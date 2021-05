Θερινό Σινεμά από την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας-Αμμοχώστου

Οι επιλεγμένες ταινίες του φετινού προγράμματος θερινών προβολών προέρχονται από τον διεθνή κινηματογράφο.Έχουν βραβευτεί σε μεγάλα φεστιβάλ και προσφέρουν μια πολύ καλή ευκαιρία για τους σινεφίλ στην Κύπρο να τις δουν σε μεγάλη οθόνη. Οι προβολές θα είναι κάθε Τετάρτη στις 8.30μμ στην αυλή του Μουσείου Πιερίδη στην Λάρνακα και η είσοδος στις προβολές είναι δωρεάν.

2 Ιουνίου

The man who sold his skin (2000)

Σκηνοθεσία: Kaouther Ben Hania

104’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά, Αγγλικά Αραβικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, η ταινία παρουσιάζει την ιστορία ενός Σύριου άντρα που γίνεται έργο τέχνης στα χέρια ενός Γάλλου καλλιτέχνη, με στόχο να καταφέρει ζήσει στην Ευρώπη ελεύθερος. Ωστόσο, η φήμη και η δόξα που αποκτά θέτουν σε κίνδυνο την πραγματική του ελευθερία. Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

▪ Oscar Awards – Nominated for Best International Feature Film

▪ Venice Film Festival – Best Actor

▪ Stockholm Film Festival – Best Screenplay

9 Ιουνίου

Nuestras Madres (2019), Κοινωνική

Σκηνοθεσία: Cesar Diaz

78’ Γουατεμάλα, Βέλγιο

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal

Γουατεμάλα, 2018. Ο Ερνέστο εργάζεται στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για την ταυτοποίηση αγνοουμένων, ενώ ταυτόχρονα αναζητά τα ίχνη του πατέρα του. Καθώς καταγράφει τη μαρτυρία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, νομίζει ότι βρήκε ένα στοιχείο που μπορεί να τον οδηγήσει στον πατέρα του, έναν αντάρτη που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ενάντια στη θέληση της μητέρας του, αφοσιώνεται σε αυτή την υπόθεση ψάχνοντας για την αλήθεια.

▪ Cannes Film Festival – Golden Camera & SACD Award

▪ Chicago International Film Festival – Silver Hugo

▪ Magritte Awards – Best First Feature

16 Ιουνίου

Roubaix, une Lumière (2019), Αστυνομική

Σκηνοθεσία: Arnaud Desplechin

120’ Γαλλία |

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier

Στη μικρή πόλη Ρουμπέ στη Βόρεια Γαλλία ένας επιθεωρητής αστυνομικός αναζητά τα τελευταία ίχνη ανθρωπιάς σε έναν κόσμο βυθισμένο στην απόλυτη κοινωνική και ηθική παρακμή.

▪ César Awards – Best Actor

▪ Cannes Film Festival – Nominated for Palme d’Or

23 Ιουνίου

Sin señas particulares (2020), Κοινωνική

Σκηνοθεσία: Fernanda Valadez

95’ Μεξικό

Γ λώσσα:Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Mercedes Hernández, David Illescas, Juan Jesús Varela

Ο Μιγκέλ έχει μόλις απελαθεί από τις ΗΠΑ και επιστρέφει στο Μεξικό, λαχταρώντας να ξαναδεί τη μητέρα του. Η Μαγκνταλένα αναζητεί τον γιο της, που εξαφανίστηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τα σύνορα. Οι δρόμοι των δύο ηρώων διασταυρώνονται αναζητώντας τους αγαπημένους τους.

▪ Sundance Film Festival – World Cinema Winner & Best Screenplay

▪ Thessaloniki Film Festival – Golden Alexander

▪ Stockholm Film Festival – Best Director

30 Ιουνίου

Little Joe (2019), Μυστηρίου, Τρόμου

Σκηνοθεσία: Jessica Hausner

105’ ΗΒ, Αυστρία Γερμανία

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox

Μια εργασιομανής επιστήμονας κατασκευάζει ένα φυτό με την ικανότητα να καθιστά απόλυτα ευτυχισμένους τους ανθρώπους. Όταν η επίδρασή του ξεφύγει από κάθε έλεγχο, εκείνη καλείται να πάρει μια δραστική απόφαση.

▪ Cannes Film Festival – Best Actress & Nominated for Palm d’Or

▪ Helsinki International Film Festival – Best Feature Film

▪ Strasbourg European Fantastic Film Festival – Best Feature Film

7 Ιουλίου

International Short Film Festival Cyprus

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, η ειδική προβολή παρουσιάζει μια συλλογή από κυπριακές και ξένες βραβευμένες ταινίες του 2020.

14 Ιουλίου

Wet Season (2019), Κοινωνική

Σκηνοθεσία: Anthony Chen

103’ Σιγκαπούρη

Γλώσσα: Μάνταριν, Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Jia Ler Koh, Christopher Ming-Shun Lee, Shi Bin Yang

Στρεσαρισμένη από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, μια δασκάλα κινέζικων στην Σιγκαπούρη αναπτύσσει αισθήματα για έναν ανήλικο μαθητή της, ο οποίος την ερωτεύεται.

▪ Torino Film Festival – Best Screenplay

▪ To Ten Chinese Films Festival – Outstanding Film

▪ Thessaloniki Film Festival – Nominated for the Golden Alexander

21 Ιουλίου

Le Bonheur (1965), Ρομαντική

Σκηνοθεσία: Agnès Varda

80’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Jean-Claude Drouot, Marie-France Boyer, Marcelle Faure-Bertin

Η Ανιές Βαρντά, υπογράφει την πρώτη της έγχρωμη ταινία μυθοπλασίας, πλαισιωμένη από τη μουσική του Μότσαρτ, με αναφορές στους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους. Ένας μοναδικός ύμνος στη ζωή, το απρόοπτο και το τυχαίο, και μια δημιουργία που παραμένει μοντέρνα με τον πιο αναπάντεχα τρόπο.

▪ Berlin International Film Festival – Interfilm Award & Silver Berlin Bear

▪ Prix Louis Delluc – Winner

28 Ιουλίου

Animasyros Travelling Program

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Animasyros, η ειδική προβολή παρουσιάζει μια συλλογή από βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων του 2020.

4 Αυγούστου

Chambre 212 (2019), Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Christophe Honoré

86’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste

Μετά από 20 χρόνια γάμου, η Μαρία αποφασίζει να αφήσει τη συζυγική στέγη. Μια νύχτα πηγαίνει στο δωμάτιο 212, στο ξενοδοχείο απέναντι από το σπίτι της, από όπου έχει πανοραμική θέα του διαμερίσματος, του συζύγου και του γάμου της.

▪ Cannes Film Festival – Un Certain Regard-Best Actress

▪ Cesar Awards – Nominated for Best Actress

11 Αυγούστου

Vivre Sa Vie (1962), Κοινωνική

Σκηνοθεσία: Jean-Luc Godard

83’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Anna Karina, Sady Rebbot, André S. Labarthe

Μια από τις σπουδαιότερες ταινίες που όρισαν τη νουβέλ βαγκ. Η Νανά είναι πωλήτρια στο Παρίσι. Αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα, εγκαταλείπει τον σύντροφό, το παιδί και τη δουλειά της και αναζητεί την ευτυχία και την ελευθερία ως πόρνη στα πεζοδρόμια του Παρισιού.

▪ Venice Film Festival – Pasinetti Award & Special Jury Prize & Nominated for Golden Lion

18 Αυγούστου

Pierot Le Fou (1965), Περιπέτειας, Ρομαντική

Σκηνοθεσία: Jean-Luc Godard

110’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani

Ο Πιερό εγκαταλείπει την οικογένεια του και το σκάει από το Παρίσι σε ένα ταξίδι στην Μεσόγειο με έναν παλιό έρωτα προσπαθώντας μαζί να αποφύγουν τους Αλγερινούς δολοφόνους που την καταδιώκουν.

▪ British Film Institute Awards – Sutherland Trophy

▪ Venice Film Festival – Nominated for Golden Lion

▪ BAFTA Awards – Nominated for Best Foreign Actor

25 Αυγούστου

Shorta (2020)

Σκηνοθεσία: Frederik Louis Hviid, Anders Ølholm

108’ Δανία

Γλώσσα: Δανέζικα

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Jacob Lohmann, Simon Sears, Tarek Zayat

Ένας έφηβος μετανάστης που βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία πέφτει σε κώμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Δύο αστυνομικοί εκτελούν περιπολία ρουτίνας σε ένα γκέτο της Κοπεγχάγης. Όταν μαθευτεί ο θάνατος του νεαρού, η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση, και οι δύο (αντι)ήρωες θα πρέπει να παλέψουν με νύχια και με δόντια για να βγουν ζωντανοί.

▪ Les Arcs European Film Festival – Cineuropa Award

▪ Thessaloniki Film Festival – Best Director 7 FIPRESCI Prize

▪ Venice Film Festival – Nominated for International Critics’ Week Award

1 Σεπτεμβρίου

Un Triomphe (2020), Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Emmanuel Courcol

105’ Γαλλία

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Ένας άνεργος ηθοποιός δημιουργεί έναν ασυνήθιστο θίασο από κατάδικους για να ανεβάσουν το διάσημο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.

▪ European Film Awards – Best European Comedy

▪ Victoria Film Festival – Best Feature Film

8 Σεπτεμβρίου

A Fish Called Wanda (1988)

Κωμωδία

Σκηνοθεσία: Charles Crichton, John Cleese

108’ ΗΒ

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Πρωταγωνιστούν: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline

Στο Λονδίνο μία ομάδα πολύ διαφορετικών ανθρώπων θα προσπαθήσει να κάνουν μία ένοπλη ληστεία.

▪ Academy Awards – Oscar for Best Actor in a Supporting Role, Nominated for Best Director and Best Screenplay

▪ BAFTA Awards – Best Actor, Best Actress & Nominated for Best Direction, Best Film, Best Screenplay, Best Editing

15 Σεπτεμβρίου

The Ghost of Peter Sellers (2018), Ντοκιμαντέρ

Σκηνοθεσία: Peter Medak

93’ Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Tο χρονικό της αποτυχίας μιας κινηματογραφικής ταινίας του Χόλιγουντ, η οποία γυρίστηκε στην Κερύνεια το 1973 (Ghost in the Noonday Sun), και η οποία κατέληξε σε χάος όταν ο μεγάλος αστέρας της εποχής Peter Sellers αποφάσισε να τη σαμποτάρει. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα βήματα του σκηνοθέτη Πίτερ Μέντακ, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τι ακριβώς πήγε λάθος, και να αντιμετωπίσει τις ενοχές που κουβαλά για πάνω από σαράντα χρόνια.

▪ Beverly Hills Film Festival – Golden Palm for Best Picture & Special Jury Award for Best Documentary

*Είσοδος Ελεύθερη | www.facebook.com/larnakacinema

Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας Αμμοχώστου είναι μια εθελοντική οργάνωση με στόχο την προώθηση της κουλτούρας κινηματογράφου στην Λάρνακα.