός. Μα φαίνεται πως έτσι έμαθα να ζωγραφίζω, αντιγράφοντας τον γραφικό χαρακτήρα του γιατρού.»

– Μοσταφά Σαραμπί, Ιανουάριος 2021.

O Μοσταφά Σαραμπί (γεν. 1983, Κερμάνσα, Ιράν) ζει και εργάζεται στην Τεχεράνη. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Shahed (Ιράν) με ΜΑ στη Ζωγραφική. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις στην Balice Hertling (Παρίσι, 2020), στην Delgosha Gallery (Τεχεράνη, 2020, 2018, 2017), και στην Atashzad Gallery (Τεχεράνη, 2009). Έργα του έχουν συμπεριληφθεί σε ομαδικές εκθέσεις στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Passerelle (Βρέστη, 2020), στην Peres Projects Gallery (Βερολίνο, 2020), στο Giardino Segreto (Μιλάνο, 2019), στην Delgosha Gallery (Τεχεράνη, 2019, 2018), στη Shirin Gallery (Τεχεράνη, 2011) και στο 50 Visual Art Experimental Festival Youth Art (Τεχεράνη, 2010).

Διάρκεια Έκθεσης: 17 Απριλίου – 22 Μαΐου 2021

Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη με Σάββατο, 12:00 με 18:00 ή με ραντεβού. Για ραντεβού, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο 25-252010 ή μέσω email στο info@the-island-club.com.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την ευγενική παραχώρηση τεσσάρων ιδιωτικών συλλογών. Λόγω των υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19, ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται μέσα στον εκθεσιακό χώρο ανά πάσα στιγμή είναι περιορισμένος. H χρήση μάσκας και η διατήρηση αποστάσεων είναι υποχρεωτική.

* Θερμές ευχαριστίες στους: Αλέξη Αντωνιάδη, Αλέξανδρο Διογένους, Παναγιώτη Πιερίδη, Πόλυ Πηλαβά, Ελένη Ρουμπάνη, Negar Azimi, Augustin de Lestrange, Shabahang Tayyari και Delgosha Gallery.

* H έναρξη της παραπάνω έκθεσης στο The Island Club συμπίπτει με την έναρξη της έκθεσης foam born των Peles Empire στην eins gallery, η οποία θα ανοίξει το Σάββατο 17 Απριλίου στις 11:00.