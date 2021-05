Διεθνές Συνέδριο RISE IMET 2021

Το Κέντρο Αριστείας CYENS διοργανώνει το πρώτο Διεθνές Συνέδριο RISE IMET, με θέμα τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο σε μια σειρά συνεδρίων του CYENS που εστιάζουν στα Διαδραστικά Μέσα, τα Έξυπνα Συστήματα και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες. Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στις 2-4 Ιουνίου 2021 και θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις και τις κεντρικές ομιλίες, κατόπιν εγγραφής.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στην εξερεύνηση των τρεχουσών πρακτικών στη χρήση αναδυόμενων και διαδραστικών τεχνολογιών όπως επαυξημένη, μικτή ή εικονική πραγματικότητα, ολογραφικά μοντέλα, τρισδιάστατα μοντέλα, τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες και gamification σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση κριτικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων και συζητήσεων μεταξύ συμμετεχόντων από διαφορετικά πεδία και η ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών από διάφορα υπόβαθρα σχετικά με την ψηφιακή πρόοδο, την καινοτομία και τον αντίκτυπό τους στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το συνέδριο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της μουσειολογίας, της πληροφορικής, της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τεχνητής νοημοσύνης και των εικαστικών τεχνών μεταξύ άλλων.

Στο συνέδριο περιλαμβάνονται ποικίλες θεματικές ενότητες σε θέματα όπως τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την εμπειρία του επισκέπτη, τις εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνιτής νοημοσύνης στην πολιτική κληρονομιά, θέματα εμβύθισης και αυθεντικότητας καθώς και θέματα ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης αναπαράστασης αρχαιολογικών χώρων και μουσειακών αντικειμένων και διαδικτυακών μουσείων ανάμεσα σε πολλά άλλα. Το συνέδριο θα φιλοξενήσει επίσης 5 διεθνώς διακεκριμενους ακαδημαικούς ως κεντρικούς προσκεκλημένους ομιλητές: τη Δρ Sarah Kenderdine απο το École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), τη Δρ Nancy Proctor, διευθύντρια του The Peale Center for Baltimore History and Architecture, τη Δρ Jenny Kidd, απο το Cardiff University, τον Δρ Alan Chalmers από το University of Warwick και τον Δρ Roberto Scopigno, διευθυντή του ISTI-CNR, Italy. General Chairs του συνδερίου είναι η Δρ Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Leader του CYENS Museum Lab, και η Δρ Μαρία Σιεχατέ, Research Associate στο CYENS Centre of Excellence.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνδερίου, καθώς και οι πληροφορίες εγγραφής βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου στο https://cyprusconferences.org/riseimet2021/

*Σχεδίαση εικόνας συνεδρίου: Μάριος Κωνσταντινίδης